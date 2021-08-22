Удивительная история Василия Жирова: завоевал золото Казахстана в Атланте, дружит со Стивеном Сигалом, а недавно принял ислам

Вспоминаем карьеру «Балхашского тигра».

Будущий олимпийский чемпион Атланты Василий Жиров родился в небольшом городке Балхаш в Джезказганской (ныне – Карагандинской) области Казахстана. Детство боксера выдалось тяжелым – рано умер отец, и иногда в семье элементарно не хватало еды:

«Моя мама воспитала шестеро детей. Было тяжело, умер отец – эти трудности закалили меня и мою семью. Когда ты недоедаешь, приходится смотреть на мир другими глазами».

Чтобы накормить семью, юный Василий ловил рыбу в озере Балхаш. Спортсмен позже вспоминал:

«В Балхаше всегда было много рыбы. Мы с друзьями в детстве ходили, рыбачили. Я любил ходить на озеро и получать эту силу, энергию от воды».

Несмотря на общую разруху в стране, Жиров не сидел без дела и пробовал себя во всех сферах: молодой спортсмен занимался плаванием, греблей, борьбой. Василий даже увлекся танцами, будучи участником популярного в городе хореографического ансамбля.

Однажды друг предложил Жирову попробовать себя в боксе.

«У нас как раз показывали фильм о Рокки Бальбоа. Я поставил себе такую цель – быть как Рокки. И начал постепенно двигаться к своей мечте», – вспоминает будущий чемпион.

Спортсмен с уважением отзывается о первом тренере Александре Апачинском.

«Мой первый тренер был жестким человеком. Он научил тому, что если будешь слабеньким в жизни, то энергия жизни тебя попросту съест. Именно он меня научил идти до конца, несмотря ни на что».

90-е в странах бывшего Союза не зря назывались лихими. Жирову часто приходилось кулаками показывать на улице свою силу.

Боксер вспоминал самую забавную драку:

«Вечером я шел с тренировки, и пьяный парень подошел и сказал, что хочет со мной подраться. Причем очень настаивал. Я ударил его – он упал. Спрашиваю: доволен? На следующий день увидел его, он даже извинился».

В 1991 году боксер попал в молодежную сборную СССР. Спустя год, в 15 (пятнадцать!) лет Жиров стал чемпионом Казахстана по боксу. В 1993-м Василий снова выиграл чемпионат Казахстана, а позже чемпионат СНГ. На чемпионате мира Василий стал третьим.

В 1995 году Жиров снова стал третьим на мировом первенстве, в полуфинале уступив американцу Антонио Тарверу.

Главным в карьере «Балхашского тигра» стал 1996 год. В первом бою на Играх в Атланте Василий досрочно победил Хулио Сесара Гонсалеса. Позже от рук боксера пострадал итальянец Пьетро Аурино. В четвертьфинальном поединке Жиров оказался сильнее канадца Троя Росса. Полуфинал получился напряженным: соперником казахстанского боксера стал его давний обидчик Антонио Тарвер из США. В этот раз Василий оказался сильнее: победа по очкам 15:9.

В финальном бою против южнокорейца Ли Сын Бе, Жиров не остался без поддержки болельщиков – почти весь зал скандировал «Казахстан». Василий без труда победил корейца (17:4), и после объявления результата прыгал от радости по рингу с национальным флагом. Это было первое золото на Олимпиаде в истории казахстанского бокса.

За техничный бокс спортсмен получил Кубок Вэла Баркера. Среди зрителей поединка был легендарный Мохаммед Али. В Атланте Али был почетным гостем: великому боксеру предоставили шанс зажечь главную чашу олимпийского огня.

Уже на следующий год Жиров дебютировал в профессиональном боксе. В январе 1997 года он победил техническим нокаутом американца Винсента Брауна.

Интересно, что спустя двадцать лет Браун написал Жирову в социальной сети:

«Помнишь, мы с тобой дрались в Лас-Вегасе. Я был твоим первым соперником».

Боксер ответил американцу с юмором:

«Извини, если я тебя тогда покалечил. Это бокс».

