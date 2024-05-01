Глава «Шеффилда» психанул: толкнул фаната после селфи. За то, что отправлял его вон из клуба

Отец возмутился: «Он ударил моего сына!»

Неприятная история в Чемпионшипе – фанат «Шеффилд Уэнсдей» попросил владельца клуба Дейфона Чансири о селфи, а сам во время снимка его спровоцировал.

Селфи с провокацией – как это было?

Фанат подошел к владельцу и на фоне его лица спел в камеру: «Уходи из нашего клуба, Дейфон Чансири, уходи из клуба».

Чансири толкнул фаната, а охранник выгнал его со словами «не будь идиотом».

Еще интереснее дальше – отец мальчика написал в твиттере: «Моего сына ударил председатель «Шеффилд Уэнсдей»!» И добавил: «Видео демонстрирует его высокомерие и непонимание английского футбола».

Впрочем, в комментариях отца сильно раскритиковали, а сейчас этого аккаунта в твиттере уже нет.

Интересно, что случилось все это после победы 3:0 над «Вест Бромвичем». Которая была очень важна в плане борьбы за сохранение места в Чемпионшипе.

Сразу пять команд бьются за невылет перед последним туром. Хотя нет, уже четыре

Вот так выглядит таблица. «Ротерхэм» уже вылетел, вслед за ним отправятся команды c 22-го и 23-го мест. Сыграть осталось по одному матчу. При равенстве очков первый критерий – разница мячей.

Вылететь может любая из пяти команд выше «Ротерхэма».

Оставшиеся матчи: «Лестер» – «Блэкберн», «Сандерленд» – «Шеффилд Уэнсдей», «Плимут» – «Халл», «Бирмингем» – «Норвич», «Ипсвич» – «Хаддерсфилд».

В целом, все уже ясно с «Хаддерсфилдом», которому надо выигрывать с дико крупным счетом, да еще и у команды, которая борется за прямой выход в АПЛ.

Но остается еще одно место на вылет, там пока «Бирмингем», примут еще не до конца обеспечивший себе место в плей-офф за выход в АПЛ «Норвич» (он на пятой строчке).

У «Плимута» схожая ситуация: соперник – «Халл», который идет седьмым и рассчитывает попасть в шестерку, чтобы сыграть в плей-офф за элиту.

У «Шеффилда» выезд к середняку без задач. А у «Блэкберна» – к лучшей команде Чемпионшипа, которая наверняка захочет красиво закончить сезон.

Букмекеры в целом считают, что все останутся на своих местах. Если переводить коэффициенты на вылет в процент вероятности, то у «Хаддерсфилда» – 99%, у «Бирмингема» – 67%, у «Плимута» – 28%, у «Блэкберна» – 7%, у «Шеффилда» – 6%.

На смену из Лиги 1 уже вышли «Портсмут» и «Дерби Каунти». В полуфиналах плей-офф «Болтон» сыграет с «Барнсли», а «Питерборо» – с «Оксфордом».

«Лестер» вернулся в АПЛ спустя год. Кто еще – максимальная интрига

Фото: Gettyimages.ru /Robbie Jay Barratt – AMA