Гонка АПЛ: Холанд порвал «Вулвз» покером, «Арсенал» укатал «Борнмут»

«Сити» впереди по потерянным.

«Арсенал» и «Ман Сити» играли в субботу и забили восемь голов на двоих.

Что там с гонкой в АПЛ, как прошли матчи?

«Золотая перчатка», дискуссионный пенальти – что было у «Арсенала»

Сначала свою работу сделал «Арсенал» – разгромил дома «Борнмут». Первый тайм – тотальное доминирование, как любит Микель Артета: аж 16:1 по ударам.

Но забил «Арсенал» только с пенальти, причем перед самым перерывом – отличился Букайо Сака. Несогласные с назначением аргументируют тем, что Кай Хавертц сам искал контакт с ногами голкипера Марка Трэверса – мог перешагнуть через них, но споткнулся.

Проверка ВАР установила, что фол был – и «Арсенал» повел в счете.

После перерыва преимущество уже не казалось настолько грандиозным, но хозяева комфортно довели матч до крупной победы: Леандро Троссард точно пробил с паса Деклана Райса, а в конце и сам Райс мощно пальнул в дальний угол на подступах к вратарской – 3:0.

«Арсенал» все так же безупречен – из последних 16 матчей в АПЛ выиграл 14, разница мячей за это время – 51:8. Потеряли очки только против «Астон Виллы» (0:2) и «Ман Сити» (0:0). Соперника не назовешь проблемным – «Борнмут» приезжал в гости с шестью победами в десяти последних играх, но против «Арсенала» не устоял.

Давид Райя получит «Золотую перчатку» по итогам сезона, набрав наибольшее количество сухих матчей – сейчас у него их 15 из 29. Ближайший конкурент – Джордан Пикфорд (сейчас 12, максимум будет 14), который еще и сыграл на семь матчей больше.

«Арсенал» же выиграл 26 раз – столько же, сколько за весь прошлый сезон. С сезоном-1930/31 сравниться можно (было 28), с рекордным-1970/71 – нет, там победили в 29 матчах.

«Ман Сити» все решил за тайм

«Сити» справился еще легче – уже 3:0 к перерыву в матче с «Вулверхэмптоном», пусть тоже не обошелся без пенальти (сразу двух). На 12-й минуте его заработал Йошко Гвардиол, на 45-й – Эрлинг Холанд, а итог был один – Холанд забил оба, пробив в один и тот же левый от себя угол. Между двумя пенальти он же отличился ударом головой (забил так впервые с октября-2023).

На 54-й минуте норвежец оформил покер, поразив обводящим ударом дальний угол – это произошло в следующей атаке после гола Хван Хи Чхана, который воспользовался ошибкой Эдерсона на выходе – 4:1.

Холанда заменили на 82-й минуте – и он был очень этим недоволен. Даже немного поматерился по-английски.

Но Пеп Гвардиола все объяснил, после замены они обнялись.

Холанд с 25 голами в АПЛ оторвался на пять мячей от Александера Исака и Коула Палмера. 25 голов за 27 матчей в этом сезоне, 36 в 35 – в прошлом. График схожий.

У Холанда два хет-трика в АПЛ в первых таймах (второй – в ворота «Ноттингем Форест» в прошлом году). Такое же достижение только у Энди Коула и Майкла Оуэна. Интересно, что стадион «Этихад» теперь лидирует по количеству хет-триков в АПЛ (30).

«Сити» все так же впереди по потерянным, впереди еще по суперматчу у обоих

Так выглядит таблица за два тура до конца. «Ман Сити» идет ниже, но с игрой в запасе.

Матчи «Арсенала» : «МЮ» (г), «Эвертон» (д).

Матчи «Ман Сити» : «Фулхэм» (г), «Тоттенхэм» (г), «Вест Хэм» (д).

Сначала пройдет 37-й тур в период с 11 по 13 мая, затем три перенесенных игры (в том числе и «Тоттенхэм» – «Ман Сити»). Последний тур ждем 19 мая.

Фото: IMAGO/Andrew Yates, IMAGO/imago-images.de/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Ryan Pierse, Michael Regan