Самые яркие цитаты Тони Крооса

Тони Кроос завершит карьеру после чемпионата Европы. Помимо великолепной игры и массы титулов немец также запомнился разными громкими высказываниями, а некоторые из них звучали как призыв к изменениям в футболе или шли против мейнстрима.

«Я бы предпочел сохранить всю зарплату и помочь тем, кто нуждается в этом еще больше»

Во время пандемии коронавируса Кроос бросил фразу: «Снижение зарплаты похоже на пожертвование в пустоту. Или для клуба. Я за то, чтобы выплачивали полную зарплату, а каждый делал с ней разумные вещи».

Пришлось объяснять: «Я имел в виду следующее: если мы можем помочь сотрудникам клуба, то снижение зарплат логично, что и было сделано».

А потом еще раз: «Любой, у кого есть три клетки мозга и кто слышал эти слова, понял, что я имел в виду. Для меня все было ясно: пока клуб не скажет, что им нужно это [сокращение зарплат футболистов] для оплаты труда остальных сотрудников, мне не нужно отказываться от зарплаты.

В тот момент я бы предпочел сохранить всю зарплату и помочь тем, кто нуждается в этом еще больше. Но когда клуб обратился к нам, стало ясно, что мы отказываемся от части зарплаты, чтобы помочь другим сотрудникам».

«Мы лишь марионетки ФИФА и УЕФА»

Когда Кроос вел подкаст Einfach mal Luppen с братом Феликсом, то критиковал футбольных руководителей за лишние турниры и матчи: «Игроки ничего не решают – мы лишь марионетки ФИФА и УЕФА. Если бы существовал какой-то профсоюз игроков, мы бы не играли в Лиге наций или не проводили бы Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.

Такие соревнования пытаются всосать в себя как можно больше денег, но также выматывают игроков. Я предпочитаю, чтобы все оставалось как есть, когда оно работает. Не всегда во главу угла надо ставить быстрые деньги».

Лиге наций доставалось потом еще раз: «Думаю, мы слышим только точку зрения УЕФА, причем слишком часто, как по мне. Но почему для УЕФА нормально вводить Лигу наций, которая никому не нужна? И вдруг никто этой организации вопросы не задает».

А вот Суперлигу – хвалил: «Это должно было появиться давным-давно. Я думаю, что потребуется некоторое время, чтобы это сделать, и я, вероятно, не увижу ее, будучи действующим игроком. Мое мнение на этот счет таково, что я все еще верю, что это произойдет, но я не могу сказать, когда именно».

Аргументы: «Многие говорят: «Кто хочет каждую неделю смотреть матч «Мадрида» против «Манчестер Сити»?» Но разве вам надоедало снова и снова смотреть игру Федерера против Надаля? Мне нет. У меня такое мнение. Думаю, [с помощью Суперлиги] мы сможем привлечь болельщиков и вернуть их в футбол, а также вызвать у нейтрального болельщика совершенно другие эмоции. Потому что такие матчи будут смотреть не только фанаты клубов, но и нейтральные зрители.

Есть ощущение, что интерес к футболу угасает. Думаю, у нас появится возможность его разжечь, если мы серьезно займемся этим».

Отъезд футболистов в Саудовскую Аравию мимо Крооса не прошел. Переход 21-летнего игрока «Сельты» Габриэля Вейги в «Аль-Ахли» немец обрисовал одним емким словом: «Позорище».

«Обамеянг надел маску во время празднования. Это не лучший пример для молодежи»

Тони не нравились современные тенденции:

«Отрепетированные танцы, элементы хореографии – я считаю все это глупостью. Более того, некоторые игроки прячут предметы в гетрах. Обамеянг как-то надел маску во время празднования. Для меня это перебор.

Это не лучший пример для молодежи, как и дерганья Гризманна.

Мне всегда нравилось, как празднует Герд Мюллер. Он просто подпрыгивал, подтягивал трусы – и это была чистая радость, ничего более. Внутри я очень счастлив, когда забиваю, но это почти не проявляется снаружи».

«Поло – это не футболка для игры в футбол!»

Что же Кроос еще критиковал? Ах да, форму «Реала»:

«В этом сезоне у нас снова есть воротник. Поло – это не футболка для игры в футбол! Всем производителям: это полное дерьмо! Футболки с воротником – это нехорошо, они неудобны и некрасивы. А наверху есть еще две пуговицы. Еще пара пуговиц – и мы будем играть в рубашках, так? Нехорошо».

«Азар? Не жалею никого в мире футбола»

А вот Эдена Азара не критиковал. Но и жалеть не собирался:

«Не думаю, что у Эдена плохая жизнь. Можно жалеть людей, у которых жизнь намного хуже, чем у него. Дело не в деньгах, я не жалею никого в мире футбола. В конце концов, все отчасти виноваты в его ситуации. Я очень хорошо знаю Эдена, мы проводим много времени вместе. Но я жалею людей, у которых много проблем, чего нельзя сказать об Азаре».

«Джуд? У нас уже был игрок за огромные деньги – и буквально убил карьеру»

Джуда Беллингема Кроос поприветствовал особо: «У нас уже был игрок, который перешел за огромные деньги и буквально убил карьеру. Это были большие деньги. Оглядываясь назад, думаю, все скажут, что это был не очень-то хороший трансфер. Но давайте мыслить позитивно».

