16 важных игроков без трофеев. Тут все еще Харри Кейн

Список имени Кейна.

Лига чемпионов была последний шанс Харри Кейна на трофей в этом сезоне.

Без них «Бавария» осталась впервые за 12 лет, не спасла даже серия Кингсли Комана. Харри проводит фантастический сезон и совсем не виноват, но факт остается факт: именно с его приходом мюнхенцы перестали выигрывать.

Похоже на проклятие. Хотя Кейн не единственный классный футболист, который вообще ничего не выигрывал за всю жизнь. Вот несколько ярчайших – вместе с ним.

Харри не везет: попал под исторический «Байер», проиграл финал ЛЧ с «Тоттенхэмом», Евро-2020 – со сборной Англии. Кейн ничего не выиграл даже в английских подвалах, хотя один трофей у него есть: в 2010-м выиграл Евро U-17 – ни сыграл ни минуты на турнире, но формально присутствовал в заявке и сидел под Беником Афобе и Коннором Уикхэмом.

Пайет так и не пролез в топ-клуб, зацепить трофей тоже не вышло. Димитри не застал чемпионство «Лилля», проиграл финал Лиги Европы с «Марселем», что на фоне слива в финале Евро-2016 не так больно. А на ЧМ-2018 не взяли.

Ди Натале так и не поиграл в топах, хотя легенду «Удинезе» долго связывали с «Юве». Он отказался ради любимой команды. Одно из последствий сентиментальности – отсутствие трофеев. Антонио не взяли на ЧМ-2006, а когда все-таки стал частью сборной – проиграл финал Евро-2012 с Испанией.

Еще один экс-игрок «Тоттенхэма», не зацепивший трофей как и Кейн. Дэнни тоже проиграл финал ЛЧ в 2019-м и ничего не вязл, пока ездил по арендам. Сейчас не может найти новый клуб.

Легенда «Сосьедада», почти 400 игр в Ла Лиге. Прието – один из ментальных наставников Антуана Гризманна. В январе 2013-го сделал хет-трик на «Сантьяго Бернабеу», это главный хайлайт его карьеры.

Еще один испанский герой. Бруно отдал всю карьеру «Вильярреалу», но из-за травм закончил прямо перед триумфом Унаи Эмери в Лиге Европы. На Евро-2012 с Испании не ездил – хотя на тот момент уже дебютировал за сборную.

Маленький Лотар, поигравший в «Роме» и «Интере», ставший важной частью сборной – и попавший в эпохальные 20 лет без побед. Ди Бьяджо стал одним из символов неудач: смазал решающий пенальти в четвертьфинале с Францией на ЧМ-1998, а через два года проиграл финал Евро-2000 – тоже французам.

Один из ярчайших игроков в истории АПЛ и легенда «Саутгемптона», которому посвятил главные годы карьеры. Мэтт не умел забивать некрасиво. Жаль, что в сборной Англии у него ничего не сложилось.

Саймон тоже играл за «Тоттенхэм», почти приговор. Был намного ближе к трофею с «Фулхэмом»: уверенно шли в Лиге Европы-2010, но проиграли в финале «Атлетико». Там валлиец быстро забил в ответ на гол Диего Форлана, но не помогло.

Одна из главных звезд «Байера», пролетевшего мимо трех трофеев и ставшего «Неверкузеном» . В 2002-м Шнайдер проиграл еще и финал чемпионата мира. Хотя один полутрофей у Бернда все-таки есть – Кубок Тюрингии в 1995-м.

Баскский форвард, легенда «Атлетика». Страсть была взаимной: например, последний сезон-2009/10 капитан отыграл совершенно бесплатно. Эчеберрия отбегал более 500 матчей за «Атлетик», но так и не добрался до трофея. Единственный шанс – финал Кубка Испании-2009, проиграли 1:4 «Барсе».

Еще одна легенда «Атлетика», так и не дождавшаяся титула. За Герреро гонялись мадридский «Реал» и «Барса», но он остался в Стране Басков. Хулен много играл и за сборную Испании. В конце карьеры уже не тянул. До первых успехов Луиса Арагонеса просто не доиграл.

Легендарный форвард, включен в Зал славы английского футбола. По юношам играл за «Брэдфорд Скулз», «Кайпакс Юнайтед» и даже «Арсенал». Шеклтон выступал и за «Ньюкасл», и за «Сандерленд», хотя больше всего мячей забил за «Брэдфорд». За сборную провел всего пять игр.

Один из лидеров «Ньюкасла», который несколько раз мог взять чемпионство в 90-х, но так и не покорил Англию. Роб проиграл два финала Кубка Англии и даже в Чемпионшипе занимал с «Вест Хэмом» только второе место.

Еще одна часть того «Байера», хоть и не такая яркая. Баштюрк мог стать первым турком, выигравшим ЛЧ – не смог. Трофеи не пришли и в «Герте», в «Штутгарт» он приходил на следующий сезон после чемпионства. Уникальное достижение – серебро на Средиземноморских играх 1997-го.

Экс-форвард «Ливерпуля», с которым был лучший шанс на трофей в 1996-м – проиграли в финале Кубка Англии. Три года отыграл в любимой «Астон Вилле», еще исполнил эпизодическую роль в фильме «Основной инстинкт 2» с Шэрон Стоун.

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Есть несколько героев, которых вы наверняка здесь ждали:

● Лейтон Бейнс – выигрывал четвертый дивизион с «Уиганом» в сезоне-02/03.

● Сократес – трехкратный чемпион штата Сан-Паулу, выигрывал трофей штата Рио-де-Жанейро.

● Марк Нобл – два раза выигрывал плей-офф Чемпионшипа с «Вест Хэмом», хотя закончил за год до ЛК.

● Джузеппе Синьори – взял аж два трофея: Серию Б с «Фоджей» в 1991-м и Кубок Италии с «Лацио» в 1998-м. Тогда перешел в «Сампдорию», но до этого играл в 1/8 финала.

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Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein