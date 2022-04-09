Криминальный авторитет из Казахстана «Дикий Арман» тесно связан со спортом: дарил боксерам деньги на ЧМ, дружит с футболистами, а бойцы UFC (даже Хабиб) считают его другом

Имя криминального авторитета Армана Джумагельдиева под прозвищем «Дикий Арман» часто связывают с отечественным спортом. Джумагельдиев поддерживает контакты с известными спортсменами из Казахстана, которые, к слову, не скрывают своих хороших отношений к человеку с уголовной репутацией. Сейчас криминальный элемент задержан и подозревается в участии в январских событиях в Алматы.

Какой след в истории казахстанского спорта оставил «Дикий Арман»?

Рассказываем.

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К слову, мир спорта Джумагельдиеву действительно не чужд: он входил в сборную Казахстана по боксу (по непроверенным данным даже стал серебряным призером чемпионата мира), а также имеет 16 медалей за спортивные достижения, из которых 10 – золотые.

Имея за плечами богатое на криминальные события прошлое, несколько лет назад Арман начал активно вести социальные сети.

«Дикий» активно выкладывал фото с отечественными бойцами смешанных единоборств Жалгасом Жумагуловым, Сергеем Морозовым и Куатом Хамитовым. В свою очередь, бойцы присылали ему видеоприветы такого содержания.

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Популярность Джумагельдиева росла: видео для него записывали совсем юные спортсмены. Зная криминальный бэкграунд нашего героя, это выглядело, мягко сказать, нелепо.

К слову, Арман знаком не только с бойцами: фото с так называемым авторитетом на своей странице в инстаграм опубликовал нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов.

Самый громкий спортивный скандал с участием Армана разразился после ЧМ-2021 по боксу.

В Белграде «Дикий Арман» демонстративно раздавал казахстанским боксерам деньги, тем самым поддержав проигравших спортсменов.

Раздача денег происходила в стиле девяностых: Джумагельдиев вызывал боксеров, хвалил и вручал наличку (2000$) прямо в руки.

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Как постороннее лицо с неоднозначной репутацией оказалось в штабе национальной сборной, и беспрепятственно получило свободный доступ к месту проведения соревнований – вопрос остается открытым.

Столь необычная для 2021-го ситуация возмутила многих любителей бокса, а олимпийский чемпион Бакыт Сарсекбаев назвал происходящее бардаком.

«Ну, Федерации у нас нет же, наверное. У нас, скорее всего, Дикий Арман есть. Но я не понимаю, почему это происходит. Это вообще непонятно кто, что за персонаж и какое отношение имеет к боксу. И для меня это большая загадка. Но раздача денег боксерам от криминального авторитета – это, конечно, вообще неправильно».

Олимпийский чемпион по боксу 2000 года Ермахан Ибраимов заявил, что действия Армана полностью законны.

«Такая помощь законом не запрещена. Меценат сам когда-то занимался этим видом спортом, он поощрил спортсменов, которые даже проиграли. Мне ничего неизвестно насчет того, является ли Арман криминальным авторитетом. Но я знаю его как боксера и мастера спорта, выступавшего за сборную Казахстана».

Джумагельдиев объяснял свой поступок так.

«Из-за несправедливого судейства спортсмены, расстроившись, могут и бросить бокс, вот чтобы такого не произошло. Это сделано по доброму намерению. Как говорится, каждый казах для меня единственный, мы рады любой помощи нашим ребятам».

В Министерстве культуры и спорта РК заявили, что они не в курсе ситуации.

«Вручение денежных средств отдельным боксерам сборной является частной инициативой данного гражданина, который не является официальным лицом ни Федерации, ни Министерства. В Сербии находится руководство и тренерский состав Казахстанской Федерации бокса, которым Министерством направлен официальный запрос для получения разъяснений по данному факту», – говорится в сообщении.

Арман знаком не только с казахстанскими спортсменами: у эпатажного казахстанца есть фото с украинским боксером Усиком, а на видео, распространенном в соцсетях, привет авторитету передает боец UFC Хабиб Нурмагомедов.

Сейчас Арман Джумагельдиев находится под стражей: его подозревают в участии в январских событиях.

Однако он не остался без поддержки спортсменов. Олимпийский чемпион Афин Бахтияр Артаев считает, что Арман должен выйти на свободу.

«Хочу сказать, степным волкам, таким как Дикий Арман, необходимо быть на воле… Абай сказал: «Как это получается, что о покойниках мы не говорим плохо, а среди живых не видим достойных?». Дикий Арман должен быть на свободе», – заявил Артаев.

Фото: instagram.com/armandzhumageldiev; instagram.com/aimbetov9507