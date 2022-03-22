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Казахстан обязан проходить Молдову в стыках Лиги Наций: соперники в нижней части рейтинга FIFA, пропустили восемь от Дании в 2021-м, но по личным встречам наши пока проигрывают

Сергей Клещенко
сборная Казахстана по футболу сборная Казахстана по футболу
Андрей Карпович Андрей Карпович
сборная Молдовы по футболу сборная Молдовы по футболу
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На кону статус футбольных карликов. 

Соперник Казахстана по стыковым матчам Лиги Наций – сборная Молдовы. В качестве главного тренера Казахстана дебютирует Андрей Карпович: вспомним статистику встреч команд и разберем, есть ли шансы на благополучный результат.

Казахстану нужна победа для сохранения остатков репутации: в случае поражения мы опустимся в дивизион D, а соперниками сборной станут Лихтенштейн, Андорра и Латвия. Если Казахстан одержит победу, то национальная команда страны сохранит место в лиге C и сыграет в группе со Словакией, Беларусью и Азербайджаном. 

Предпосылки к победе есть: в рейтинге FIFA Молдова 181-я (Казахстан – 120-й), а свою последнюю победу в официальном матче молдаване одержали в рамках отбора ЧЕ-2020 над Андоррой, в ответном матче проиграв карликовой сборной. 

Интересно, что молдаване потерпели самое крупное в своей истории поражение в прошлом году (как и Казахстан), пропустив восемь безответных мячей от Дании. 

Статистика личных встреч пока в пользу соперника: сборные встречались в товарищеских матчах на полях Турции четыре раза, дважды победили молдаване, и один матч закончился ничьей. 

Интересно, что в самой первой встрече с Молдовой в 2008 году принял участие нынешний главный тренер страны Андрей Карпович, а из всего состава казахстанской сборной только сорокалетний Мокин не завершил футбольную карьеру. В сборной соперника, как и пятнадцать лет назад, выступает экс-защитник московского «Динамо» Александр Епуряну. 

Вторая встреча команд в 2010-м тоже осталась за Молдовой: Епуряну забил единственный гол в ворота Сидельникова, а капитанскую повязку казахстанской команды впервые примерил Карпович. Следующие два противостояния прошли более позитивно для нашей страны: в 2013-м дубль Джолчиева и гол Дмитренко помогли впервые победить соперника, а спустя два года сборные сыграли вничью при Красножане. 

Среди самых известных игроков Молдовы можно отметить лучшего футболиста страны Олега Рябчука: футболист играет за греческий «Олимпиакос», а звание лучшего в стране он завоевывает уже два года подряд.

Болельщикам РПЛ хорошо знаком защитник Игорь Армаш, выступавший семь сезонов за российскую «Кубань», а  полузащитник Артур Ионицэ является основным игроком итальянского «Беневенто» из Серии В. 

Главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко высказался о назначении Андрея Карповича в сборную Казахстана перед стыковыми матчами Лиги наций.

– Карпович много лет играл в сборной Казахстана и даже был ее капитаном. Вслед за его назначением на должность главного тренера нашему тренерскому штабу предстоит проанализировать возможные изменения, которые он может внести в селекцию и план подготовки.

Не думаю, что новый тренер прибегнет к серьезным переменам, при этом мы уже проанализировали предыдущие матчи сборной Казахстана. Постараемся организовать свой подготовительный процесс так, чтобы не зависеть от изменений в их сборной.

К слову, сам Карпович понимает, что для полноценной подготовке осталось слишком мало времени. 

– Это большая ответственность, все-таки сборная – это главная команда страны. Необходимо показать хорошую работу в крайне ограниченные сроки, времени почти нет. Нашей основной задачей в сборной сейчас занимаются мои ассистенты, аналитики. Кто сколько кандидатов набирает, кто из них сколько игрового времени получает. Мы хотим, чтобы было как можно меньше травм.

Первая игра с Молдовой состоится 24 марта в Кишиневе, а ответная запланирована на 29 марта в Нур-Султане. 

Ждем победу?

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Фото: kff.kz; olympiacos.org

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