Клубы КПЛ редко закрепляют номер за игроками: такого признания заслужили только легендарные футболисты

В футболе принято закреплять игровой номер за футболистами, игравшими значительную роль в жизни клуба. КПЛ не исключение: в Казахстане не забывают своих легенд, и увековечивают таким образом имя своих именитых игроков. Вспоминаем подобные случаи в отечественном футболе.

Нурбол Жумаскалиев – номер «9» в «Тоболе»

Уроженец Уральска Жумаскалиев стал легендой именно в Костанае. Нурбол выступал за «Тобол» с 2000-го по 2018 год, с небольшими перерывами на столичный «Локомотив» и павлодарский «Иртыш». Игрок участвовал в первых матчах «желто-зеленых» в еврокубках в далеком 2003-м, забивал «Базелю» в Кубке УЕФА, и принес костанайцам домашнюю ничью с «Галатасараем» в Лиге Европы в 2009-м.

Нурбол мог оказаться в московском «Спартаке», однако контракт так и не был подписан.

«Спартаку» Нурбол подходил по всем параметрам. Я так понял, что у тех людей, которые его представляли или говорили, что его представляют, были завышены аппетиты. По игровым качествам он нас полностью устраивал и я очень рад, что судьба меня вновь свела с Нурболом» – позже говорил тренер «Тобола» Вячеслав Грозный.

В 2018-м полузащитник завершил карьеру, забив гол «Кызыл-Жару» в своем последнем матче в КПЛ. Фанаты «Тобола» создали петицию, в которой попросили клуб закрепить за Жумаскалиевым номер «9». В марте 2019-го руководство объявило, что номер будет навечно закреплен за футболистом.

Ненад Эрич – номер «1» в «Астане»

Голкипер из Сербии подписал первый контракт с «Астаной» в 2011-м году. За 10 сезонов в команде Эрич стал абсолютным рекордсменом по количеству игр – 318, в большинстве из которых он выходил на поле с капитанской повязкой.

Интересно, что первым клубом Эрича в Казахстане был «Кайрат», однако Ненад провел в составе алматинцев только один сезон.

Эрич – автор двух голевых передач за «Астану». Игроку принадлежит рекорд по количеству сухих матчей за клуб.

Серб даже принял гражданство Казахстана, и провел восемь матчей за национальную сборную.

По завершению сезона-2020 клуб отказался от услуг ветерана. Руководство команды за заслуги игрока закрепило номер «1» за сербом.

«Решением руководства клуба игровой номер один будет выведен из оборота команды «Астана» и закреплен за многолетним лидером и капитаном клуба Ненадом Эричем, который по истечении контракта покинул столичную команду перед этим сезоном. Мы не говорим Ненаду «прощай», так как он всегда будет являться желанным гостем на «Астана Арене», мы говорим «до свидания» и желаем капитану огромных успехов во всех начинаниях», – так команда попрощалась с многолетним стражем ворот.

Самат Смаков – номер «8» в «Актобе»

Ветеран казахстанского футбола пробовал свои силы во многих клубах: Смаков играл за «Кайрат», «Ордабасы», «Иртыш», «Елимай», «Женис», турецкий «Ризеспор» и российский «Ростсельмаш». Однако больше всего матчей защитник провел, защищая цвета «Актобе». В составе западного клуба Смаков трижды становился чемпионом, завоевывал Кубок и Суперкубок и трижды признавался лучшим игроком страны.

Смаков завершил спортивную карьеру, сыграв последний матч на Центральном стадионе имени Кобыланды батыра в Актобе

На свой финальный матч Смаков пригласил друзей-футболистов, чтобы попрощаться и сыграть сразу за две команды «Друзья Смакова» и «Ветераны Актобе».

Решением руководства области, номер игрока – 8 был изъят и закреплен за Саматом.

Андрей Финонченко – номер «14» в «Шахтере»

Андрей Финонченко – единственный футболист из этого списка, который провел всю свою карьеру (17 сезонов!) за один клуб. Воспитанник карагандинского футбола признавался лучшим футболистом Казахстана в 2013-м году, в том же году году в составе родного клуба завоевал Суперкубок. Финонченко дважды был чемпионом КПЛ, а его игру и горящий взгляд в играх Лиги чемпионов сезона-2013 помнит каждый любитель казахстанского футбола.

В день официального завершения карьеры игрока руководство клуба заявило, что «14» номер будет пожизненно закреплен за легендой клуба.

Номер «12» – болельщики

Некоторые клубы посвящают игровой номер своим болельщикам и также изымают его из обращения. Как правило, это номер 12, что соответствует выражению «двенадцатый игрок», которым обозначают фанатов.

В КПЛ 12-й номер официально закреплен за болельщиками алматинского «Кайрата», столичных «Астаны» и «Астана-1964».

Фото; ФК «Астана»; ФК «Тобол»; ФК «Актобе»; ФК «Шахтер»;