Сборная Франции кипит из-за крайне правой партии: Мбаппе зовет на выборы, Тюрам – против Ле Пен

Реакция на усиление ультраправых в Европарламенте.

Для Франции Евро еще не начался, но вокруг сборной и без того крайне шумно. Дело вовсе не в футбольных делах – там все в порядке, французы считаются одним из главных фаворитов, звезды на месте. Главная тема разговоров последних двух дней – политика и надвигающиеся во Франции выборы.

Короткий контекст. На прошлой неделе прошли выборы в Европейский парламент. Уверенное большинство сохранили центристы, но во Франции и Германии усилились крайне правые. Партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен разгромно победила «Возрождение» Эммануэля Макрона (31% и 14%).

Макрон пошел ва-банк: распустил Национальную ассамблею (нижняя палата парламента Франции) и объявил досрочные парламентские выборы (первый тур – 30 июня, 7 июля – второй). Это либо вернет президенту утраченные позиции, либо позволит ультраправым усилиться дополнительно.

Все последние дни во Франции только и говорят о политике. Футболисты не могли промолчать.

Первым громко высказался Маркус Тюрам: «Мы должны бороться, чтобы их победа не повторилась»

В субботу резонансное заявление сделал форвард Маркус Тюрам. На пресс-конференции журналисты поинтересовались его мнением, и Маркус ответил:

«Ситуация очень, очень серьезная. Я узнал об этом [уверенной победе крайне правых на французских выборах в Европарламент] после матча с Канадой (0:0) в Бордо. Мы все в раздевалке были немного шокированы. Это печальная реальность нашего сегодняшнего общества. Каждый день по телевидению транслируются сообщения, призванные помочь этой партии («Национальному объединению») пройти. Как сказал Усман [Дембеле], мы должны призвать всех пойти и проголосовать. Как граждане, мы должны ежедневно бороться за то, чтобы это не повторилось и чтобы «Национальное объединение» не прошло.

Думаю, что во французской сборной все разделяют мое мнение. Некоторые говорят, что мы должны просто пойти и проголосовать, но я не думаю, что этого достаточно. Мы также должны говорить о том, как попали в такую ситуацию и насколько она серьезна».

Мбаппе поддержал Тюрама – и косвенно призвал не голосовать за партию Ле Пен

В воскресенье, за сутки до первого матча Евро-2024, партнера поддержал главный футболист Франции Килиан Мбаппе.

– Мы находимся в решающем моменте истории нашей страны, в беспрецедентной ситуации. Мы должны оценивать долгосрочные перспективы и осознавать приоритеты. Как граждане, мы не должны быть оторваны от окружающего нас мира. Мы знаем, что это важный момент для нашей страны.

Я хочу обратиться ко всем французам и молодому поколению в частности. Мы видим, что крайне настроенные находятся на пороге власти. У нас есть возможность изменить все.

Я надеюсь, что мой голос услышат как можно больше людей. Нам необходимо отождествлять себя с ценностями толерантности, разнообразия и уважения.

Важен каждый голос. Надеюсь, мы сделаем правильный выбор и будем с гордостью носить эту футболку 7 июля (на этот день назначен второй этап досрочных выборов – Sports).

Я разделяю те же ценности, что и Маркус Тюрам. Я с ним. Я не считаю, что он зашел слишком далеко. Мы живем в стране, где есть свобода слова. Он высказал свое мнение, я с ним солидарен. Конечно, завтрашний матч важен, но есть ситуация, которая еще важнее. Это не мешало нам как следует готовиться к матчу.

– Килиан Мбаппе призывает не голосовать за «Национальное объединение»?

– Килиан Мбаппе против крайностей и раскола. У нас есть возможность выбрать будущее своей страны. Мы не должны прятаться, когда речь касается нашей страны, это важно. Я поддерживаю идеи, которые объединяют людей.

