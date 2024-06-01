У Анчелотти – пять побед в Лиге чемпионов. Мировой лидер, теперь с отрывом!

Гений.

«Реал» обыграл «Боруссию» в финале Лиги чемпионов. Теперь у Карло Анчелотти пять побед в ЛЧ – с «Миланом» было две, а с «Реалом» теперь три.

● С «Миланом» две победы случились с промежутком в четыре года – в 2003-м в серии пенальти с «Ювентусом», в 2007-м – 2:1 над «Ливерпулем». С «Реалом» – восемь лет разницы, потом еще два: в 2014-м – 4:1 над «Атлетико», в 2022-м – 1:0 над «Ливерпулем», в 2024-м – над «Боруссией.

● Не сказать, что какая-либо из побед Анчелотти была безоговорочной – сначала серия пенальти, потом минимальная победа в финале против «Ливерпуля», потом чудесная 93-я минута Серхио Рамоса – или было бы поражение (уже потом в дополнительное время «Реал» добил «Атлетико»), а победа над «Ливерпулем» – с большим преимуществом англичан.

Теперь тоже было все очень тяжело – без ударов в створ в первом тайме, без голов до 74-й минуты.

● Финалов у Анчелотти всего шесть – победным не стал только легендарный матч в Турции в 2005-м. Кстати, как раз там «Милан» и вел убедительно – 3:0, но не удержал преимущество с «Ливерпулем» – и проиграл по пенальти.

● Все пять побед достигнуты в четырех разных странах. Первая была в Англии – в Манчестере, последняя там же – в Лондоне. В Греции, Португалии и Франции он тоже добывал победу в ЛЧ, а в Турции не сложилось.

● У Анчелотти 21 год между первой победой в 2003-м и на данный момент последней – в 2024-м. И это рекорд.

14 лет понадобилось Пепу Гвардиоле, чтобы после первой победы в 2009-м с «Барсой» выиграть ЛЧ и с «Ман Сити». Еще у двух трехкратных победителей ЛЧ временной промежуток гораздо меньше – Боб Пэйсли выигрывал трижды с 1977-го по 1981-й, а Зинедин Зидан – три года подряд.

Среди тренеров, побеждавших дважды, дольше всех второй победы ждал Юпп Хайнкес – 15 лет между «Реалом» и «Баварией» (1998-2013). Австриец Эрнст Хаппель – выигрывал Кубок чемпионов с «Фейеноордом» в 1970-м и через 13 лет с «Гамбургом».

Знаете, из-за кого не сразу начался финал ЛЧ? Да-да, опять этот стример

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos, Gonzalo Arroyo Moreno