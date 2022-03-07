Первый тур КПЛ получился скандальным: «Астана» получит техническое поражение, Гоу не вышел на поле из-за номера на футболке, а в Туркестане 18 минут смотрели VAR

Обнадеживающее начало сезона.

Главным матчем тура стала встреча «Кайрата» и «Актобе». Героем игры стал Хосе Канте, забивший два мяча.

Фейлы начались еще до начала матча: при исполнении государственного гимна гости и часть игроков «Кайрата» смотрели в одну сторону, а вторая половина алматинцев отвернулась в другую.

Интересно, что второй гол во встрече был засчитан не сразу: форвард сборной Гвинеи сыграл на добивании после удара Жоао Пауло в штангу, и боковой арбитр поднял вверх флажок, однако главный судья все-таки зафиксировал взятие ворот.

Стоит особо отметить тот факт, что новичок «красно-белых» Жерар Гоу так и не смог появиться на поле, хотя уже готовился выйти на газон. Причина оказалось банальной: Жерара заявили на сезон под 30-м номером, однако на матч он надел футболку под номером 22. «Две двойки» в команде принадлежат защитнику Владимиру Гинаитису, однако он играл под 30-м.

«Мы готовили двойную замену. С Гоу накладка произошла, кто-то напутал в электронных вещах, к сожалению, Гоу не вышел по этой причине», – заявил Владимир Муханов.

По статье 6 регламента чемпионата Казахстана на сезон-2022 не допускается использование в одном клубе одним игроком разных номеров и одновременное использование одного и того же номера различными игроками.

Однако главные фейлы тура произошли в Нур-Султане.

Довольно скучный матч «Астаны» и «Шахтера» (0:0) вошел в историю казахстанского футбола нелепой ошибкой.

На 80-й минуте вместо Абата Аймбетова на поле вышел либериец Мохаммед Камара. К тому моменту на поле находились украинец Бескоровайный, бразилец Брайан, француз Манзорро, серб Милошевич, хорват Томасов и португалец Эужениу. По регламенту КПЛ-2022 на поле могут находиться только шесть иностранцев из государств, не входящих в ЕАЭС, и клуб теперь получит техническое поражение.

Всю вину на себя взял главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич

– Срджан, не можем спросить: как получилось, что сегодня на поле одновременно находилось 7 легионеров?

– Да, мы знаем, что произошло. В этом моменте получилась такая ситуация, что вместо Педро должен был выйти Камара, но травму получил Денис Поляков. Могу сказать, что это произошло из-за невнимательности и всю ответственность за произошедшее – я беру на себя. Хочу извиниться перед всеми, особенно перед футболистами, которые играли и боролись за результат в матче и перед болельщиками тоже. Это ошибка, больше сказать нечего. Извиняюсь, если это как-то может уменьшить вину.

Во время матча на стадионе «Астана Арена» снова обвалилась крыша – благо, никто из болельщиков не пострадал. Охрана стадиона вывела всех фанатов от места аварии. Напомним, это один из двух стадионов, построенных за время независимости Казахстана, и стоимость постройки составила более ста пятидесяти миллионов евро.

Возникли сложности с системой VAR в матче между «Тураном и «Таразом». Восемнадцать(!) минут потребовалось арбитру Кучину на рассмотрение эпизода во втором тайме. По словам инсайдера Айдына Кожахмета, система VAR зависла, а после восстановления всех процессов уже сам Кучин слишком долго рассматривал эпизод.

Матч завершился нулевой ничьей.

«Каспий» в родных стенах с минимальным счетом обыграл «Кызыл-Жар». В команде Андрея Карповича вышло сразу десять иностранных футболистов (спасибо правилам ЕАЭС).

Интересно, что перед матчем клубный инстаграм «Кызыл-Жара» опубликовал фото украинского легионера «Кызыл-Жара» Юрия Бушмана и россиянина Мирослава Лобанцева, которые выступили против конфликта в Украине. Однако позже пост был удален.

«Атырау» и «Аксу» решили поддержать тренд первого тура, и обошлись без голов.

Матч запомнился только плохой погодой (в Атырау выпал снег), а главный момент игры – эпичный промах Сергея Хижниченко. Экс-форвард сборной Казахстана замешкался, и в стопроцентном моменте около ворот соперника промахнулся мимо мяча.

Не обошлось без политики: главный тренер «Аксу» украинец Руслан Костышин поддержал свою страну во время матча, надев поверх куртки желтую футболку сборной Украины.

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В матче «Ордабасы» и «Мактаарала» тоже ничья. По голу забили Серж Ньюиадзи и Биляль Себеи, а матч получился очень скучным. Оба клуба – главные претенденты на выбывание из КПЛ: испытывающий проблемы с финансами «Ордабасы» в этом году даже не полетел на сборы, а «Мактаарал» мог и вовсе остаться без КПЛ.

Красоте игре не добавляло поле шымкентцев, местами на покрытии совсем отсутствовал газон, а большие лужи явно не способствовали качеству.

В самом спокойном матче тура чемпион костанайский «Тобол» с минимальным преимуществом одолел «Акжыйык». Единственный гол в матче на 79-й минуте забил узбекский форвард Игорь Сергеев.

Отдельного внимания заслуживает телевизионная картинка: трансляции критиковали журналисты и болельщики.

Президент ПФЛК Олжас Абраев оперативно ответил на критику.

— Я скажу так, что в целом когда мы говорим о футболе – мы понимаем, что мы говорим о команде. На данный момент я как главный тренер не могу говорить, что кто-то из моей команды играет плохо либо играет хорошо. Это в целом коллективная игра. Сейчас ответственность за картинку за те матчи, которая производит Лига лежит на нас. Мы сейчас работаем над этим вопросом, но нужно понимать те факторы – это, во-первых, техническое оснащение, возможность дать постоянно людям получать эту игровую практику. Если мы говорим о футболистах, то они также разные. Есть хорошие, есть ведущие. Говоря о техническом оснащении, есть определенные сложности, над которыми мы работаем.

Основной аспект, на котором был сделан акцент в этом сезоне – внедрение VAR. Приоритетный проект, которые мы должны реализовать. Мы над этим работали и было много вопросов касательно системы. Болельщики говорили: возьмите и поставьте просто VAR. Просто поставить систему – это как вождение машины. Управлять автомобилем не означает просто его приобретение. Нужно научиться пользоваться им. То же самое с VAR.

Первый тур сложно назвать удачным: четыре нулевые ничьи и всего 3 гола за пять игр. Организация матчей, инфраструктура, трансляции – пока везде есть проблемы. Будет ли лучше?

Остается только надеяться.