В 1999 году Жиров стал чемпионом мира по версии IBF. Казахстанский боксер техническим нокаутом победил американца Артура Уильямса. Для Уильямса это была первая защита титула, ставшая одновременно последней.

После пяти последующих поединков у Жирова сменился тренер: новым коучем боксера стал Эммануэль Стюард. Стюард имел за плечами опыт работы с мировыми звездами бокса: так, тренер в разное время сотрудничал с Эвандером Холифилдом, Оскаром Де Ла Хойя, Владимиром Кличко и Ленноксом Льюисом.

Свой единственный профессиональный бой в Казахстане Жиров провел в 2001 году в Алматы. Пуэрториканец Алекс Гонсалес не смог ничего противопоставить атакам Жирова и проиграл бой нокаутом.

В апреле 2003 года Жиров проиграл Джеймсу Тони по очкам, потеряв пояс чемпиона мира по версии IBF. Боксер не смог пробить железную защиту американца. В третьем раунде Василий даже сознательно ударил Тони ниже пояса, но провокация не удалась. В итоге за несколько секунд до финального гонга Жиров попал в нокдаун, и потерял все шансы на защиту титула.

Позже Жиров обвинил американца в применении допинга.

«Я знаю, что он принимал стероиды. Тяжело, когда бьешь человека из-за всех сил, а он этого не чувствует. Я бил будто по стене».

К слову, позже Джеймс Тони перешел в тяжелый вес и нокаутировал Эвандера Холифилда.

Жиров также перешел в «королевский вес». Однако после нескольких побед уступил Джо Меси, и проиграл нокаутом в драматическом поединке с Майклом Мурером.

После карьера боксера пошла на спад. Свой последний бой «Балхашский тигр» провел в октябре 2009 года, нокаутом победив американца Джонатана Уильямса.

Завершив карьеру, Жиров остался жить в США. Спортсмен открыл в Аризоне тренировочный зал и занялся бизнесом. Периодически Жиров проводит тренировки с голливудским актером Стивеном Сигалом.

Стивен Сигал в интервью KAZSPORT рассказал, что его жизнь очень похожа на историю жизни Жирова:

«Я думаю, что Василий и я выросли в одинаковых условиях, при нехватке денег, поэтому нам пришлось много трудиться, чтобы зарабатывать. Я был в Казахстане много раз, я знаю, какая там жизнь. У нас ничего не было, и только благодаря своему труду мы добились того, что имеем».

Боксер много читает и духовно развивается: в частности Жиров стал заниматься йогой и попробовал себе в вегетарианстве.

В 2017 году боксер принял ислам. Сам спортсмен попросил не обсуждать его личную жизнь и внутренний мир:

«Я делаю то, что я чувствую, по своей совести и чести, и иду путем, которым ведет меня Всевышний, с любовью и с добром. И я хочу верить в то, что он ведет меня наилучшим из путей. Я хочу, чтобы меня принимали таким, какой я есть, исходя из моих поступков и действий, а не просто судя по словам. Поэтому я не буду ничего говорить по этому поводу. Пусть люди думают и говорят так, как они хотят или как чувствуют, я не могу им помешать это делать, это их право. Одно прошу и призываю: говорите благое или молчите, и пусть Всевышний откроет сердца людей».

Комментируя неудачное выступление Казахстана на Олимпиаде в Токио, боксер отметил:

«Сейчас нужно понять в чем проблема у наших боксеров, почему они не показали результат, который бы позволил выиграть золото на Олимпиаде. На мой взгляд, одна из самых больших проблем – не хватает им дыхалки, нет азарта. Наши дерутся, как роботы, им нужно найти игровую форму. Если не получится это сделать, будет тяжело выигрывать медали. Желаю нашим ребятам зажечься, начать играть на ринге, получить азарт».

К слову, Жиров часто бывает в Казахстане, приезжая в гости к семье и друзьям. В одном из последних интервью боксер выразил готовность переехать в Казахстан в случае, если его знания пригодятся казахстанским бойцам.

Думаю, многолетний опыт «Балхашского тигра» точно не помешал бы нашей сборной. Почему нет?

Фото: sportx.kz; Gettyimages.ru/Al Bello /Allsport; instagram.com/vasiliy_zhirov