Этническая казашка Акнар Ардак выступает на Олимпиаде за Китай: спортсменка не выиграла медалей, но покорила зрителей красотой

Будущая звезда Поднебесной.
Акнар Ардак – перспективная конькобежка олимпийской сборной Китая. Игры в Пекине стали первыми для этнической казашки. Спортсменка дважды стала семнадцатой в индивидуальных забегах (неплохой результат для дебютантки), попутно покорив интернет своей природной красотой.
Рассказываем историю восходящей звезды конькобежного спорта.
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Акнар родилась в 1999 году в китайском Синьцзяне. Спортсменка с 2009 года пробовала себя в шорт-треке. Спустя пару лет тренировки пришлось прекратить – отец спортсменки погиб, и Акнар помогала матери по хозяйству. В 2014-м она вернулась в спорт и даже попала в сборную города. Однако в Китае конкуренция в шорт-треке очень сильна, и в 2018-м девушка ушла в конькобежный спорт.
Акнар было нелегко: атлетка скучала по семье на сборах и плакала, желая вернуться домой. Маме спортсменки рассказывала, что Акнар дома бывает не больше недели за год, и ей часто приходилось утешать и морально поддерживать дочь.
Первый успех пришел уже в 2018-м – Акнар завоевала серебряную медаль в забеге на 1500 метров на молодежном чемпионате мира в Хельсинки.
В 2019 году спортсменка завоевала золото в чемпионате Китая на дистанции 5000 метров и серебро на дистанции 3000 метров. В 2021 году она стала чемпионкой Китая в забеге на 3000 метров: результат позволил пройти квалификацию на Игры в Пекине.
Выступление на Олимпиаде для дебютантки сложилось неплохо: в дистанции на 1500 и 3000 метров 22-х летняя конькобежка стала семнадцатой.
В своем первом забеге в Пекине Акнар вышла на старт вместе с легендарной 49-летней Клаудией Пехштейн. Интересно, что немка выиграла первую награду на Играх в 1994-м – Акнар тогда еще не родилась.
Спортсменка сразу прокомментировала свое выступление.
– Я особенно рада за казахов. Горжусь, что выступаю на Олимпиаде от имени малых народов [Китая – прим.ред]. Невозможно передать словами то, что я чувствую, я очень взволнована. Впервые я участвую в таких больших соревнованиях. Это отличный старт для моего будущего. Я надеюсь, что использую полученный на этих соревнованиях опыт. Моя семья, наверное, радуется, смотря на мое выступление по телевизору.
Она рассказала, что Игры сложились для нее нелегко.
– На соревнованиях я соперничала с собой. Я приложила все силы, чтобы преодолеть прежнюю себя. На Олимпиаде я улучшила свои личные результаты, но еще есть куда расти. Я чувствую свои слабые места. На этих Играх я не думаю о призовом месте, главное – участвовать и получить от этого удовольствие. Постараюсь показать хорошие результаты на предстоящих соревнованиях. Меня вдохновило выступление в паре с Клаудией Пехштейн. Раньше я видела ее только по телевизору, подражала ей, а теперь мы выступаем вместе.
Мама спортсменки, Хайнур Еремес, очень гордилась выступлением дочери.
– В моем сердце – она лучшая, несмотря на любые результаты. Надеюсь, она еще сможет прославить свою страну на соревнованиях.
К слову, в семье этнической спортсменки хорошо говорят по-казахски – Акнар даже пожелала удачи спортсменам из Казахстана на родном языке.
– Сегодня мне удалось показать хороший результат. Семья наблюдает за моим выступлением. Я желаю, чтобы мои друзья из Казахстана, которые приехали сюда на Олимпиаду, смогли показать себя хорошо.
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Фото: AP/Ashley LANDIS; instagram.com/ahnaeradake
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