Но чуть позже – похвалил: «Он удивительно хорошо влился в состав за такое короткое время. У меня очень хорошие предчувствия по поводу него, считаю его невероятно зрелым для своего возраста – не только в умственном плане, но и с точки зрения его игры. Он не делает ничего самоубийственного, всегда четок в действиях, работает, старается играть в полную силу.

Многие другие в этом возрасте все еще творят самоубийственные вещи – допускают массу технических и тактических ошибок. С ним такого нет. Пока я могу сказать, что он усиление для нас. То, что 20-летний игрок обогащает нас с самого начала, – хороший знак».

«Не фанат статистики – большая ее часть не имеет смысла»

Современные цифры Крооса не волнуют: «Я не фанат статистики. В основном потому, что слишком большая ее часть не имеет смысла, на мой взгляд. Чтобы знать, хорошо я сыграл или нет, мне не нужно подтверждение в виде процента удачных передач.

То же касается данных о беге: кто как часто ускорялся, кто сколько пробежал. Предполагается, что тот, кто много бегал, провел хороший матч. Я воспринимаю это иначе: чем больше я бегаю, тем хуже мы играем, потому что это означает, что мы хуже защищаемся, отходим назад, меньше контролируем мяч».

«Испанцы обнимаются и целуются со всеми, а я человек немного другого типа. Не нужно такого экстремального физического контакта»

Брутальность, лидерские качества – Кроос не любит об этом размышлять:

«Мне не нравится быть лидером. В то же время я всегда беру на себя ответственность, когда выхожу на поле. Во многом это связано с моей позицией и манерой игры, которые требуют от меня частых встреч с мячом. Сложно не быть вовлеченным в процесс».

Еще он рассказывал о разнице в поведении между испанцами и немцами:

«Когда я прихожу на командные собрания за три минуты до начала, то в Испании я приду первым, в Германии я буду последним. Испанцы также обнимаются и целуются со всеми, а я человек немного другого типа. Возможно, это небольшая немецкая часть во мне. Это не значит, что мне не нравятся мои одноклубники, просто не нужно такого экстремального физического контакта».

С испанскими журналистами у него особые отношения:

«Тем, кто меня хорошо знает, известно, что мое мнение не меняется по дуновению ветра. А вот для испанских медиа такое порой характерно. Когда выигрываешь, они пишут, что все отлично, когда проигрываешь, пишут, что все плохо».

Через несколько лет он подтвердил: «В Испании проблема критики еще более острая: на одной неделе можно быть настоящим героем, а на следующей – полным идиотом. Я смотрю на все с реалистической точки зрения. Я не впадаю в крайности, поэтому у меня получилось добиться успеха».

«Совсем не употребляю алкоголь»

Скучный и режимный Кроос – наверняка кто-нибудь сказал бы так о нем из футболистов, которые любят веселье. Вот рассказ Тибо Куртуа:

«Однажды вечером мы ужинали всей командой. Но Бэйл и (Тони) Кроос не явились. Они посчитали, что ужин был назначен на слишком позднее время. Мы договорились встретиться в ресторане к 21:30, а ужинать начали около 22:15, к полуночи мы пили кофе».

Кроос до этого интервью еще запомнился реакцией на начало матча против «Хетафе» в один из сезонов (по московскому времени он начинался в 23:15), объяснив, почему не выглядел бодро: «Я счастливее, чем кажется. Просто обычно сплю в такое время».

Сюда же – про алкоголь после проигранного «Баварией» финала Лиги чемпионов против «Челси»: «Мы безумно напились. Мы были близки к тому состоянию, когда нужно вызывать скорую. Другого способа усмирить боль не было. Я пил текилу, потому что мне нравился только этот напиток. На следующий день мне было плохо.

Тогда я и понял, что употребление алкоголя ни к чему хорошему не приводит. С того момента я вообще не могу смотреть на текилу и совсем не употребляю алкоголь. Это было не так уж сложно, и я не скучаю по нему».

«Гол де Лигта? Гнев «Баварии» оправдан

А еще – Кроос легко признает ошибку или спорное решение арбитра пользу его команды. Например, в матче «Реала» и «Лейпцига» гол немцев отменили из-за офсайда. Тони размышлял: «Мне кажется, судья зафиксировал офсайд, потому что игрок встал на пути вратаря, но вратарь не мог добраться до мяча в этом моменте, поэтому гол нужно было засчитывать. С этим не поспорить».

Также он отреагировал и на нашумевший эпизод с голом «Баварии» в ворота «Реала», который был забит после свистка: «[Эпизод] был отработан плохо. Нужно было позволить игре продолжаться. Я главным образом вижу здесь ошибку линейного судьи. Когда он поднимает флаг, рефери доверяет ему, полагая, что там, вероятно, был трехметровый офсайд.

Гнев [«Баварии»] в некоторой степени оправдан, потому что нужно было просто позволить ситуации развиваться до конца, 100%».

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Кроос уже давно готовился завершать карьеру. И проговорил это, когда подписывал соглашение до 2022-го: «Люди, хорошо знающие меня, понимают, что я не стал бы просто так подписывать долгосрочный контракт. Я долгое время обдумывал это. И дата, когда срок действия контракта должен истечь, выбрана неслучайно.

Не считаю себя тем футболистом, который будет играть до 36 лет. Я хочу уйти на высочайшем уровне».

Кроос уходит в стиле Зидана – на пике. С ним футбол казался шахматами

Фото: Gettyimages.ru /Gonzalo Arroyo Moreno, Alexander Hassenstein, David Ramos, Juan Manuel Serrano Arce, Fran Santiago, Markus Gilliar