Билеты на матчи КПЛ – самые дешевые в УЕФА. Болельщики платят 1-2$ за матч, а некоторые клубы не берут с фанатов деньги за вход

Смотрим цены.

Продажа билетов – один из самых простых инструментов для пополнения клубного бюджета. В АПЛ до 20% выручки клубы получают от реализации билетов, и даже в соседней России цены иногда сопоставимы с европейскими. В Казахстане с выручкой от билетов все обстоит хуже: отсутствие инфраструктуры и эпидемия коронавируса повлияли на посещаемость, и даже небольшие ценники не могут привлечь болельщиков на стадионы. Специально для вас узнали, сколько стоит посещение матча для каждого фаната КПЛ.

Самая развернутая ценовая политика у алматинского «Кайрата». Стоимость самого дешевого билета на южной и северной трибунах начинается от пятисот тенге. Возможность посмотреть матч из более удобного ракурса на северной и южной трибуне обойдется болельщикам в 750-1000 тенге. Удобные места рядом со скамейкой запасных оцениваются в 2000 тенге.

«Кайрат» – семейный клуб, поэтому на стадионе можно купить отдельный билет в семейную ложу за две тысячи. Есть возможность почувствовать себя вип персоной: удобные места в обычной вип-ложе стоят 4000 тенге, а за премиум ложу придется заплатить 5000 тенге

К слову, билет можно купить на официальном сайте алматинцев, выбрав удобное для себя место самостоятельно.

Чемпион КПЛ «Тобол» не может порадовать болельщиков таким широким ассортиментом. Костанайцы временно проводят домашние встречи в манеже, вмещающем 3000 человек, а все билеты стоят одинаково – по 1000 тенге, пенсионерам и детям полагается скидка 50%. Купить билеты в интернете не представляется возможным (хотя еще несколько лет назад такая опция была): болельщики могут приобрести заветный квиток в административном здании клуба, или на манеже в день игры.

Цены столичной «Астана Арены» демократичны: за 500 тенге можно купить билет, но смотреть матч вы будете с неудобного ракурса. Остальные места продаются по цене 1000-1500 тенге.

Купить билет через сайт клуба не получилось: при выборе во вкладке билеты предстоящего матча с «Актобе» открылось окно продажи на матч «Астаны» и «Манчестер Юнайтед» (!).

Талоны продают на популярном сайте по продаже билетов: для зрителей открыта только одна трибуна.

Центральный стадион «Актобе» еще не готов принимать болельщиков, и «красно-белые» временно играют на поле СДЮСШОР. Билеты обойдутся болельщикам в 1000-2000 тенге, а купить их можно в офисе клуба.

Болельщикам «Ордабасы» билет обойдется в 500 тенге (детям – 300), а купить их можно не только у кассы стадиона, но и на известном сайте по продаже билетов.

В «Атырау» билет на стадион «Мунайшы» можно купить в день матча на кассе за 500 тенге. В клубе есть бесплатные и льготные билеты, но подробно о льготах пресс-служба команды не информирует.

Информацию по цене билетов на домашние матчи «Каспия» удалось найти только в комментариях в инстаграм. Цены приемлемые – 500 тенге, интернет продажи у клуба отсутствуют.

Актуальных цен на домашние матчи карагандинского «Шахтера» нет. Стадион «горняков» не готов к проведению матчей и завален снегом, матч «Шахтер» – «Аксу» перенесли. Кнопка для покупки билетов онлайн на сайте клуба не работает. Снова будут играть на «Астане Арене»?

«Тараз» не информирует о ценах на билеты в соцсетях, однако судя по комментариям болельщиков в клубном инстаграм, билет стоит 500-1000 тенге. Приобрести можно на кассе стадиона в день матча.

В Павлодаре вход на первый домашний матч нового сезона свободный. Поговаривают, что это традиция существовала еще в бытность «Иртыша». Сколько будут стоить билеты на «Центральный» в остальное время – пока неизвестно.

«Мактаарал» проводит домашние матчи в Туркестане, так как стадион «хлопкоробов» не соответствует стандартам КФФ. Билеты на матч покупать не нужно.

Уральский «Акжайык» обещал свободный вход на первый домашний матч с «Тураном», однако встречу третьего тура чемпионата перенесли. Клуб пообещал, что следующий матч клуба на домашней арене будет бесплатным. Как долго будет длиться акция, и будут ли билеты продаваться – пока неизвестно.

Петропавловский «Кызыл-Жар» готовит свой стадион к еврокубкам, и проводит матчи на «Астане Арене». Вход для посетителей – свободный.

К слову, цены на матчи КПЛ – одни из самых низких в УЕФА. Примерно за эту же сумму билеты можно купить только в странах бывшего СССР (Беларусь, Грузия, Армения, Азербайджан).

Отсутствие возможности купить билет через сайт клуба или другую-интернет площадку – большой недочет в работе клубов. Автоматизация, казалось, простого действия реализована на 100% только в «Кайрате»: остальным клубам есть, куда расти.

Фото: ФК «Кайрат»; ФК «Тобол»