Федерация футбола не запрещает игрокам высказываться о политике. Но призвала не вовлекать футболистов в борьбу партий

Как пишет главное спортивное медиа Франции L’Equipe, после заявления Тюрама Федерация футбола Франции (FFF) решила, что не будет запрещать игрокам выражать позицию. Глава федерации Филипп Диалло донес это капитану Мбаппе и вице-капитану Антуану Гризманну, отметив, что игрокам нужно быть корректными, чтобы не угодить в скандалы.

Мбаппе выступил публично уже после разговора с Диалло.

FFF тоже вышла с официальным заявлением, в котором призвала не давить на игроков:

«С начала недели почти всех футболистов сборной спрашивают на пресс-конференциях о последствиях результатов выборов в Европарламент. Каждый из них может свободно выражать мнение в соответствии с убеждениями и чувствами.

Преданная свободе выражения мнений, наша федерация поддерживает призыв к голосованию, демократической процедуре. При этом мы просим с уважением относиться к нейтралитету Федерации футбола как института и конкретно футбольной сборной. Просим избегать любой формы давления и использования французской сборной в сугубо политических целях».

Представитель партии Ле Пен отреагировал жестко

Депутату от «Национального объединения» Жюльену Одулю высказывание Тюрама явно не понравилось: «Гражданин Маркус никогда не говорил ни слова, чтобы выразить печаль, когда Томас, Лола и другие молодые жертвы были убиты подонками. Надоели эти привилегированные преподаватели уроков, которые считают французов идиотами!»

А вот другие политические силы поддержали футболиста.

Представитель Социалистической партии Хлоя Ридель: «Его позиция – отличное событие. Нам нужны сильные голоса гражданского общества, обращенные к молодежи. Особенно когда мы знаем, что 32% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет проголосовали за «Национальное объединение».

Лидер зеленой партии «Экологисты» Марин Тонделье: «Это заявление нас успокаивает, потому что спортсменам обычно не нравится покидать свою сферу деятельности и зону комфорта».

Дешам отказался высказываться до конца Евро. Но он отвечал отцу Ле Пен еще в 1990-х (как и Лилиан Тюрам)

Главный тренер французов Дидье Дешам пока воздержался от политических заявлений:

«Я могу говорить после Евро, но теперь я тренер, а не гражданин. Дебаты – пишите что хотите, но сейчас меня в них нет. Хотя я знаю, что происходит в нашей стране. Как отношусь к высказываниям игроков? Если они сосредоточены и делают то, что нам нужно, в этом нет проблемы. Это люди со своими чувствами, они в контексте происходящего».

Дешаму напомнили скандал во время Евро-1996, когда тогдашний лидер французских националистов Жан-Мари Ле Пен (отец Марин Ле Пен) заявил, что «в сборной слишком много чернокожих». Дешам тогда парировал коротко и ясно: «Ле Пен снова говорит ерунду».

Тренер объяснил, почему 28 лет назад он ответил: «Он напал на игроков, а я был капитаном. Мы солидарны в вопросе разнообразия и единства. Но теперь я отключен, если они не нападают на меня лично».

Отцу Марин Ле Пен отвечал и отец Маркуса Тюрама. Перед домашним ЧМ-1998 Лилиан Тюрам говорил: «Бартеза взяли в сборную не потому, что он белый, а Тюрама не потому, что он черный. Бартеза и Тюрама взяли потому, что они оба французы».

Из-за политического эфира последний матч Франции перед Евро показали не полностью

В день выборов в Европарламент, 9 июня, болельщики сборной Франции ждали товарищеский матч с Канадой (0:0), чтобы увидеть последнюю проверку команды перед Евро. Вещатель предвидел большой поток политических новостей в этот день, поэтому начало игры поставили на 21:15.

Но итоги выборов и последовавший роспуск парламента спутали все карты. Новостей оказалось так много, что болельщики не увидели первые 15 минут игры.

Перед стартом Евро сборная еще пыталась концентрироваться на футболе: например, Кингсли Коман и Дайо Упамекано отказались говорить о политике.

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Фото: eastnews.ru /Hassan Ammar, JOEL SAGET, JULIEN DE ROSA AFP /STEPHANE DUPRAT