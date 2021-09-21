Хочу попасть в топ-10 в 2022 году: Елена Рыбакина о целях на сезон, становлении своей карьеры и выступлениях за сборную Казахстана

От редакции: это интервью впервые опубликовали в сентябре 2021-го.

Для теннисистки Елены Рыбакиной 2021 год стал лучшим в карьере – представительница Казахстана одолела Серену Уильямс и триумфально выступила на Играх в Токио. За пару лет спортсменка сделала огромный скачок вверх – из второй сотни рейтинга WTA Елена стала одной из сильнейшей теннисисток планеты. В последнем опубликованном рейтинге Рыбакина 16-я, и это далеко не предел для талантливой спортсменки.

В интервью Дмитрию Климентьеву Елена рассказала о том, как решила посвятить свою жизнь теннису, чем занимается в свободное от тренировок время, о самых лучших моментах в карьере и о том, когда она посетит Казахстан в следующий раз.

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– Как вы поняли, что хотите стать теннисисткой?

– В пять лет меня привел на корт папа. До этого я занималась фигурным катанием, спортивной гимнастикой – ходила вместе со своей сестрой, тянулась везде за ней. В теннисе мне первое время не нравилось, но позже я начала тренироваться 3 раза в неделю, втянулась.

– То есть значимую роль в становлении карьеры оказал именно ваш отец?

– Да, папе нравился теннис, он сам играл. Наверное у него были мысли, что у меня может получиться.

– Ваши близкие сейчас следят за выступлениями? Часто получается общаться с родителями?

– Конечно. Созваниваемся, списываемся. Они следят за моими матчами, смотрят всегда. За последние года два подтянулись бабушки, дедушки, тети, дяди – все болеют за меня.

– В детстве были теннисные кумиры, на кого равнялись?

– Кумир, наверное, Федерер. Среди женщин не могу сказать, что кто-то сильно нравится. По стилю игры – Жюстин Энен.

– На что потратили свои первые крупные призовые? Порадовали себя подарком?

– Не могу сказать, что сразу же купила себе что-то. Это больше сбережения, ты зарабатываешь и знаешь, что потом будут расходы. Нет такого, чтобы заработала и сразу растратила все.

– В своем интервью вы часто упоминаете заслуги своего тренера, Стефано Вукова. Действительно, с ним вы совершили огромный скачок из второй сотни WTA в двадцатку сильнейших теннисисток планеты. Так в чем секрет его работы?

– Это мой первый тренер именно в профессиональной карьере. Это тренер, с которым я провожу каждые тренировки, все турниры он со мной. Технически, тактически: помогает во всех аспектах. Также вне корта – очень сложно, когда ты молодой, особо не знаешь людей. Стефан в том числе знает соперниц, с которыми я играю.

– У вас большая команда помощников?

– Помимо Стефана у меня есть фитнес-тренер, он тоже иногда выезжает со мной. Есть пара человек, с которыми работаю удаленно. Команда, конечно, не маленькая.

«Были мысли, что можно завоевать золото в Токио. К сожалению, не удалось их реализовать»

– После удачного начала Игр в Токио не возникало мысли, что вполне по силам завоевать золото?

– Конечно, я провела хорошие матчи. Особенно в начале Игр. Было сложно из-за условий, но я понимала, что выхожу на свой уровень. После первых матчей я стала чувствовать себя более уверенно. В игре с Мугурусой я показала хорошую игру. Да, были мысли, что можно завоевать и золото. К сожалению, не удалось их реализовать.

– К вопросу о условиях в Токио. Как удалось перебороть эту жару? В чем секрет?

– Конечно, было очень сложно. Но тут идет речь о подготовке до соревнований, потому что во время Игр было сложно что-то сделать. До этого у меня было много матчей, я не отдыхала после Уимблдона, но продолжала активно готовиться к Токио. Думаю, в целом это правильная подготовка к турниру, питание, витамины.

– Что для вас выступать за сборную Казахстана?

