Птицы на эмблеме – только за такие команды играет Камада. Теперь со скандалом уходит из «Лацио» в «Пэлас»

В римском клубе неспокойно.

Даити Камада переходит в «Кристал Пэлас». Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что стороны договорились о двухлетнем контракте, который подпишут после медобследования.

Выглядеть будет примерно так.

Японец сменил римского орла на лондонского.

Но для него это не в первой.

Играл за «сорок», «ворон» и «канареек», а теперь коллекционирует «орлов»: «Айнтрахт», «Лацио», «Пэлас» и почти «Бенфика»

Иногда кажется, что Камада ставит агенту задачу с одним условием – найти команду с птицей на эмблеме. Птицы сопровождают его на протяжении всей карьеры.

Начиналось все в японском «Саган Тосу». У клуба, в котором заканчивал карьеру Фернандо Торрес, на эмблеме сорока. Это официальный символ префектуры Сага.

На логотипе Японской футбольной ассоциации выдуманная птица. Камада в сборной играет с Ятагарасу на эмблеме – трехногой вороной из японской мифологии, которая помогла Императору завоевать регион Ямато и основать японское государство.

Европейская карьера Камады началась в «Айнтракте». Да-да, это тоже «орлы».

Там Даити закрепился не сразу. Пришлось уезжать в аренду в бельгийский «Сент-Трюйден». На лого команды не двуглавый орел, а канарейки.

В 2023-м Камада сменил немецкого орла на итальянского – выбрал «Лацио». Дальше Англия, но мы можем набросать Даити еще пару вариантов на будущее: «Бенфика», «Ницца», «Бешикташ». Тем более что португальские «орлы» уже интересовалась японцем: хотели его подписать еще из «Айнтрахта».

«Никто не может нас шантажировать. Мы вышлем всех наемников». Камада шумно уходит из «Лацио», у него был очень странный контракт

Прошлым летом за японцем выстроилась очередь из топ-клубов. Болельщик «Айнтрахта» и по совместительству нобелевский лауреат Бенджамин Лист даже готов был отдать Камаде медаль Нобелевской премии – лишь бы тот остался во Франкфурте.

Но Даити ушел свободным агентом в «Лацио». Другие итальянские топ-клубы смущались легионерским статусом японца (игрок не из ЕС) и запросами по зарплате: хотел около пяти миллионов евро в год. Сообщалось, что «Лацио» подписал Камаду благодаря финансовой помощи Mizuno – японского спонсора римлян.

Но контракт получился странным: один сезон с опцией продления еще на три. В апреле Фабрицио Романо рассказал про условия продления. Внимание: контракт автоматически продлится до 2027 года, если Камада к концу мая заплатит... 100 евро. Не заплатит – летом уйдет бесплатно.

В итоге переговоры о продлении зашли в тупик. Сообщалось, что Камада хотел прописать низкие отступные или продлиться только на год. А недавно стало известно, что за продление контракта он запросил у «Лацио» единовременный бонус – 2,5 млн евро. И это для игрока, который так и не пробился в основу римлян (лишь 17 стартов в лиге за весь сезон). Параллельно поползли слухи о переходе в «Пэлас» – к знакомому тренеру Оливеру Гласнеру, с которым японец успешно работал в «Айнтрахте».

Президент «Лацио» Клаудио Лотито в гневе: «Он говорил, что хотел бы остаться. Теперь Камада должен продемонстрировать, что это всерьез. Никто не может шантажировать нас. Мы вышвырнем всех наемников».

Спортивный директор Анджело Фабиани согласен: «Я спокойно ответил ему, что мне не интересно разговаривать об этом «вымогательстве». Они должны понимать, что тот, кто придет в клуб, должен будет принять проект и полюбить «Лацио».

Камада уже настроен уходить: «Я намеревался остаться в «Лацио», но президент клуба известен тем, что он один из самых трудных людей для переговоров. Я хотел только контракт на один год и не просил ничего необычного. Меня не волновали деньги, мы просто не договорились. Никогда не знаешь, что произойдет, но я на 100% уверен, что покину «Лацио».

Тудора увольняют спустя 2,5 месяца, Альберто не хочет ни евро от «Лацио» – как же неспокойно в клубе

Камада чаще заиграл в старте «Лацио» при Игор Тудоре, который 2,5 месяца назад заменил Маурицио Сарри. Но теперь инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что тренера в ближайшее время уволят. Сообщается, что причиной отставки Тудора стали разногласия с руководством в отношении будущего проекта. Расставание с Камадой могло стать одной из причин этих расхождений.

Даити – не единственный игрок, который может покинуть «Лацио». В апреле запустил тенденцию Луис Альберто: после восьми сезонов в Риме полузащитник публично заявил о желании уйти, несмотря на продление контракта в октябре 2023-го.

Слишком хотел уйти: «В следующем году меня тут не будет. Я уже попросил клуб о расторжении контракта, я не хочу получать ни одного евро от «Лацио» в течение следующих четырех лет. Пришло время уйти. Я точно не буду частью этого проекта в следующем сезоне, я уже говорил с клубом. Хочу оставить клубу деньги для других игроков».

1 июля вопрос с испанцем решили: Альберто перейдет в катарский «Аль-Духайль» за 10 млн евро.

А ведь еще пару месяцев назад в «Лацио» разгорелся скандал вокруг нападающего Чиро Иммобиле – его оскорбляли фанаты из-за подозрений в сливе Маурицио Сарри. Пока Иммобиле не покинул клуб, но после случившегося вероятность этого высока : атакующие ряды «Лацио» могут значительно поредеть.

В «Лацио» пылает: фанаты оскорбляют Иммобиле на глазах у сына. Считают, что капитан предал Сарри

Фото: Gettyimages.ru /Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images, Masahiro Ura/Getty Images for DAZN, Stuart Franklin, Christian Kaspar-Bartke, Marco Rosi, Alex Grimm; East News /BRUNO FAHY / BELGA MAG / Belga via AFP; reddit.com/r/crystalpalace