Около спорта
Блог

Билеты на матчи КПЛ – самые дешевые в УЕФА. Болельщики платят 1-2$ за матч, а некоторые клубы не берут с фанатов деньги за вход

Аксу Аксу
Астана Астана
Атырау Атырау
Кызыл-Жар Кызыл-Жар
стадионы
Туран Туркестан Туран Туркестан
Кайрат Кайрат
высшая лига Казахстан высшая лига Казахстан
Мактаарал Мактаарал
Тобол Тобол
Акжайык Акжайык
Ордабасы Ордабасы
Актобе Актобе
Тараз Тараз
Каспий Каспий
Шахтер Караганда Шахтер Караганда
Sports.ru - Казахстан
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Смотрим цены.

Продажа билетов – один из самых простых инструментов для пополнения клубного бюджета. В АПЛ до 20% выручки клубы получают от реализации билетов, и даже в соседней России цены иногда сопоставимы с европейскими. В Казахстане с выручкой от билетов все обстоит хуже: отсутствие инфраструктуры и эпидемия коронавируса повлияли на посещаемость, и даже небольшие ценники не могут привлечь болельщиков на стадионы. Специально для вас узнали, сколько стоит посещение матча для каждого фаната КПЛ. 

Самая развернутая ценовая политика у алматинского «Кайрата». Стоимость самого дешевого билета на южной и северной трибунах начинается от пятисот тенге. Возможность посмотреть матч из более удобного ракурса на северной и южной трибуне обойдется болельщикам в 750-1000 тенге. Удобные места рядом со скамейкой запасных оцениваются в 2000 тенге. 

«Кайрат» – семейный клуб, поэтому на стадионе можно купить отдельный билет в семейную ложу за две тысячи. Есть возможность почувствовать себя вип персоной: удобные места в обычной вип-ложе стоят 4000 тенге, а за премиум ложу придется заплатить 5000 тенге

К слову, билет можно купить на официальном сайте алматинцев, выбрав удобное для себя место самостоятельно. 

Чемпион КПЛ «Тобол» не может порадовать болельщиков таким широким ассортиментом. Костанайцы временно проводят домашние встречи в манеже, вмещающем 3000 человек, а все билеты стоят одинаково – по 1000 тенге, пенсионерам и детям полагается скидка 50%. Купить билеты в интернете не представляется возможным (хотя еще несколько лет назад такая опция была): болельщики могут приобрести заветный квиток в административном здании клуба, или на манеже в день игры. 

Цены столичной «Астана Арены» демократичны: за 500 тенге можно купить билет, но смотреть матч вы будете с неудобного ракурса. Остальные места продаются по цене 1000-1500 тенге. 

Купить билет через сайт клуба не получилось: при выборе во вкладке билеты предстоящего матча с «Актобе» открылось окно продажи на матч «Астаны» и «Манчестер Юнайтед» (!). 

Талоны продают на популярном сайте по продаже билетов: для зрителей открыта только одна трибуна. 

Центральный стадион «Актобе» еще не готов принимать болельщиков, и «красно-белые» временно играют на поле СДЮСШОР. Билеты обойдутся болельщикам в 1000-2000 тенге, а купить их можно в офисе клуба. 

Болельщикам «Ордабасы» билет обойдется в 500 тенге (детям – 300), а купить их можно не только у кассы стадиона, но и на известном сайте по продаже билетов. 

В «Атырау» билет на стадион «Мунайшы» можно купить в день матча на кассе за 500 тенге. В клубе есть бесплатные и льготные билеты, но подробно о льготах пресс-служба команды не информирует. 

Информацию по цене билетов на домашние матчи «Каспия» удалось найти только в комментариях в инстаграм. Цены приемлемые – 500 тенге, интернет продажи у клуба отсутствуют. 

Актуальных цен на домашние матчи карагандинского «Шахтера» нет. Стадион «горняков» не готов к проведению матчей и завален снегом,  матч «Шахтер» – «Аксу» перенесли. Кнопка для покупки билетов онлайн на сайте клуба не работает. Снова будут играть на «Астане Арене»?

«Тараз» не информирует о ценах на билеты в соцсетях, однако судя по комментариям болельщиков в клубном инстаграм, билет стоит 500-1000 тенге. Приобрести можно на кассе стадиона в день матча. 

В Павлодаре вход на первый домашний матч нового сезона свободный. Поговаривают, что это традиция существовала еще в бытность «Иртыша». Сколько будут стоить билеты на «Центральный» в остальное время – пока неизвестно. 

«Мактаарал» проводит домашние матчи в Туркестане, так как стадион «хлопкоробов» не соответствует стандартам КФФ. Билеты на матч покупать не нужно. 

Уральский «Акжайык» обещал свободный вход на первый домашний матч с «Тураном», однако встречу третьего тура чемпионата перенесли. Клуб пообещал, что следующий матч клуба на домашней арене будет бесплатным. Как долго будет длиться акция, и будут ли билеты продаваться – пока неизвестно. 

Петропавловский «Кызыл-Жар» готовит свой стадион к еврокубкам, и проводит матчи на «Астане Арене». Вход для посетителей – свободный. 

К слову, цены на матчи КПЛ – одни из самых низких в УЕФА. Примерно за эту же сумму билеты можно купить только в странах бывшего СССР (Беларусь, Грузия, Армения, Азербайджан). 

Отсутствие возможности купить билет через сайт клуба или другую-интернет площадку – большой недочет в работе клубов. Автоматизация, казалось, простого действия реализована на 100% только в «Кайрате»: остальным клубам есть, куда расти.

Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам

Казахстанец предложил реформы для нашего футбола: нужно отказаться от госфинансирования и создать объединенный турнир ЕАЭС

Фото: ФК «Кайрат»; ФК «Тобол»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные