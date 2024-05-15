«Астон Вилла» в ЛЧ – впервые за 41 год. Эмери быстро построил топ-команду

Большое возвращение.

«Астон Вилла» – снова в Лиге чемпионов: «Тоттенхэм» проиграл «Ман Сити» и потерял математические шансы на место в четверке. Теперь Унаи Эмери никто не подвинет.

Фантастическое достижение: «Вилла» не бывала в ЛЧ аж 41 год, а пять лет назад играла в Чемпионшипе. Этот сезон – прорыв: зимой вынесли «Сити», эпизодически мелькали и в чемпионской гонке. Да, там не выдержали на дистанции, но добились того, о чем давно и не мечтали.

Хотя все-таки повлияли и на золотую развязку: вероятно, как рах их 2:0 над «Арсеналом» сделают чемпионом Пепа Гвардиолу.

Эмери сменил Джеррарда – и «Вилла» взлетела. Очень быстро!

Пугающий факт: еще два года назад «Астон Виллу» тренировал Стивен Джеррард.

Он провел один неплохой сезон. И повалился: уволили осенью 2022-го, когда «Вилла» шла на 17-м месте, играла плохо. А перед тем ведь потратили 70 млн евро: по инициативе тренера взяли Филиппе Коутиньо, сбитого летчика «Барсы». Подъехал из «Севильи» защитник Диего Карлос (оказался травматом).

Начался кризис, а Стивен просто растерялся. Отстранился от игроков, результаты только тухли. Тогда «Вилла» поставила на Эмери: непростого, но засидевшегося в «Вильярреале», искавшего новый вызов. Баск рисковал снова провалиться в Англии: так и не подучил язык, провал в «Арсенале» вспоминали примерно все.

Но Унаи пришел и в первом же матче победил «Ман Юнайтед», постепенно настроил защиту и выдал пять побед подряд – серию, которую команда не показывала с 1998-го. Фанаты встрепенулись. Эмери в итоге затащил в еврокубки. Вместо борьбы за выживание!

В феврале 2023-го The Athletic выпустил текст об изменениях Унаи. Вполне стандартные для него вещи: длинные видеоразборы игр, подробный тактический анализ соперника и внимание к деталям. Эмери проводил много времени между матчами в отеле, отсматривал часы видео для поиска преимуществ над оппонентом.

«Он один из тех тренеров, которые знают, чего хотят от игроков, – описывал Унаи вингер Леон Бэйли. – Ему важно знать, что каждый игрок, включая запасных, знает, что делать на поле». Приготовления Эмери к отдельным матчем отмечал и Эшли Янг: «Тренер вкладывает очень много сил в тактическую подготовку, к каждой конкретной встрече готовится на протяжении недели».

Строит все это Унаи теперь вместе с Мончи – объединились снова перед стартом этого сезона. В «Севилье» они покоряли Лигу Европы, а шумели только на ранних стадиях плей-офф. Будет новый заход.

Звезды этой «Виллы»: мегафорвард Уоткинс, Эми Мартинес, еще более харизматичный лидер

Еще один феномен – отношение Эмери с игроками. Многих именно Унаи вывел на топ-уровень.

Раньше он считался замкнутым тренером. Еще в «Вильярреале», меняя свою психологию, он стал чаще разговаривать с командой. Смотрит с игроками видео, иногда распечатывает фото с ошибками для наглядности. Если футболист показал желание прогрессировать под его присмотром – планируюет индивидуальные, внерабочие занятия.

Еще помогает система Эмери: например, он делает так, что игра «Виллы» заставляет меньше двигаться форварда Олли Уоткинса . Унаи знает, что ждет от форварда, очертил ему зону действий – строго периметр штрафной. Итог – фантастический сезон Уоткинса с 27+13 во всех турнирах и звание одного из главных форвардов Англии.

Олли стал лучшим по сумме результативных действий в чемпионате, где есть Эрлинг Холанд и Фил Фоден. Вау!

Еще одна звезда – вратарь Эмилиано Мартинес. Чемпион мира и самый невыносимый кипер на поле, если ты в другой команде. В этом сезоне отыграть девять раз всухую. Мартинес – ментальный вожак «Виллы», и Эмери его очень ценит: «Он играет решающую роль во многих матчах. Конечно, это один из лучших вратарей мира. Второй? Третий? Нет, для меня он лучший».

Даже Эмилиано позавидует харизме капитана Джона Макгинна . Он живет «Виллой», а в 29 лет выдал главный сезон в карьере: шесть голов и четыре ассиста. Хотя польза Макгинна не только в результативных действиях. Он – мотор команды Эмери и главный полузащитник, хотя в составе есть Юри Тилеманс и Дуглас Луис .

Луис провел хороший сезон. Немного завалил концовку: особенно в полуфинальных матчах Лиги Европы с «Олимпиакосом», не забил пенальти и наошибался. Это не портит общее впечатление: экс-игрок «Ман Сити» – еще один прорыв «Виллы», теперь его вызывают в сборную Бразилии.

