В «Зенит» могли перейти еще два футболиста из Казахстана: сейчас «казахский Месси» мучается в составе «Кайрата», а капитан сборной попался на допинге

Получилось только у Алипа.

Новичок «Зенита» Нуралы Алип – третий за последнее время игрок из Казахстана, который пробует себя в составе «бело-голубых». Помимо Алипа, сборы в питерском клубе проходили капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан и «казахский Месси» Еркебулан Сейдахмет. Как сложилась карьера у экс-кандидатов в состав «Зенита»?

Рассказываем.

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Первым из молодого поколения казахстанских футболистов, привлекших внимание селекционеров «Зенита», стал нападающий Еркебулан Сейдахмет. Яркую игру юного спортсмена на Мемориале Гранаткина (форварда признали лучшим бомбардиром турнира в 2017-м) заметили даже за пределами СНГ: портал Voetbalzone.nl включил казахстанца в топ самых перспективных игроков всего мира.

Сейдахмет получил приглашение в «Зенит», где неплохо себя проявил: форвард сыграл за команду U–19 на Кубке Виареджо в Италии и оформил покер за тридцать пять минут в матче с «Атлетиком Юнион». Но по правилам ФИФА игрока нельзя было подписывать во взрослую команду другой страны до достижения им 18 лет.

Футболист остался в Казахстане, и перешел в родной «Тараз», где за сезон провел пятнадцать матчей и забил один гол.

Спустя год игрок все же оказался в РПЛ: интерес к футболисту проявили в «Уфе». Генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов верил в прогресс игрока.

– Перспективы у парня есть, но его еще ждет большое человеческое испытание. Я надеюсь, что он сам пройдет их, а клуб поможет ему прогрессировать и добиваться успехов. Естественно, качества у него для этого есть, но впереди много упорной работы.

Позитивно был настроен и главный тренер клуба Сергей Семак.

– Он очень хорошо оснащен технически, умный игрок, может достаточно быстро обыграть те требования, которые есть в современном футболе. Поэтому мы надеемся, что он окрепнет и будет помогать нашему клубу показывать хорошие результаты.

Начал Еркебулан за здравие: в дебютном матче РПЛ с «Анжи» (3:2) поучаствовал в каждом взятии ворот соперника, и стал самым молодым игроком 2000-го года рождения, сыгравшим матч в РПЛ.

Дальше карьера в России не задалась: проведя еще три игры в чемпионате, игрок перешел в аренду в «Левски». В Болгарии у футболиста не получилось – Сейдахмет сыграл за клуб всего три матча, и больше находился в лазарете. В «Уфу» Еркебулан так и не вернулся: игрока купил алматинский «Кайрат», а Transfermarkt оценили переход в 300 тысяч евро.

Однако к игре футболиста в алматинском клубе снова возникли вопросы: 12 матчей и один гол в первом сезоне – не тот результат, которого ждали от «казахского Месси». Футболист ушел за практикой в талдыкорганский «Жетысу», но и там не смог показать себя. Вернувшись из аренды, Сейдахмет сел в глубокий запас «Кайрата», периодически выступая за молодежную команду. Стабильно форвард выходил на поле только в Кубке Казахстана-2021, на который алматинцы не делали ставку.

По слухам, игрок мог перейти в другие клубы КПЛ, но финансовые запросы игрока не соответствовали его текущей игровой форме.

Сейчас Сейдахмет по-прежнему выступает за «Кайрат»: клуб сменил вектор развития и существенно сократил зарплатные ведомости футболистов, избавившись от высокооплачиваемых легионеров. Возможно, это последний шанс игрока на воскрешение карьеры.

Капитан сборной Казахстана Исламхан мог перейти в «Зенит» в 2020-м: однако уехал в ОАЭ, и позже был дисквалифицирован за допинг.

В начале 2020-го капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан тоже отправился в Питер: для опытного казахстанского игрока это была вторая командировка в РПЛ.

В 2013 году 19-летний Бауыржан Исламхан поехал на просмотр в «Кубань», подписав трехлетний контракт.

Однако не закрепился в основе, и вернулся в Казахстан. В «Кайрате» игрок трижды признавался лучшим игроком КПЛ и провел почти пятьдесят матчей за сборную.

Бывший одноклубник Исламхан Андрей Аршавин считал, что у игрока большой потенциал.

– Исламхан по своим данным не хуже Генриха Мхитаряна, надо только свои способности развивать.

В начале 2020-го Исламхан, уже будучи опытным игроком, приехал на сборы в «Зенит». По слухам, попадание Бауыржана Исламхана на просмотр стало возможным благодаря усилиям Андрея Аршавина и Анатолия Тимощука, которые в недавнем прошлом играли с ним в «Кайрате».

С питерцами Батори провел первые сборы, но до контракта дело не дошло. Сергей Семак не исключал, что позже игрок перейдет в клуб.

– Почему «Зениту» не подошел Исламхан?

– Не могу сказать, что он не подошел. Просто у нас есть комплект игроков на его позиции. Исламхан нам понравился, но у него появился вариант с клубом из ОАЭ, где он получит игровую практику. Исламхан не является легионером в РПЛ, так что, возможно, летом мы вернемся к этому вопросу.

Игрок неожиданно отправился в ОАЭ: «Аль-Айн» не выглядел клубом, в котором можно профессионально расти. Однако полузащитник стал лидером команды, и принимал участие в азиатской Лиге Чемпионов.

В сентябре 2020-го новость об обнаружении допинга у футболиста потрясла казахстанские СМИ. В пробе игрока нашли небольшую дозу метилгексанамина (часто используется бодибилдерами для набора мышечной массы). Исламхан отрицал намеренное употребление препарата.

– После матча азиатской Лиги чемпионов 18 сентября 2020 года я сдал допинг-тест, который, к моему удивлению, оказался положительным. В моей пробе был найдет метилгексанамин в крайне маленькой концентрации, всего 90 нг/мл, что явно свидетельствует о ненамеренном использовании этого вещества. За всю свою карьеру я ни разу не употреблял допинг и не нарушал спортивный режим, поэтому все случившееся является для меня шоком.

Вердикт дисциплинарного комитета АФК оказался суров: два года дисквалификации, начиная с 9 ноября 2020 года.

Сейчас игрок тренируется самостоятельно, и планирует вернуться в большой футбол. Однако о варианте с «Зенитом» можно забыть: подписание контракта с тридцатилетним футболистом из Казахстана, к тому же попавшемся на допинге, выглядит нереальным.

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; fcufa.pro; premierliga.ru; fckairat.com