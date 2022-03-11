Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам

Смена тренера национальной сборной Казахстана – главная новость этой недели в казахстанском футболе. Новый рулевой, молодой специалист Андрей Карпович возглавит команду в стыковых матчах Лиги наций УЕФА против Молдовы. От результатов игры будет зависеть, сможет ли Карпович избавиться от приставки ио, и полноценно возглавить сборную страны.

Карповича можно смело назвать легендой казахстанского футбола – игрок провел 55 матчей за сборную, а в карьере спортсмена были не только клубы КПЛ, но и московское «Динамо» и «Ростов». Вспоминаем карьеру нового тренера сборной.

Карпович – воспитанник семипалатинского футбола. Карьера игрок начал за родной «Елимай», и уже в первом сезоне стал чемпионом страны.

В 2001-м полузащитник перешел в «Иртыш»: павлодарский клуб был одним из лидеров чемпионата, и стал четвертым в Азиатском Кубке чемпионов. На футболиста обратили внимание в российском «Ростсельмаше». Карпович улетел в Ростов, прошел медицинское обследование и подписал контракт. За игрока заплатили неплохие по тем временам деньги – 200 тысяч долларов, а одним из бонусов при подписании футболиста, по слухам, была трехкомнатная квартира.

К слову, Карпович застал в клубе другую легенду казахстанского футбола – Самата Смакова. Однако вместе за команду футболисты так и не сыграли: перед самым началом сезона Смаков ушел в «Женис».

За два сезона казахстанский полузащитник провел 41 матч за «Ростов» в чемпионате России и забил один гол, а в 2003-м с клубом дошел до полуфинала Кубка России.

Позже игрок вернулся в Казахстан: интерес проявил «Кайрат». В первый сезон футболист стал чемпионом, и два года подряд признавался лучшим центральным полузащитником Казахстана.

Игроком активно интересовались клубы из Турции и РПЛ: Карпович отправился на просмотр в «Динамо», и, неплохо показав себя на сборах, подписал контракт с клубом.

Однако за пару сезонов в составе «бело-голубых» полузащитник так и не стал основным. Сам игрок объяснял причину.

– Жалеете, что не удалось закрепиться в «Динамо»?

– На самом деле я продлил контракт, мог и дальше выступать за «Динамо», хотя не был основным. На моей позиции играли Хохлов, Данни и Семшов: к ним хоть кого четвертым возьми, все равно только на подстраховку. Но поступило предложение поучаствовать в амбициозном проекте. Юран собирал астанинский «Локомотив»: Тихонов, Титов, Шацких, Овие, Лория… Отпросился из «Динамо» и вернулся в Казахстан.

В «Локомотиве» Карпович стал ключевым игроком, но клуб в чемпионате финишировал только вторым. Полузащитник больше не покидал чемпионат Казахстана: сначала отправился в «Актобе», снова завоевав серебро, а потом вернулся в «Локомотив».

Дальше были «Ордабасы», «Атырау» и карагандинский «Шахтер», а свой последний сезон-2016 в качестве футболиста провел в родном для себя «Алтае».

Карпович входит в пятерку рекордсменов по числу проведенных матчей за сборную, а в 2004 году забил первый гол сборной Казахстана под эгидой УЕФА – в матче отборочного цикла ЧМ-2006 в ворота Украины.

Тренерская карьера Карповича полна противоречий: выиграл Кубок Казахстана с «Кайратом» и вывел «Кызыл-Жар» в еврокубки, а с «Окжетпесом» вылетел в Первую лигу

В 2017-м игрок вошел в тренерский штаб «Кайрата». Президент клуба Кайрат Боранбаев поставил задачу на сезон: выиграть один из турниров страны только казахстанскими футболистами.

Выбор пал на Кубок: главный тренер алматинцев Карлос Феррер принял решение не ехать на игру первого раунда с «Окжетпесом», и команду де-факто возглавил Карпович.

– Я узнал об этом за день до вылета: «Местные игроки – местный тренер, вперед». Повез команду, куда деваться. Выиграли. Во втором раунде ждал «Ордабасы», снова я в роли главного тренера, снова победа, теперь по пенальти. При этом Феррер еще и казахстанцев-лидеров не всегда давал: плотный график, берег для чемпионата.

– Дублем, что ли, играли?

– Отчасти. В вертикали «Кайрата» есть команды всех лиг: высшей, первой, второй, академия. Привлекал людей оттуда, сквозная заявка позволяла. В полуфинале из двух матчей за счет гола на чужом поле прошли «Иртыш». В драматическом финале обыграли «Атырау».

– Как реагировали болельщики?

– Сначала посмеивались: идея, мол, идиотская, называли нас детским садом.

– Президент не вмешивался, когда главный тренер не давал вам на Кубок казахстанцев-лидеров?

– Говорил: «Разбирайся сам». Только накануне финала пошло сильное давление. Президент спросил состав. «Почему не вижу того и этого?» Ответил, что нам нужен результат, а не новые фамилии. Пять-шесть молодых и так было в составе. Вся заявка – казахстанцы, без легионеров. Эту линию мы выдержали до конца.

К слову, это была первая победа казахстанского тренера в Кубке за девять лет.

После увольнения испанца коуч стал временно исполняющим обязанности главного тренера вице-чемпионов Казахстана. В декабре 2018-го специалист возглавил кокшетауский «Окжетпес», который выиграл Первую лигу и получил право выступать в Премьер-лиге.

Первый сезон в клубе можно назвать удачным – команда финишировала на 7 месте, что стало одним из лучших результатов в Премьер-лиге для клуба из Кокшетау. Однако второй год для Карповича-тренера стал худшим в карьере: клуб вылетел из КПЛ, показав откровенно слабую игру.

Коуч взял всю вину за провал на себя.

«Этому нет оправдания. Я целиком и полностью беру ответственность за этот провальный сезон на себя. Приношу свои извинения болельщикам «Окжетпеса». В нашем слабом выступлении прошу винить меня, наш штаб. Это справедливо».

В 2021-м Карпович возглавил петропавловский «Кызыл-Жар».

Клуб ровно шел весь сезон и претендовал на еврокубки. Петропавловцы стали четвертыми, но благодаря победе «Кайрата» в финале Кубка Казахстана над «Шахтером» клуб получил возможность выступать в Лиге Европы. Интересно, что практически весь состав «Кызыл-Жара» состоит из легионеров, а в команде нет ни одного футболиста из национальной команды страны.

К слову, в 2022-м Карпович руководил сборной клубов КПЛ в товарищеском матче против сборной Казахстана. Легионеры под руководством Карповича минимально уступили тогда еще подопечным Байсуфинова.

После своего назначения на пост главного тренера национальной команды наставник пообещал оправдать надежды.

«Работа главного тренера сборной своей страны – это вершина карьеры. Я всегда так считал и говорил об этом не раз. Сегодня мне доверили исполнение обязанностей на ближайшие два матча сборной Казахстана. И это для меня огромная честь и большая ответственность. Приложу все усилия для того, чтобы оправдать эти надежды. Благодарю за доверие!»

У Карповича мало времени для подготовки – первая игра с Молдовой состоится 24 марта в Кишиневе, а ответная запланирована на 29 марта в Нур-Султане. В случае поражения Казахстан опустится в дивизион D, а соперниками сборной станут Лихтенштейн, Андорра и Латвия.

Будем ждать чуда?

Фото: vk.com/fcqyzyljar; vk.com/fckairat; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com, Serge Fedoseev/Russian Look