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Сейчас узнаем, за кого вы должны болеть в АПЛ. Возможно, ваша судьба – не «МЮ» и «Арсенал», а «Бернли» и «Лидс»

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В АПЛ начинается горячее время – период Boxing Day, когда команды все праздники играют почти каждый день. Идеальный момент, чтобы полюбить самую зрелищную лигу мира! Для тех, кто еще не подключился, у Okko Спорт акция – 3 месяца подписки за 990 рублей.

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