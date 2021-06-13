История Дениса Тена: тренировался в торговом центре, отказался от чужого гражданства и стал олимпийским призером

Сегодня ему исполнилось бы 29.

Денис Тен. Первый в Казахстане призер Олимпийских игр в фигурном катании, серебряный и бронзовый медалист чемпионата мира, чемпион Азиатских игр.

Прежде чем добиться таких вершин, Денис пробовал себя и в других видах спорта. Юный спортсмен ходил на акробатику, плавание, теннис, карате, тхэквондо, танцы и посещал музыкальную школу и кружок живописи. Однако выбрал фигурное катание и не прогадал. Позже фигурист говорил, что все полученные в детстве навыки помогли ему в дальнейшем.

Карьера молодого спортсмена начиналась в суровых условиях: на тот период в Казахстане попросту не было площадок для тренировок, и фигуристу приходилось кататься в торговом центре и на открытых любительских катках. Чтобы Денис мог в полной мере осваивать прыжки, отец укреплял подошвы его ботинок с помощью пластиковых бутылок. Позже спортсмен неоднократно заявлял, что одним из главных творцов успеха были его родители:

– Я всем говорю: ребята, вы даже не представляете, как мне повезло с мамой, как мне повезло с папой, как мне повезло с моим братом. Я все детство думал, что все семьи – одинаковы: что есть папа, который может ответить на любой твой вопрос, мама, которая готова для тебя на все. Я вырос в такой ситуации, когда ты реально просто кайфуешь от жизни. Это нельзя не уважать, нельзя не ценить. Многие дети не замечают этого периода, а я понимаю, что это было нереально круто и сейчас я ценю каждую минуту со своими родителями.

В 10 лет Денис проявил себя на соревнованиях в Омске и получил приглашение в Москву к легендарной Елене Водорезовой (Буяновой). Под ее руководством Тен выиграл домашние Азиатские игры, несколько чемпионатов Казахстана. К слову, свою первую золотую медаль в чемпионате Денис получил в 12 лет, соревнуясь с взрослыми спортсменами. На зимних Олимпийских играх 2010 года занял 11-е место, являясь самым молодым участником в мужском первенстве.

После семи лет работы с Водорезовой у Дениса начался новый этап в жизни: переезд в Лос-Анджелес и работа с известным американским специалистом Фрэнком Кэрроллом, тренером олимпийского чемпиона 2010 Эвана Лайсачека.

В 2013 году Денис вышел на новый уровень – серебро на чемпионате мира в Канаде. Отставание от победившего Патрика Чана составило всего 1.3 балла. Спустя год триумф на Олимпиаде: третье место и единственная медаль Казахстана на Олимпийских играх в Сочи.

Перед Олимпиадой спортсмену предлагали выступать под флагом другой страны, однако Тен ответил отказом:

– Были ли какие-нибудь предложения за период карьеры выступать за другую страну? От кого?

– Не скажу, но могу отметить, что это было бессмысленно. Я настоящий патриот Казахстана... Конечно, были предложения, но у меня всегда была истинная любовь к стране, я бывал в разных частях мира, но, возвращаясь, я всегда всем говорю: «Ребята, у нас лучше всего!»... Я душой истинный казахстанец, и горжусь тем фактом, что я представляю страну.

После Олимпиады Денис не сбавлял обороты, уже на следующий год взял бронзу на чемпионате мира. В 2017 году снова триумф – победа на домашней для спортсмена Универсиаде в Алматы. В том же году фигурист получил тяжелую травму – разрыв голеностопа. Денис все же принял участие на Олимпиаде в Пхенчхане, однако повреждение помешало спортсмену реализовать весь потенциал.

В свободное от соревнований время спортсмен занимался творчеством: писал стихи, песни, увлекался фотографией. С 2013 года организовывал ледовое шоу «Денис Тен и друзья», в котором принимали участие мировые звезды фигурного катания.

Интересно, что даже принимая участия в соревнованиях, Денис успевал учиться – в 2014 году Тен окончил Казахскую академию спорта и туризма с красным дипломом, был магистрантом MBA в университете. Сам спортсмен говорил по поводу своей учебы:

«Это неверный стереотип, когда спортсмен и образование – несовместимые вещи... От образования нельзя отказываться. Ты можешь не состояться как спортсмен, но ты должен состояться как человек. Человек, который имеет мозги, мысли».

В июле 2018 года, в самом центре родной Алматы, при попытке помешать краже зеркал с собственного автомобиля, спортсмен был убит.

Смерть фигуриста вызвала огромный общественный резонанс. Друзья спортсмена, политики, звезды шоу-бизнеса выразили свое соболезнование в связи с трагедией.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Патрик Чан:

«Чувствую гордость и счастье от того, что делил один лед с Денисом Теном. Он один из самых прекрасных фигуристов, которые когда-либо были в нашем спорте»

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Илья Ильин:

«Ты был светом, который принес нам много ярких эмоций, но ты мог бы сделать еще больше... Спасибо тебе Денис, за то, что ты был с нами... Совсем мало, но ты был...»

По горячим следам задержали трех подозреваемых.

Друг спортсмена, фигурист Алексей Ягудин высказался по поводу преступников очень жестко :

«Пусть сядут и сдохнут в тюрьме твари, причастные к гибели Тена».

Суд приговорил двух убийц к 18-и годам лишения свободы. Третью – молодую преступницу суд признал виновной в недонесение о преступлении и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы.

При жизни спортсмен написал сценарий к собственному фильму. Уже после гибели Дениса, режиссер Тимур Бекмамбетов снял по нему фильм «Слепая любовь».

Казахстанский журналист Сергей Райлян совместно с обозревателем «Матч ТВ» Константином Столбовским выпустили фильм «Денис Тен. Тринадцать» в память о спортсмене.

На мести гибели Дениса сейчас расположен памятник – он запечатлел выступление спортсмена в финале зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. В небольшой гранитный постамент вмонтирована копия олимпийской медали чемпиона. Бронзовой, но ставшей для Казахстана по-настоящему золотой.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф, Тимур Батыршин; Gettyimages.ru/Clive Mason, Harry How