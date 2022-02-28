Стадион «Астана Арена» открыли в 2009-м: на церемонию приехали Шевченко, Каладзе и Хасан Шаш (обещали итальянский «Милан»), а матч открытия судил Коллина

Суперкубок Казахстана пройдет на «Астане Арене»: столичный стадион давно закрепил за собой звание главной площадки для проведения футбольных (и не только) мероприятий. Арена в Нур-Султане принимает матчи «Астаны» и сборной Казахстана, а клубы КПЛ часто арендуют газон для своих матчей – легендарная победа «Шахтера» над «Селтиком» состоялась именно тут. На стадионе есть место не только футболу: в 2011-м в спорткомплексе проводилась церемония открытия Азиатских игр, а спустя четыре года тут состоялась премия Муз-ТВ.

Вспоминаем, как открывали первый в независимом Казахстане футбольный стадион, и почему он считается одним из самых современных в средней Азии.

Долгое время в столице не было поля европейского уровня – арена им. Мунайтпасова безнадежно устарела, и «Астана-1964» даже была вынуждена играть матч ЛЧ в 2007-м против «Русенборга» в Костанае. Однако уже в этот период запланировали постройку нового сооружения.

Стадион строился два с половиной года. Самым сложным элементом при строительстве стала раздвижная крыша. Кровлей стадиона управляет компьютер, а по периметру конструкции установлены двигатели, которые раздвигают кровлю с помощью тросов. Если обе части крыши не совпали при сборке, компьютер уравнивает их с помощью лазера.

На матч открытия приехали мировые звезды футбола: столичный «Локомотив» под руководством Сергея Юрана с Егором Титовым и Андреем Тихоновым в составе встретился с молодежной сборной Казахстана. Молодежку усилили обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко и защитник «Милана» Каха Каладзе, а за «Локо» играли бронзовые призеры ЧМ-2002 в составе сборной Турции Хакан Шукюр и Хасан Шаш.

На газон команды вывел итальянский рефери Пьерлуиджи Коллина, а символический удар по мячу нанес первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

Звезды провели на поле чуть больше десяти минут, уступив место на газоне казахстанским игрокам в начале первого тайма. Хасан Шаш даже успел поучаствовать в голевой атаке: именно с его передачи Егор Титов перевел мяч Максиму Шацких, который и забил первый гол.

К слову, матч закончился победой «Локо»: за молодежку забили Эрбес и Хижниченко, а за Локомотив дублем отличились Шацких и Митрович, еще один гол забил Карпович. Будущий тренер «Астаны» Андрей Тихонов в конце матча не смог реализовать пенальти.

Главная звезда матча открытия Андрей Шевченко был в восторге от стадиона.

– Как быстро вы согласились на приезд на нынешнее торжество?

– У меня в Казахстане есть друзья, я очень тепло отношусь к этой стране. Как только получил приглашение, без раздумий отправился в путь, занявший с островов Карибского бассейна пятнадцать часов.

– А как вам новый стадион?

– Великолепное современное сооружение. Построено все очень добротно. Знаю от друзей, что сейчас у вас могут прийти в футбол состоятельные люди и поднять уровень чемпионата за счет приезда сильных исполнителей.

Интересно, что в матче открытия астанинскому «Локомотиву» должен был противостоять итальянский «Милан», однако легендарный клуб не смог приехать в столицу Казахстана.

К слову, первоначально стадиону присвоили имя Кажымукана Мунайтпасова. Но затем название изменили на уже привычное «Астана Арена».

Сооружение стало домашней ареной для столичной «Астаны», и матчи сборной Казахстана вместо «Центрального» стадиона Алматы стали проводить на новой площадке.

В 2017-м стадион снова собрал легенд мирового футбола: в рамках EXPO-2017 прошел турнир «Легенды мирового футбола». На столичном стадионе встретились игроки сборных Казахстана, России, Италии, Германии, Португалии и сборная мира. Казахстан посетили такие звезды как Кевин Кураньи, Дино Баджо, Марко Дельвеккио, Нуну Манише, Яри Литманен, Эрнан Креспо, Жан-Пьер Папен, Роман Широков, Валерий Карпин, Александр Филимонов.

Соперники «Астаны» по еврокубкам часто жаловались на искусственный газон, а раздвижная крыша доставила много проблем

Газон стадиона всегда был слабым местом: искусственное покрытие было слишком жестким, и, по словам очевидцев, напоминало обычный ковер.

Турецкие СМИ оправдывали ничью «Галатасарая» и «Астаны» в Нур-Султане тем, что гости боялись получить травму и ссылались на неправильный отскок мяча.

«Будь моя воля, я бы отменил игры на искусственном газоне. Но я вижу какие погодные условия в стране. Я понимаю... Но ни один искусственный газон, даже самого последнего поколения, никогда не заменит натуральный», – констатировал тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш.

«Мы ждали искусственное поле последнего поколения, но это просто ковер…», – поражался чешский защитник Давид Лимберский в 2014-м.

«Постелить канцерогенную резину, посыпать ее тем, что похоже на шелк, и получить персидский ковер, на котором невозможно играть в футбол – вы знали об этом хитром ходе Казахстана? Я вырезал бы один кусок покрытия и отправил его на экспертизу, потому что беспокоюсь об игроках, которые могли получить травмы», – комментировал состояние покрытия бывший глава федерации футбола Румынии Думитру Драгомир после ничьи со сборной Казахстана в рамках квалификации ЧМ.

Крыша арены тоже доставила много проблем: кровля со временем начала протекать (проблему уже ликвидировали), а в 2020-м даже случился обвал.

Под тяжестью снега стеклянные вставки на крыше комплекса и в итоге просто разбились, обрушившись на пол.

В настоящее время кровлю стадиона нечасто раздвигают. Это делается лишь два раза в год. Весной, когда теплеет, кровлю раздвигают, а осенью сдвигают.

Решили и проблему с газоном: новое искусственное покрытие «Астана Арены» прошло сертификацию ФИФА, стадион после всех проверок получил наивысшую категорию Quality Pro.

Скоро поле примет матч Суперкубка страны: 2 марта за трофей поборются чемпион прошлого сезона костанайский «Тобол» и обладатель Кубка Казахстана алматинский «Кайрат».

Фото: globallookpress.com/Mark Cosgrove, Simon Davies; fcastana.kz