Потасовки на сборах стали традицией для казахстанских клубов: «Актобе» дрался с «Короной», «Окжетпес» противостоял украинцам, а игроки «Тобола» и «Анжи» устроили кулачный бой

Футбол с элементами UFC.

Конфликты с соперниками на сборах – нередкая ситуация для казахстанских клубов. В межсезонье отечественные футболисты демонстрируют навыки из смешанных единоборств, превращая обычные товарищеские матчи в массовое побоище. Вспомним самые громкие потасовки.

Самый свежий случай произошел с «Актобе»: «красно-белые» не поладили с польской «Короной».

Игру трудно было назвать удачной для казахстанцев: после первого тайма «Актобе» проигрывал 0:3. Однако ключевой момент матча произошел на 83-й минуте. Польский игрок грубо оттолкнул французского легионера западно-казахстанцев Уго Видемона, чем спровоцировал игрока на ответные действия. На помощь к поляку бросились коллеги, и оттолкнули француза на газон. Справедливости ради отметим, что агрессивнее выглядели поляки: скамейка запасных «Короны» через несколько секунд после начала конфликта была готова к боевым действиям.

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Судьи оказались бессильны и оставили команды самостоятельно решать конфликт, остановив матч на 85-й минуте встречи.

В 2021 году отличился «Окжетпес»: в рамках очередного спарринга в Турции клуб из Кокшетау сразился с украинским «Вересом».

До 29-й минуты матч шел своим ходом, однако при счете 1:1 игрок украинского клуба Дмитрий Немчанинов подкатом срубил сразу двух игроков казахстанского клуба. Это и спровоцировало потасовку, матч не был доигран.

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«К сожалению, есть идиоты, для которых жизнь – это война и агрессия. Один из таких играет в «Окжетпесе», – прокомментировал ситуацию футболист «Вереса» Дмитрий Поворознюк.

По словам самого Немчанинова, футболисты «Окжетпеса» играли более грубо, а судья на это закрывал глаза.

«Все началось с того, что один из игроков команды соперников (под номером 22) несколько раз грубо сыграл против нашего молодого полузащитника Дахновского, которому как минимум дважды досталось локтем. Судья на это никак не реагировал, как и на другие грубости соперника. По сути, арбитр потерял рычаги управления игрой. Где и наша команда фолила, но казахи действовали более грубо. Все это стало причиной того, что вы увидели. На видео не было заметно этого эпизода, но Дахновский в очередной раз получил по голове от соперника локтем», – написал он в своем инстаграме.

Футболист уверяет, что как таковой драки на поле не было, и он не хотел нанести травму игроку «Окжетпеса», а грубый подкат – не что иное, как обычный игровой момент.

«Далее последовала передача, после которой и произошел тот самый мой подкат. Соперник, который первым бросился на меня после подката – не успел нанести удар. Я его остановил. И драки в прямом смысле слова на поле не было. После матча я позвонил игроку «Окжетпеса» Виталию Гошкодеря и спросил о состоянии здоровья того футболиста, на котором я сфолил. Меня заверили, что все с ним хорошо и проблем со здоровьем нет. Да, я сыграл жестко, но ни в коем случае не хотел нанести сопернику травму, это не в моих правилах», – пишет он.

В 2015-м отличился «Кайрат» в лице Михаила Бакаева. Контрольный матч в Турции против запорожского «Металлурга» смело можно назвать бенефисом игрока.

Капитан «Кайрата» сначала повздорил с арбитром, за что и получил красную карточку. После этого Бакаев кинулся на главного судью, а затем на его помощников. Успокоить полузащитника пытались как игроки «Кайрата», так и соперники, однако Михаил не реагировал на уговоры. Игрок в гневе пообещал расправиться со всеми обидчиками, используя при этом не самые цензурные выражения. В итоге игру прекратили на 36-й минуте. Продолжать матч в такой напряженной обстановке было невозможно.

В 2018-м костанайский «Тобол» на УТС в Турции сыграл товарищеский матч с махачкалинским «Анжи». Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу представителя российской премьер-лиги.

Однако игра запомнилась не этим: в конце второго тайма полузащитник «Анжи» Арсен Хубулов и игрок «Тобола» Джаба Канкава устроили кулачный бой на поле.

Конфликт начался из-за грубого фола грузинского игрока против хавбека «Анжи», на который тот отреагировал оскорблениями, следом завязалась драка. Из-за стычки матч прервали на несколько минут, а участники конфликта получили по красной карточке.

К слову, жесткую и порой довольно грубую игру игру казахстанских команд часто отмечают соперники.

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