– Я горда выступать за сборную. Меня очень тепло приняли. Удивительно, но даже несмотря на то, что мне не удалось завоевать медаль в Токио, меня поддержало очень много людей. Конечно, чувствуя такую поддержку, тебе хочется показывать результаты еще лучше. Для меня это огромная мотивация.

– Поддержка болельщиков бесценна. Однако спортсмены после поражений часто получают много негатива. Например Касаткина и Попко рассказали об оскорблениях со стороны футболиста «Алании» в инстаграме. С вами случалось такое?

– Да, такое часто случается после поражений. В основном это люди, которые делают ставки. Я сильно не обращаю на это внимание, не сижу и не вчитываюсь в эти слова. Этот случай с футболистом – что-то неожиданное и непонятное. Это тоже спортсмен. Конечно, удивительно, что такие вещи пишут не только люди, далекие от спорта, но и сами спортсмены.

– А вы отвечаете хейтерам?

– Нет, я не отвечаю, игнорирую.

– Сейчас часто бываете в России?

– Не очень часто, можно пересчитать по пальцам. С начала года шесть месяцев не была дома. Каждый раз приезжаю только на пару дней, максимум – на неделю. Хуже всего в этой ситуации с коронавирусом – мы не можем путешествовать как раньше. Надеюсь, скоро все вернется и я смогу приехать в том числе в Казахстан, я тоже очень давно там не была. Но с таким плотным графиком очень тяжело.

– Когда планируете в Казахстан?

– После сезона, как отыграю последний турнир, обязательно прилечу.

– К вопросу о коронавирусе. Как провели прошлогодний карантин, чем занимались?

– Мы прилетели на «Индиан-Уэллс», и тогда турнир отменили. Думали, что делать и куда лететь: готовиться и тренироваться, или по домам. Но решили поехать домой. Три месяца провела дома, к сожалению, не было возможности тренироваться. Такие строгие правила, никто не знал, когда это все закончится. Каждый день общалась с тренером, он был позитивно настроен. Но это все затянулось надолго, мне оставалось только заниматься фитнесом. Конечно, было сложно.

– Было ли в этот период какое-либо специальное питание для дополнительной поддержки? Сейчас много внимания уделяете еде?

– У меня нет особой диеты: пью витамины, а по питанию делала тесты, смотрела, что подходит моему организму. Я ем фрукты, овощи – все полезное. Стараюсь обходиться без сладкого. Еще пару лет назад не подходила к этому профессионально, а сейчас все четко.

– А Елена Рыбакина может после победы позволить себе большой и вкусный бургер?

– Да-да, конечно (улыбается). Что-нибудь сладкое. Но если это соревнования, или серьезная тренировка, стараюсь следить. Но в случае победы, отпраздновать – то почему нет?

– Вернемся к Казахстану. Ваше впечатление о визите в страну – что понравилось больше всего?

– Первый раз я приехала еще лет в четырнадцать. Играла в Алматы турнир ITF. Природа в Алматы шикарна. Мы с папой поднялись на Медео. Надеюсь, скоро съезжу еще. А в 18 лет я приехала в Нур-Султан – современный город, в котором меня приняли очень тепло. Было много положительных эмоций. Также побывала в Боровом в прошлом году – там просто шикарные условия для тренировок. Очень понравилось.

«Раньше я смотрела по телевизору, как Серена Уильямс выигрывает турниры Большого шлема. А тут ты играешь против нее. Это огромный опыт»

– Самый запоминающийся момент в карьере? Победа над Сереной или Олимпиада?

– Сложно сказать. Их много. Наверное, первая победа в WTA в Бухаресте. Конечно Олимпиада – это вообще другие эмоции. Жалко что там были ограничения из-за коронавируса, но все равно это невероятно. И да, победа над Сереной. Очень запомнился финал с Халеп в Дубае – много людей на трибунах, все болели, кричали, крутая атмосфера.

– Что почувствовали после победы над Уильямс. Серена сказала что-нибудь после игры?

