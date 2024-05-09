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16 важных игроков без трофеев. Тут все еще Харри Кейн

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Список имени Кейна.

Лига чемпионов была последний шанс Харри Кейна на трофей в этом сезоне.

Без них «Бавария» осталась впервые за 12 лет, не спасла даже серия Кингсли Комана. Харри проводит фантастический сезон и совсем не виноват, но факт остается факт: именно с его приходом мюнхенцы перестали выигрывать.

Похоже на проклятие. Хотя Кейн не единственный классный футболист, который вообще ничего не выигрывал за всю жизнь. Вот несколько ярчайших – вместе с ним.

Харри не везет: попал под исторический «Байер», проиграл финал ЛЧ с «Тоттенхэмом», Евро-2020 – со сборной Англии. Кейн ничего не выиграл даже в английских подвалах, хотя один трофей у него есть: в 2010-м выиграл Евро U-17 – ни сыграл ни минуты на турнире, но формально присутствовал в заявке и сидел под Беником Афобе и Коннором Уикхэмом.

Пайет так и не пролез в топ-клуб, зацепить трофей тоже не вышло. Димитри не застал чемпионство «Лилля», проиграл финал Лиги Европы с «Марселем», что на фоне слива в финале Евро-2016 не так больно. А на ЧМ-2018 не взяли.

Ди Натале так и не поиграл в топах, хотя легенду «Удинезе» долго связывали с «Юве». Он отказался ради любимой команды. Одно из последствий сентиментальности – отсутствие трофеев. Антонио не взяли на ЧМ-2006, а когда все-таки стал частью сборной – проиграл финал Евро-2012 с Испанией.

Еще один экс-игрок «Тоттенхэма», не зацепивший трофей как и Кейн. Дэнни тоже проиграл финал ЛЧ в 2019-м и ничего не вязл, пока ездил по арендам. Сейчас не может найти новый клуб.

Легенда «Сосьедада», почти 400 игр в Ла Лиге. Прието – один из ментальных наставников Антуана Гризманна. В январе 2013-го сделал хет-трик на «Сантьяго Бернабеу», это главный хайлайт его карьеры.

Еще один испанский герой. Бруно отдал всю карьеру «Вильярреалу», но из-за травм закончил прямо перед триумфом Унаи Эмери в Лиге Европы. На Евро-2012 с Испании не ездил – хотя на тот момент уже дебютировал за сборную.

Маленький Лотар, поигравший в «Роме» и «Интере», ставший важной частью сборной – и попавший в эпохальные 20 лет без побед. Ди Бьяджо стал одним из символов неудач: смазал решающий пенальти в четвертьфинале с Францией на ЧМ-1998, а через два года проиграл финал Евро-2000 – тоже французам.

Один из ярчайших игроков в истории АПЛ и легенда «Саутгемптона», которому посвятил главные годы карьеры. Мэтт не умел забивать некрасиво. Жаль, что в сборной Англии у него ничего не сложилось.

Саймон тоже играл за «Тоттенхэм», почти приговор. Был намного ближе к трофею с «Фулхэмом»: уверенно шли в Лиге Европы-2010, но проиграли в финале «Атлетико». Там валлиец быстро забил в ответ на гол Диего Форлана, но не помогло.

Одна из главных звезд «Байера», пролетевшего мимо трех трофеев и ставшего «Неверкузеном». В 2002-м Шнайдер проиграл еще и финал чемпионата мира. Хотя один полутрофей у Бернда все-таки есть – Кубок Тюрингии в 1995-м.

Баскский форвард, легенда «Атлетика». Страсть была взаимной: например, последний сезон-2009/10 капитан отыграл совершенно бесплатно. Эчеберрия отбегал более 500 матчей за «Атлетик», но так и не добрался до трофея. Единственный шанс – финал Кубка Испании-2009, проиграли 1:4 «Барсе».

Еще одна легенда «Атлетика», так и не дождавшаяся титула. За Герреро гонялись мадридский «Реал» и «Барса», но он остался в Стране Басков. Хулен много играл и за сборную Испании. В конце карьеры уже не тянул. До первых успехов Луиса Арагонеса просто не доиграл.

Легендарный форвард, включен в Зал славы английского футбола. По юношам играл за «Брэдфорд Скулз», «Кайпакс Юнайтед» и даже «Арсенал». Шеклтон выступал и за «Ньюкасл», и за «Сандерленд», хотя больше всего мячей забил за «Брэдфорд». За сборную провел всего пять игр.

Один из лидеров «Ньюкасла», который несколько раз мог взять чемпионство в 90-х, но так и не покорил Англию. Роб проиграл два финала Кубка Англии и даже в Чемпионшипе занимал с «Вест Хэмом» только второе место.

Еще одна часть того «Байера», хоть и не такая яркая. Баштюрк мог стать первым турком, выигравшим ЛЧ – не смог. Трофеи не пришли и в «Герте», в «Штутгарт» он приходил на следующий сезон после чемпионства. Уникальное достижение – серебро на Средиземноморских играх 1997-го.

Экс-форвард «Ливерпуля», с которым был лучший шанс на трофей в 1996-м – проиграли в финале Кубка Англии. Три года отыграл в любимой «Астон Вилле», еще исполнил эпизодическую роль в фильме «Основной инстинкт 2» с Шэрон Стоун.

***

Есть несколько героев, которых вы наверняка здесь ждали:

Лейтон Бейнс – выигрывал четвертый дивизион с «Уиганом» в сезоне-02/03.

Сократес – трехкратный чемпион штата Сан-Паулу, выигрывал трофей штата Рио-де-Жанейро.

Марк Нобл – два раза выигрывал плей-офф Чемпионшипа с «Вест Хэмом», хотя закончил за год до ЛК.

Джузеппе Синьори – взял аж два трофея: Серию Б с «Фоджей» в 1991-м и Кубок Италии с «Лацио» в 1998-м. Тогда перешел в «Сампдорию», но до этого играл в 1/8 финала.

Кого мы забыли? Пишите в комментариях.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

logoДэнни Роуз
logoХарри Кейн
logoАнтонио Ди Натале
logoДимитри Пайет
logoБернд Шнайдер
logoХаби Прието
logoХулен Герреро
logoРоб Ли
logoБруно Сориано
logoЙылдырай Баштюрк
logoМэтт Ле Тиссье
logoЛуиджи ди Бьяджо
logoХосеба Эчеберрия
logoСаймон Дэвис
logoСтэн Коллимор