Хави убирают из «Барсы»? Да что там происходит!

Главные инсайды.

Много намеков, что «Барса» попрощается с Хави. Как пишет инсайдер Жерар Ромеро, это инициатива президента Жоана Лапорты. Он недоволен поведением тренера.

«Будьте готовы к новому сценарию в «Барселоне»... Включая увольнение Хави и поиски нового тренера», – предупреждает Гильем Балаге.

Как? Хави же только что остался!

Коротко: президент не оценил слова Хави о финансовом положении «Барсы».

Перед матчем с «Альмерией» Хави вновь поднял тему: «Фанаты должны понять, что ситуация очень сложная. Особенно на экономическом уровне. Раньше тренер приходил и говорил: «Я хочу вот этого, вот этого и вот этого». Сейчас это, конечно, не так.

Сейчас мы не находимся в тех же условиях, что и команды с хорошей финансовой ситуацией: «Реал» и другие. Как тренер, я поднимал такой вопрос с президентом и Деку, спортивным директором. Мы в сложной ситуации. Приспособимся.

Это не значит, что не пытаемся достичь наших целей. Это не значит, что мы не хотим конкурировать и не хотим борьбы за титулы. Нет, но такова ситуация «Барсы». Нам нужна стабильность и время, но мы будем стараться и улучшать ситуацию, чтобы конкурировать с лучшими. То, что переживает клуб в экономическом плане, похоже на футбольные результаты.

Мы конкурировали не так хорошо в этом сезоне. Мы должны продолжать улучшать игру, но прежде всего – еще мощнее конкурировать. Уверяю, вместе «Барса» справится со всеми задачами и станет сильнее».

Лапорта разозлился из-за этих слов , так пишет COPE. Руководство «Барсы» не понимает, как тренер может спокойно признать отставание от «Мадрида» , учитывая недавний конфликт с незасчитанным голом Ламина Ямаля.

Еще одна претензия Жоана – отношения Хави с форвардом Витором Роке . «Барселона», несмотря на финансовый кризис, выложила за Роке весомые деньги: 30 млн евро – по пять за каждый сезон при не менее 50% сыгранных матчей. Еще 31 млн прописан бонусами. Сейчас Роке не играет, он не нужен Хави.

Теперь бразилец грозится уйти в другой клуб, аренда не рассматривается. «Барса» теряет много денег, а ведь тренер еще и просит серьезное усиление летом.

«Все нормально». Окружение Хави опровергает слухи

Хави не включает тормоза:

«Мне ничего не говорили. Наши отношения не изменились. Все нормально. Я сказал то, что думаю на самом деле. Боремся за все трофеи. Я полон амбиций и энтузиазма. Ситуация непростая. Реальность от моих слов не меняется.

Все нормально. Буду тренером «Барселоны» в следующем сезоне. Я настроен выигрывать титулы, но ситуация не лучшая. Мы работаем, чтобы ее исправить. Я спокоен и полон энтузиазма – именно это я донес президенту Лапорте. Мы планируем с ними следующий сезон».

Журналист Санти Овалье пишет, что окружение Хави опровергает конфликт с Лапортой: тренер будет работать в следующем сезоне, все спокойно. Инсайдер Тони Хуанмарти не согласен: окружение Хави настаивает на уходе, там считают, что некоторые из клуба жаждут «неправильно истолковать слова» тренера и настроить президента против него. Важный момент: у Хави действующий контракт до лета 2025-го, пункта о расторжении там нет. Если Хави не захочет уйти, «Барсе» придется заплатить 8 млн евро, еще 4 млн – штабу.

Лапорта так хотел оставить Хави. Даже плакал от счастья

Когда договорились в апреле, президент не сдержал эмоций. «Фаны «Барсы» могут гордиться нашим тренером», – пафосно заявил Жоан.

А потом... заплакал. Вышло эмоционально, даже трогательно.

Хави тоже радовался: «Поговорил с президентом. За три минуты мы поняли друг друга. Почувствовал поддержку президента, совета директоров и спортивного отдела во главе с Деку».

Как понять Лапорту?

Это не попытка защитить президента «Барсы». Но вот в чем его, наверное, все-таки можно понять.

● Хави не разделяет оптимистичный настрой президента. Лапорта снова хочет выиграть все, тренер осознает реальность.

«Хочется видеть Хави воодушевленным. С уверенностью, которую он передает, и с абсолютным спокойствием. Он хочет, чтобы все прошло хорошо. Когда вчера поприветствовали друг друга, нам стало ясно: он должен продолжать» – так говорил Лапорта на пресс-конференции, когда Хави решил продолжать.

Сейчас слова Хави очень разочаровали президента. Возможно, Жоан верит, что «Барса» в нынешних условиях способна конкурировать с лучшими. «Клуб переживает особую экономическую и спортивную ситуацию. Финансовое положение связано со спортивными изменениями. И наоборот. Нам придется перестроить команду без серьезных финансовых вложений», – это слова Роналда Кумана за месяц до увольнения. Упс, ничего не напоминает?

● Давление Виктора Фонта. На президентских выборах в 2021-м проиграл Лапорте. Сейчас набирает популярность, не стесняется открыто критиковать Жоана за «излишний популизм и отсутствие четкого проекта» по спасению «Барселоны».

Фонт – главный критик нынешнего правления «Барсы». Недавно он обвинил текущее руководство в отсутствии весомых результатов за три года работы. И встал на сторону Хави. Говорит, укрепил бы позиции Хави в проекте, а Лапорта не делает акцент на тренере.

Именно Виктор Фонт – главный соперник Лапорты на следующих президентских выборах в 2026-м. И Жоан уже волнуется.

Фото: Daisuke Nakashima/AFLO, Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Eric Alonso, Alex Caparros; fcbarcelonanoticias