– Ничего такого, просто сказала, что матч получился хорошим. У меня было волнение – все-таки понимаешь, что это легенда спорта. С первых же мячей я поняла, что у меня есть шансы, и там нет ничего запредельного. Играть и выигрывать можно, хотя это непросто. У нее мощный удар и хорошая подача. Очень сложно разграничить, ты видишь, что это Серена, занималась много лет и смотрела по телевизору, как она выигрывает турниры Большого шлема. А тут ты играешь против нее... Это был огромный опыт.

– С кем-то из теннисисток общаетесь близко?

– Я неплохо общаюсь со всеми девочками. Не могу сказать, что есть прям лучшие подруги. Это индивидуальный вид спорта, у всех свой график, и каждый старается быть в окружении своей команды.

– Смотрите мужской теннис? За кем следите?

– Мне интереснее следить за мужским теннисом, чем за женским. Конечно, смотрела US Open – игру Медведева и Джоковича. Не могу сказать, что за кем-то слежу. В целом смотрю матчи, хайлайты.

– У вас какой любимый турнир?

– До недавнего времени Australian Open. Но в этом году нам не повезло, были такие правила… Немного изменилась организация. Но в целом именно об этом турнире всегда были хорошие впечатления.

– В Астане скоро состоится крупный турнир WTA. Ваше отношение к данному событию?

– Это очень здорово, что проводят женский WTA. К сожалению, у меня не будет возможности приехать в этом году, так как мой календарь был расписан заранее. Я думаю, это огромный шаг вперед. Надеюсь, что в следующем году смогу принять участие. Думаю, для развития тенниса в стране это очень здорово.

«У меня были моменты, когда я ломала ракетку или спорила с судьей: они действительно иногда грубо ошибаются»

– Помимо тенниса, за какими видами спорта следите? Есть ли друзья среди спортсменов?

– Друзей из других видов спорта нет, так сложилось. Мне нравится фигурное катание – эстетически красивый вид спорта. Футбол я не очень смотрю.

– Теннисисты порой эмоциональны. Не возникало желания после неудачной подачи разбить ракетку или накричать на судью?

– Конечно, были такие моменты. Обычно стараюсь держать себя в руках. Но когда ошибаются судьи или ты зол на себя во время игры, сложно сдержать эмоции. У меня были моменты, когда я ломала ракетку или спорила с судьей: они действительно иногда грубо ошибаются. Но, конечно, поменять решение судьи очень сложно.

– Вы можете себя назвать суеверным человеком? Есть приметы перед выходом на корт?

– Особых примет нет. Есть привычки: поесть определенную еду перед матчем, в определенное время делать разминку. А каких-то ритуалов нет.

– Чем занимаетесь в свободное время? В инстаграме видел, что недавно посетили Большой театр.

– Последние пару лет редко куда-то хожу. Ходила в кинотеатр. В Большом была первый раз. Если времени больше – встречаюсь с друзьями, а в случае, если времени мало, могу посмотреть сериал, фильм.

– Из последнего что смотрели?

– Недавно на Netflix начала смотреть сериал «Манифест». Очень часто мне тяжело что-то смотреть. Бывает начну и заброшу. Но посмотреть и немного переключиться с тренировок всегда неплохо.

– К литературе как относитесь?

– Не могу сказать, что много читаю. В детстве было мало времени уделять книгам, помимо учебы выступала на соревнованиях. Но всю ту художественную литературу, что задавали в школе, читала. Может со временем изменюсь, буду больше уделять времени книгам.

– Любите готовить?

– Умею только самое простое и элементарное. У меня сестра отлично готовит, на карантине училась у нее. Мне это интересно, но действительно не хватает времени.

– Ваши цели на конец года. Какие турниры планируете посетить?

– Цель на этот год была закончить в топ-10. Но сейчас сложная система с рейтингами: какие очки у кого горят, что не сгорает… Из-за этого сложно что-то предугадывать, правила меняются. До конца этого сезона сыграю еще 3-4 турнира, надеюсь, получится попасть в топ-10. Если нет, то буду стараться в следующем году.

Фото: Федерация тенниса Казахстана, Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан, инстаграм Елены Рыбакиной, инстаграм Стефано Вукова; Clive Brunskill/Getty Images