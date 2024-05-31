Его чуть не выкинули из футбола в 15 лет, а теперь он в финале ЛЧ и на домашнем Евро. Восхождение Нико Шлоттербека

Показывает мускулы благодаря Кариусу.

«Боруссия» – неожиданный финалист Лиги чемпионов. И большая заслуга в этом у Нико Шлоттербека, который отыграл практически во всех матчах сезона, пропустив лишь по одной игре в ЛЧ и Бундеслиге.

По данным Opta, у Нико 71% успешных отборов в чемпионате-2023/24 – лучший показатель в топ-5 лигах среди игроков, у которых набралось не менее 70 отборов. Но 24-летний центральный защитник помогал не только в обороне: 2+3 в Бундеслиге, две голевые в ЛЧ.

Именно чудо-пас Шлоттербека на Никласа Фюллькруга позволил «Дортмунду» победить «ПСЖ» в первом полуфинале. Вот такую дугу защитник запустил к чужой штрафной со своей половины поля.

Павел Тихонов тогда отмечал : Нико – мастер длинного паса. Столько же созданных голов (по пять) у Алессандро Бастони из «Интера» и Жан-Клера Тодибо из «Ниццы», больше не спродюсировал никто.

Как бы ни сложился финал – этот сезон для Шлоттербека успешный. И он на этом не будет закончен: летом Нико поедет еще и на домашний Евро.

Вот как немец к этому шел.

Не взяли в «Штутгартер Киккерс» U-16, с детства восхищался Каннаваро, брат и дядя – тоже футболисты

Нико начинал в «Штутгартер Киккерс» – этот клуб на стыке 1980-х и 1990-х дважды залетал в Бундеслигу, но в основном болтается в низших дивизионах. Наш герой играл там с восьми лет, в 15 он говорил на видео, что мечтает стать лучшим игроком мира (по примеру его кумира Фабио Каннаваро), но затем парня просто не приняли в команду U-16.

«Всегда все зависит от тренера и от тебя, – вспоминал Шлоттербек. – В том году я не играл большой роли в команде. Когда наступил момент переговоров о повышении, я отправил туда отца, так как догадывался, что будет. Возможно, «Киккерс» тогда поступили правильно, потому что я не был так хорош.

После случившегося в голову приходили разные мысли: «Что мне теперь делать, остановиться? Все усилия были напрасными?» Сейчас я думаю, что эти сомнения пришли в нужное время. В конечном счете моя реакция оказалась такой: «Сейчас я вам покажу!» После этого все пошло только в гору».

Но сначала пришлось год провести в малоизвестном «Аалене», прежде чем Нико удалось попасть в академию «Карслруэ», а затем и во «Фрайбург». Дальше взлет: в 2018-м Шлоттербек выиграл с «Фрайбургом» чемпионат до 19 лет, в 2019-м дебютировал в основе, в 2021-м взял с Германией молодежный Евро.

В сезоне-2020/21 защитника отдали набираться опыта в «Унион Берлин». Но там он финишировал выше «Фрайбурга» и даже залетел в еврокубки. После этого Шлоттербека вернули обратно – и следующий сезон стал для него прорывом, по итогам которого он попал в символическую сборную Бундеслиги и обратил на себя внимание «Дортмунда» с «Баварией».

Летом 2022-го Артем Денисов писал об огромном прогрессе Нико: «Лучший ЦЗ сезона с гигантским запасом. Доминирует в воздухе, классно читает игру перехватами, забирает мячи в стыках, устойчив под прессингом, достойно продвигает мяч и очень любит диагонали на фланги.

Есть нюанс – система, в которой раскрылся Шлоттербек. «Фрайбург» чаще играет вторым номером и добывает результат резкими переходами в атаку. В схожем стиле действует и «Унион», в котором Шлоттербек был хорош сезоном ранее. В «Дортмунде» надо привыкать к совсем другому футболу. Если адаптируется, Германия получит мощнейшего топа на долгие годы».

Похоже, все получается. По итогам первого сезона в «Боруссии» Шлоттербек вновь попал в символическую сборную лиги, а по итогам второго – утвердился в основе и залетел как минимум в финал ЛЧ.

Кстати, во «Фрайбурге» Нико приходилось конкурировать за позицию со старшим на три года братом Кевеном. Это очень не нравилось обоим: «Было тяжело. Мы выиграли 3:0, я счастлив, а Кевен хоть и рад результату, но расстроен, что не играл. Играть с братом на одном поле – невероятно. Но мы не хотим конкурировать друг с другом. Я больше нервничаю перед его матчами, чем перед своими. Когда в финале Кубка он пошел бить пенальти, у меня был такой страх. К счастью, он забил. Честно говоря, мы оба испытали облегчение, когда я перешел в другую команду и мы перестали быть прямыми конкурентами».

В отсутствии брата Кевен все же не закрепился во «Фрайбурге» – в минувшем сезоне его отдали в аренду «Бохуму», где он играет регулярно. Кстати, у братьев еще и дядя-футболист: Нильс Шлоттербек в конце 1980-х поднимался в Бундеслигу как раз со «Штутгартер Киккерс».

Но главный ориентир для Нико – Фабио Каннаваро: «У него я перенял больше всего. ЧМ-2006 – первый, который я увидел. Фабио был самым ярким игроком на моей позиции и стал для меня образцом для подражания. Позднее я также внимательно следил за топовыми немецкими защитниками – Матсом Хуммельсом, Никласом Зюле, Джеромом Боатенгом. Счастлив, что теперь с двумя из трех я играю вместе».

При праздновании голов Шлоттербек показывает мускулы. Подкачался благодаря Кариусу

За последние три сезона Нико забил в Бундеслиге 10 голов. Немало для центрального защитника, но тут интереснее его празднование: немец задирает рукав и триумфально демонстрирует бицепс.

Шлоттербек рассказывал, что в мышечной массе он прибавил благодаря Лорису Кариусу. После кошмара в том самом финале ЛЧ «Ливерпуль» сослал вратаря в пару аренд. С Нико они пересеклись в «Унионе» и оба налегли на занятия в зале. Вот как раскачался Кариус.

А это воспоминания Шлоттербека: «В то время был относительно худым, весил на 10 кг меньше. Я начал травмироваться и задумался: «Все ли делаю правильно? Возможно, мне чего-то не хватает?» Лорис заметил это и повел меня в спортзал. Он мотивировал меня и немного руководил процессом. С тех пор я почти не травмировался и заметил, что стал производить больше впечатления на соперников. Мне часто приходится вступать в борьбу – и такое тело позволяет чувствовать себя увереннее. Без работы над верхней частью тела я был бы средним защитником».

Главное теперь проявить себя в финале ЛЧ не как Кариус.

Два года назад – вторая Бундеслига, теперь – гол в полуфинале ЛЧ. Мы смотрим сказку «Никлас Фюллькруг»

«Он любит пиццу, бургеры и пиво». Зюле весит уже за 105 кг 😱

Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Simon Hofmann/Bongarts