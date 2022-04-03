Шесть лет переходу Аршавина в «Кайрат»: экс-игрок «Арсенала» приехал в Алматы с лишним весом, месяц тренировался бесплатно, но в итоге оправдал все ожидания

В 2016-м новость о переходе Андрея Аршавина в алматинский «Кайрат» вызвала огромный резонанс: фигуры такого масштаба в КПЛ приезжают редко, а в памяти болельщиков еще был свеж знаменитый покер на «Энфилде». Ссора с фанатами после знаменитой фразы стоила Аршавину карьеры: покинув «Арсенал», игрок ненадолго вернулся в состав «бело-голубых», а после перешел в «Кубань». Хавбек покинул кубанский клуб из-за возникшей задолженности по зарплате и решил попытать счастья в Казахстане. Вспоминаем, как это было.

В начале 2016-го с Аршавиным, находившимся на тот момент без клуба, связались представители алматинской команды: бывший главный менеджер сборной России Николай Игумнов позвонил игроку и предложил попробовать себя в «Кайрате». Команду тогда возглавлял Александр Бородюк, знакомый игроку по сборной России.

Хавбек самостоятельно вел переговоры с клубом и отказался от агента, а одним из условий контракта была возможность прервать договор в любой момент.

– В моем случае агент не нужен. Меня и так знают, кто меня захочет видеть в клубе, может взять. Зачем мне агент? Меня все знают, и я – всех. Единственное, что мой дядя участвовал в сделке с «Кубанью». Из «Кубани» в «Кайрат» я перешел сам.

– На какой срок рассчитан контракт?

– На год с возможностью пролонгации еще на год. Но по моей собственной инициативе в договор был внесен пункт, что клуб имеет право прервать его в любой момент.

Такую необычную инициативу Аршавин объяснял «желанием снизить риски людей, которые готовы меня поддержать».

Об условиях контракта игрок и клуб договорились сразу (в СМИ говорили о 100 тыс. долларов ежемесячно), однако подписание контракта затянулось. Аршавин тренировался с командой почти месяц, набирал форму и ждал решение президента Кайрата Боранбаева.

Экс-врач «Кайрата» Александр Родионов рассказывал, что полузащитник приехал в Алматы с лишним весом, но смог быстро прийти в форму.

«Когда я работал в «Кайрате», к нам приехал Андрей Аршавин. Замечательный человек, профессионал своего дела. Но была у него одна проблема – он приехал с восемью килограммами лишнего веса. Руководство рассчитывало, что он сразу начнет играть. Мы объяснили, что это нереально.

В итоге Аршавину дали время, в течение четырех недель Андрей работал со мной и тренером по физподготовке, привел себя в отличную форму и в итоге стал лучшим игроком Казахстана».

Интересно, что в Алматы на тот момент выступал еще один ветеран «Зенита» Анатолий Тимощук: игрок был рад воссоединению с Аршавиным в клубе.

– В чем, на ваш взгляд, состоит сегодня мотивация Андрея Аршавина?

– Наверное, в том, что он тоже пока не собирается заканчивать.

– Что-то кому-то хочет доказать?

– Думаю, да. В его жизни были отрезки, которых лучше бы избежать, что-то растерянно, позади непростые ситуации, которые Андрей переживал. Но нет сомнений, что он – игрок топ-уровня, и вопрос только в том, сможет ли он показать то, чего от него ждут.

И даже не так – не «сможет ли», а «когда сможет». Он целый месяц работал с командой, не подписывая контракт. О чем это говорит? Как раз о том, что у человека есть цель, есть стремление быть именно тем Аршавиным, игрой которого все не так давно восхищались.

Сам Аршавин после подписания контракты был краток.

– Очень благодарен Кайрату Боранбаеву и главному тренеру команды Александру Генриховичу Бородюку за то, что дали мне шанс остаться в футболе.

К слову, в Казахстане ветерану РПЛ были довольны не все: болельщики называли хавбека слишком старым, а возможная зарплата Аршавина вызвала возмущение в нижней палате Парламента (Мажилисе).

Однако разговоры быстро утихли: в первый же сезон Аршавин, по мнению журналистов, стал лучшим игроком КПЛ, а чтобы посмотреть на игрока, собирались полные стадионы.

Хавбек провел три сезона за алматинский клуб, завоевав множество индивидуальных наград, а также Кубок (дважды) и Суперкубок Казахстана. В 2018-м игрок завершил спортивную карьеру.

Интересно, что в прошлом году Аршавину предложили вернуться в футбол, однако Андрей отказался от возвращения на газон.

– Мне недавно в Казахстане предложили возобновить карьеру в одном клубе. У меня нет желания. Я сказал, что в Казахстане мог только в одной команде играть. Иначе меня не поймут. Карьеру уже не возобновлю никогда.

Фото: Фото: vk.com/fckairat; East News/VI Images / Tom Bode Multimedia