«Неевропейцы» в заявках на Евро: Роналду, Лапорт, Канте и много из МЛС

Доминирует СА.

Новые реалии: много футболистов европейских сборных играют не в Европе, главная причина – туристы с Востока.

И не только они.

26 игроков не из Европы: 14 – из СА, много МЛС

Вот все.

● Из Саудовской Аравии приедет аж 14 игроков. Криштиану Роналду, Эмерик Лапорт – основа топ-сборных. Александар Митрович и Сергей Милинкович-Савич – все еще лидеры в сербской сборной.

Даже в звездной Франции нашли место 33-летнему Нголо Канте. Похоже, это его последний турнир за сборную. Или...

● Следом – американская МЛС, выделяется 32-летний Джердан Шакири. Двоих отправляет «Атланта Юнайтед» (Саба Лобжанидзе, Грузия и Бартош Слиш, Польша), одного – «Нью-Инглэнд» (Генрик Равас, Словакия), «Орландо Сити» (Давид Брекало, Словения) и «Филадельфия» (Даниэль Газдаг, Венгрия).

● Двое едут из Южной Кореи: вингер Ясир Асани из «Кванчжу» (Албания) и Мартин Адам из «Ульсана» (Венгрия). Столько же из высшей лиги ОАЭ: Таулянт Сефери (Албания, «Бани Яс») и Вернон Де Марко (Словакия, «Хатта»).

● По одному игроку от чемпионата Катара (Денис Алибек, Румыния, «Аль-Муайдар») и Ирана (Георгий Гвелесиани из Грузии, играет за «Персеполис»).

А как было на прошлом Евро?

На Евро-2020, проведенный летом 2021-го, не заехало ни одного игрока из Саудовской Аравии.

Тогда еще в Про-лигу не вкладывали много денег, зато приехали отголоски золотой эпохи Китая – игравший тогда за «Шанхай Порт» форвард Марко Арнаутович и два шведа: Маркус Даниэльссон (играл за «Далянь Про») и Густав Свенссон («Гуанчжоу Сити»).

Был представитель лиги Японии – бельгиец Томас Вермален заканчивал в «Виссел Кобе».

МЛС отправляла игроков уже тогда: в составе финнов – Юкка Райталу и Робин Луд из «Миннесоты», форвард Ласси Лаппалайнен, игравший за «Монреаль Импэкт». Был еще словак Ян Грегуш («Миннесота»). Из «Чикаго Файр» позвали поляка Пшемыслава Франковски. И два венгра – Даниэль Газдаг («Филадельфия») и Саболч Шен (Даллас).

Газдаг, кстати, до сих пор играет за «Филадельфию».

Фото: Gettyimages /Octavio Passos / Stringer, Catherine Ivill / Staff