Еще в «Астон Вилле» зажигают: вингеры Николо Дзаньоло, Леон Бэйли и Мусса Диаби , который переходил из «Байера».

Пока вылетел Тайрон Мингз , лидером в защите стал Эзри Конса . Быстро адаптировался к Англии еще один центрдеф – Пау Торрес , вместе с ним из Испании приехал латераль Алекс Морено , теперь достойно конкурирует с Люкой Динем .

Справа в защите – польский англичанин Мэтти Кэш . Еще есть 22-летний Джейкоб Рэмзи , за ним следит «Бавария».

«Астон Вилла», вообще-то, побеждала в ЛЧ! Вот как это было

В отличие от того же «Арсенала», кхм. Денис Романцов здесь включал машину времени и погружал нас в детали той легендарной бирмингемской команды.

В Кубке европейских чемпионов «Вилла» была как чемпион. После праздничных каникул тренер Рон Сондерс все лето 1981-го требовал новых игроков, а получил только полузащитника «Ковентри» Энди Блэра. Это насторожило полицию Бирмингема, заподозрившую боссов «Виллы» в расхищении денег за первое место. В такой обстановке и дебютировали в Кубке чемпионов.

После 5:0 дома с «Валюром» полетели в Рейкьявик, игроки проинспектировали клуб, под утро обидно нарвались в отеле на второго тренера Роя Макларена. Потом все равно победили – 2:0 на стадионе у рыбозавода. Защитник Аллан Эванс жаловался, что впервые играл при такой вони.

Три недели спустя «Вилла» впервые оказались за железным занавесом. В Восточном Берлине поселились в отеле у Бранденбургских ворот и среди прочих экскурсий посетили бункер Гитлера. Вингер Тони Морли вспоминал, что мрачность столицы ГДР заставила его понять, какое же счастье жить в Англии.

Выразил это в двух голах берлинским динамовцам, забив победный после забега со своей половины поля. 2:1 на выезде – и 0:1 дома вывели в четвертьфинал. Рон Сондерс много жаловался. А в феврале 1982-го обнаружил за собой слежку и ушел в отставку – за три недели до первого матча с киевским «Динамо» в четвертьфинале Кубка чемпионов.

Команду доверили главному скауту Тони Бартону, в первые недели он принял на себя весь фанатский гнев. В отличие от безжалостного Сондерса его преемник работал тихо и скромно, но не менял тактику и в чемпионате начал с шести матчей без поражений. Оставалось продолжить в том же духе с «Динамо».

За 11 дней до первого матча с «Динамо» выяснилось, что играть – из-за морозов в Киеве – предстоит в Симферополе. Англичане опасались советской кухни и взяли с собой 150 стейков, 72 яйца, несколько мешков картофеля, хлопья, хлеб, чай и кофе. Накануне матча, как вспоминал вратарь Джимми Риммер, «Астон Вилла» тренировалась на территории психиатрической больницы, под присмотром пациентов в пижамах и кагэбэшников, но сохранила самообладание и увезла из Крыма нулевую ничью.

После 2:0 дома «Вилла» вышла на «Андерлехт», в 1976-1984 годах пять раз игравший в финалах еврокубков. Бельгийцы казались фаворитами, но команда Бартона снова не пропустила и победила благодаря голу Морли в Бирмингеме. Нюанс: «Андерлехт» добивался переигровки брюссельского матча из-за проникновения на поле английских фанатов, но «Вилла» отделалась штрафом и игрой без зрителей в следующем евросезоне.

На финал с «Баварией» в Роттердам приехало 11 тысяч болельщиков из Бирмингема. Игроки «Виллы» гуляли по городу и осваивали бары. Пришлось снова играть с похмельем. На девятой минуте оно сменилось паникой. Джимми Риммер усугубил травму шеи и уступил место в воротах Найджелу Спинку, сыгравшему к тому моменту за «Виллу» один матч за пять лет.

Найджел вспоминал, что привык смотреть игры основы с лавки и, увидев покидающего поле Риммера, даже подумал: «А кто встанет в ворота?» В реальность вернул сидевший рядом репортер ITV Гэри Ньюбон: «Спинки, твой выход!» Спинк не успел испугаться и отыграл на ноль, а на 67-й минуте Уит замкнул прострел Морли.

После победы 1:0 Уита и защитника Макнота увели на допинг-контроль, где протянули Pepsi и Seven Up. А Кубок чемпионов остался в истории «Астон Виллы».

Ортега спас чемпионство «Сити» одним сэйвом. Гвардиола аж упал!

Фото: East News /ADRIAN DENNIS / AFP; imago-images.de/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Michael Regan, Shaun Botterill, Alex Pantling, Peter Robinson/EMPICS