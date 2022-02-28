Около спорта
Блог

Стадион «Астана Арена» открыли в 2009-м: на церемонию приехали Шевченко, Каладзе и Хасан Шаш (обещали итальянский «Милан»), а матч открытия судил Коллина

Каха Каладзе Каха Каладзе
Хасан Шаш
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
Астана Астана
стадионы
сборная Казахстана по футболу сборная Казахстана по футболу
высшая лига Казахстан высшая лига Казахстан
Астана Арена Астана Арена
Пьерлуиджи Коллина Пьерлуиджи Коллина
Sports.ru - Казахстан
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Суперкубок Казахстана пройдет на «Астане Арене»: столичный стадион давно закрепил за собой звание главной площадки для проведения футбольных (и не только) мероприятий. Арена в Нур-Султане принимает матчи «Астаны» и сборной Казахстана, а клубы КПЛ часто арендуют газон для своих матчей – легендарная победа «Шахтера» над «Селтиком» состоялась именно тут. На стадионе есть место не только футболу: в 2011-м в спорткомплексе проводилась церемония открытия Азиатских игр, а спустя четыре года тут состоялась премия Муз-ТВ. 

Вспоминаем, как открывали первый в независимом Казахстане футбольный стадион, и почему он считается одним из самых современных в средней Азии. 

Долгое время в столице не было поля европейского уровня – арена им. Мунайтпасова безнадежно устарела, и «Астана-1964» даже была вынуждена играть матч ЛЧ в 2007-м против «Русенборга» в Костанае. Однако уже в этот период запланировали постройку нового сооружения. 

Стадион строился два с половиной года. Самым сложным элементом при строительстве стала раздвижная крыша. Кровлей стадиона управляет компьютер, а по периметру конструкции установлены двигатели, которые раздвигают кровлю с помощью тросов. Если обе части крыши не совпали при сборке, компьютер уравнивает их с помощью лазера. 

На матч открытия приехали мировые звезды футбола: столичный «Локомотив» под руководством Сергея Юрана с Егором Титовым и Андреем Тихоновым в составе встретился с молодежной сборной Казахстана. Молодежку усилили обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко и защитник «Милана» Каха Каладзе, а за «Локо» играли бронзовые призеры ЧМ-2002 в составе сборной Турции Хакан Шукюр и Хасан Шаш. 

На газон команды вывел итальянский рефери Пьерлуиджи Коллина, а символический удар по мячу нанес первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

Звезды провели на поле чуть больше десяти минут, уступив место на газоне казахстанским игрокам в начале первого тайма. Хасан Шаш даже успел поучаствовать в голевой атаке: именно с его передачи Егор Титов перевел мяч Максиму Шацких, который и забил первый гол. 

К слову, матч закончился победой «Локо»: за молодежку забили Эрбес и Хижниченко, а за Локомотив дублем отличились Шацких и Митрович, еще один гол забил Карпович. Будущий тренер «Астаны» Андрей Тихонов в конце матча не смог реализовать пенальти. 

Главная звезда матча открытия Андрей Шевченко был в восторге от стадиона. 

– Как быстро вы согласились на приезд на нынешнее торжество?

– У меня в Казахстане есть друзья, я очень тепло отношусь к этой стране. Как только получил приглашение, без раздумий отправился в путь, занявший с островов Карибского бассейна пятнадцать часов.

– А как вам новый стадион?

– Великолепное современное сооружение. Построено все очень добротно. Знаю от друзей, что сейчас у вас могут прийти в футбол состоятельные люди и поднять уровень чемпионата за счет приезда сильных исполнителей.

Интересно, что в матче открытия астанинскому «Локомотиву» должен был противостоять итальянский «Милан», однако легендарный клуб не смог приехать в столицу Казахстана.

К слову, первоначально стадиону присвоили имя Кажымукана Мунайтпасова. Но затем название изменили на уже привычное «Астана Арена».

Сооружение стало домашней ареной для столичной «Астаны», и матчи сборной Казахстана вместо «Центрального» стадиона Алматы стали проводить на новой площадке. 

В 2017-м стадион снова собрал легенд мирового футбола: в рамках EXPO-2017 прошел турнир «Легенды мирового футбола». На столичном стадионе встретились игроки сборных Казахстана, России, Италии, Германии, Португалии и сборная мира. Казахстан посетили такие звезды как Кевин Кураньи, Дино Баджо, Марко Дельвеккио, Нуну Манише, Яри Литманен, Эрнан Креспо, Жан-Пьер Папен, Роман Широков, Валерий Карпин, Александр Филимонов. 

Соперники «Астаны» по еврокубкам часто жаловались на искусственный газон, а раздвижная крыша доставила много проблем

Газон стадиона всегда был слабым местом: искусственное покрытие было слишком жестким, и, по словам очевидцев, напоминало обычный ковер. 

Турецкие СМИ оправдывали ничью «Галатасарая» и «Астаны» в Нур-Султане тем, что гости боялись получить травму и ссылались на неправильный отскок мяча.

«Будь моя воля, я бы отменил игры на искусственном газоне. Но я вижу какие погодные условия в стране. Я понимаю... Но ни один искусственный газон, даже самого последнего поколения, никогда не заменит натуральный», – констатировал тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш.

«Мы ждали искусственное поле последнего поколения, но это просто ковер…», – поражался чешский защитник Давид Лимберский в 2014-м.

«Постелить канцерогенную резину, посыпать ее тем, что похоже на шелк, и получить персидский ковер, на котором невозможно играть в футбол – вы знали об этом хитром ходе Казахстана? Я вырезал бы один кусок покрытия и отправил его на экспертизу, потому что беспокоюсь об игроках, которые могли получить травмы», – комментировал состояние покрытия бывший глава федерации футбола Румынии Думитру Драгомир после ничьи со сборной Казахстана в рамках квалификации ЧМ.

Крыша арены тоже доставила много проблем: кровля со временем начала протекать (проблему уже ликвидировали), а в 2020-м даже случился обвал. 

Под тяжестью снега стеклянные вставки на крыше комплекса и в итоге просто разбились, обрушившись на пол.

В настоящее время кровлю стадиона нечасто раздвигают. Это делается лишь два раза в год. Весной, когда теплеет, кровлю раздвигают, а осенью сдвигают. 

Решили и проблему с газоном: новое искусственное покрытие «Астана Арены» прошло сертификацию ФИФА, стадион после всех проверок получил наивысшую категорию Quality Pro. 

Скоро поле примет матч Суперкубка страны: 2 марта за трофей поборются чемпион прошлого сезона костанайский «Тобол» и обладатель Кубка Казахстана алматинский «Кайрат».

Самый критикуемый защитник РПЛ Виктор Васин перешел в «Кайрат»: по слухам, за 33-х летнего игрока отдали 100 тысяч евро

В «Зенит» могли перейти еще два футболиста из Казахстана: сейчас «казахский Месси» мучается в составе «Кайрата», а капитан сборной попался на допинге

Фото: globallookpress.com/Mark Cosgrove, Simon Davies; fcastana.kz

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные