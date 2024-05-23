Конец великой серии «Байера». Почти год без поражений: от 0:3 до 0:3

51 матч.

«Байер» все-таки проиграл. Мы пишем это, но все еще не верится!

Удивительный сюжет, огромное число превзойденных рекордов. Этот «Байер» останется в истории – раз за разом эти парни делали немыслимое.

Но в этот раз не смогли.

Заслуженные 0:3 – в финале ЛЕ с «Аталантой». Суперсерия из 51 матча без поражений закончилась.

● Прошлый раз «Байер» проигрывал в мае 2023-го, тогда тоже получили 0:3 – от «Бохума» в Бундеслиге. Сейчас и вспоминать забавно.

● 361 день без поражений продержался «Байер» – чуть-чуть не хватило, чтобы замкнуть полный год!

● За это время «Байер» установил вечный рекорд – самая длинная беспроигрышная серия в эпоху УЕФА, больше месяца только укрепляли.

● Выиграли Бундеслигу, вышли в финал ЛЕ и Кубка Германии. Одержали 43 победы во всех турнирах – в том числе на самых-самых последних минутах.

Но это все.

Спасибо, «Байер».

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Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney