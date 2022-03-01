Новый глава Федерации футбола Казахстана – Адилет Барменкулов. Мечтает о сборной на ЧМ-2034, а из футбола хочет сделать бизнес

Завершились выборы президента Казахстанской Федерации футбола. На кресло шефа организации претендовали сразу несколько кандидатов, а предвыборная гонка претендентов по накалу и страсти могла сравниться с выбором президента страны.

Однако итог получился ожидаемым для футбольного закулисья, но не болельщиков: Давид Лория получил лишь один голос (из 26!), отец футзального «Кайрата» Оразбеков и президент Лиги любителей футбола Джарылкасинов – ни одного. Победителем стал глава совета директоров «Шахтера», один из руководителей корпорации «Казахмыс» Адилет Барменкулов (14 голосов). Ближайший конкурент Барменкулова, бизнесмен Берик Каниев, набрал одиннадцать баллов.

Новый президент Федерации строит наполеоновские планы: хочет, чтобы Казахстан вышел на ЧМ-2034 и разработал новую стратегию развития футбола

Барменкулов – бизнесмен и заместитель председателя правления «Корпорации Казахмыс». Функционер возглавляет совет директоров карагандинского «Шахтера» (после избрания обещал покинуть должность), а летом 2021-го он стал советником предыдущего президента КФФ Адильбека Джаксыбекова.

По слухам, новый президент тесно связан с прошлым руководством федерации, однако сам функционер говорит, ч то ни в чьей протекции не нуждается и действует независимо.

– Баллотироваться на пост президента – это мое личное решение, и в протекции не нуждаюсь. Я абсолютно уважаю Адильбека Джаксыбекова как человека и профессионала. Подчеркиваю, что я сам пришел к нему в 2020 году с инициативой по изменению футбола, и мое выдвижение сейчас – это логический шаг.

Барменкулов разработал очередную стратегию развития казахстанского футбола до 2034 года. «Стратегия–2034» рассчитана на период длиной в три отборочных цикла на Чемпионат мира, до конца 2034 года. Основная цель стратегии – выход сборной Казахстана в групповую стадию Чемпионата мира.

Вот четыре основных пункта , которые новый глава намерен внедрить в жизнь.

Создание и вывод на полную мощность современных организаций и систем обучения/подготовки игроков, тренеров и профессиональных футбольных управленцев.

Реформа казахстанского профессионального футбола: изменение модели государственного финансирования, приватизация профессиональных клубов, модернизация мужских и женских лиг.

Подготовка и воспитание первого в современной истории Казахстана поколения футбольных талантов мирового уровня.

Кардинальное повышение спортивных результатов на международной арене: выход сборной Казахстана на Чемпионат мира–2034

План выглядит очень смело: новый руководитель за двенадцать лет хочет осуществить то, что предыдущие функционеры не могли (или не хотели) сделать за тридцать.

Сам Барменкулов рассказывает, что ему не впервые приходится реализовывать значимые проекты: функционер ранее занимался детским футболом.

– В 1998 году в Алматы мы с моими друзьями объединили порядка 300 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Это были сложные времена, когда ребят могла поглотить улица, они могли уйти в криминал или пострадать от него… Увидев нашу работу, корпорация «Цесна» поддержала нас, и мы совместно создали футбольную школу, обеспечили детей общежитием, питанием, экипировкой, пригласили хороших тренеров. Через нашу школу за 7 лет прошло более 3000 ребят, и она в последующем стала фундаментом футбольной академии ФК «Кайрат».

Барменкулов понимает, что при государственном финансирования у футбола нет будущего, однако осознает, что желающих вкладываться в казахстанский футбол не так много (или нет вообще).

– Считаю, что один из путей развития футбола – преобразование его в бизнес-индустрию. Это возможно путем перехода профессиональных клубов от государственного финансирования к частному. Понимаю, что это не может произойти одномоментно. Важно, чтобы этот процесс был основан не на «указании сверху», а на желании будущих собственников инвестировать в футбол и зарабатывать на нем.

Коррупция в казахстанском футболе стала обыденным делом: новый шеф Федерации обещает разобраться и с этой проблемой. Конкретно как Барменкулов будет бороться с договорными матчами и клановостью – пока неизвестно.

– Готовы ли вы кардинально бороться с коррупцией в казахстанском футболе, с договорными матчами, футбольными кланами, привести в порядок судейский корпус? Не боитесь давления?

– Та система, которую я предлагаю, предполагает порядок и открытость. Наличие работающей выстроенной системы – это залог отсутствия коррупции. И мы будем создавать такие условия во всех направлениях футбола. Насчет «давления»: во-первых, мы живем в безопасном правовом государстве, во-вторых, те, кто знает меня, знают, что надавить на меня либо заставить что-то сделать против воли невозможно

Предыдущее руководство КФФ не отличалось открытостью, и редко комментировало свои решения. Барменкулов обещает исправить и это.

– Одна из приоритетных задач – выстроить диалог с болельщиками. У нас есть общая тема – сделать отечественный футбол ярким и зрелищным. Такой диалог возможен через максимальную информированность футбольного сообщества и получение обратной связи. Футбол – это источник сильных эмоций, радости, чувства гордости. Он объединяет людей. Нам важно, чтобы вся околофутбольная аудитория объединилась и совместно решила общие проблемы.

Эту не первая стратегия развития казахстанского футбола: прошлые не отличались особой эффективностью, но Барменкулов просит набраться терпения и сил.

– Было разработано множество стратегий, почему вы уверены, что у вас получится ее реализовать? На бумаге всегда все гладко, но постоянно все разбивается о суровую казахстанскую реальность.

– Уверен, к футболу надо подходить с точки зрения бизнеса. А это уже совершенно другой подход с другими критериями оценки результатов и их эффективности. В чем основная проблема многих стратегий? Я вижу ее в отсутствии качества реализации. При этом стратегии пишутся не на один год, это долгосрочные планы с определенными показателями. Если нужны качественные результаты, надо набраться терпения и сил, следовать плану, не меняя его под удобные условия. Также требуется вести все проекты открыто, чтобы любой мог отслеживать, на какой стадии находится проект, что уже сделано и над чем еще предстоит работать.

Будем надеяться, что заявления нового шефа ФФК будут воплощены в жизнь, а громкие слова о реформах не останутся просто словами.

Фото: kff.kz