«Интер» – чемпион Италии! Забрал титул в дерби с «Миланом»

И обогнал по чемпионствам.

«Интер» – чемпион Италии-2023/24! Красиво подтвердили титул в дерби против «Милана» (2:1). Еще и досрочно: за пять туров до конца!

Аналитики давали на победу 100% еще в марте! «Интер» может войти в топ-2 по очкам за сезон в истории Италии

Теперь команда Симоне Индзаги недосягаема вообще для всех. «Милан» может набрать лишь 85 очков, если победит в оставшихся пяти матчах. «Интер» даже с пятью поражениями подряд останется лидером.

«Интер» повторил рекорд чемпионата Италии по досрочному чемпионству: завоевали трофей за пять туров до конца турнира. В сезоне-2006/07 на такой же дистанции скудетто тоже забрал «Интер», через 12 лет достижение повторил «Ювентус», а в прошлом году – «Наполи» Лучано Спаллетти. Миланцы станут первым клубом, оформлявшим чемпионство так рано дважды в истории.

Это золото правда особенное: статистическая компания Opta оценила вероятность титула на 100% уже в марте, за 10 матчей до финиша! Просимулировала конец сезона 10 тысяч раз с помощью суперкомпьютера, и абсолютно во всех случаях трофей забрал «Интер».

Миланцы тогда оторвались от второго места аж на 16 очков, но даже математические шансы провалиться ни на что не повлияли. Для сравнения: чемпионство «ПСЖ» в чемпионате Франции на тот момент оценивалось в 99,9%!

А вот рекорд по очкам покорить не получится: даже в случае побед во всех оставшихся турах команда Симоне Индзаги наберет 101 очко – на одно меньше, чем «Ювентус» Антонио Конте в сезоне-2013/14 (102).

Зато уверенно войдет в топ-2 и сместит «Интер»-2006/07 Роберто Манчини, набиравший 97. Так что серьезный ориентир.

«Интер» обошел «Милан» по чемпионствам, но до «Юве» очень далеко. Зато уже второе скудетто за четыре года

Вот те, у кого больше всего трофеев.

● Еще «Рома» и «Наполи» по три раза побеждали в чемпионате Италии, «Лацио» с «Фиорентиной» – два, «Кальяри», «Сампдория», «Казале», «Новезе» и «Верона» – один.

● «Интер» и «Милан» шли по титулам вровень: по 19 у каждого клуба. Теперь равновесие нарушено в пользу черно-синей половины города.

● Несмотря на четвертое место в списке, «Дженоа» давненько не становился чемпионом: в этом году ровно сто лет. Примерно тогда же брал последний титул «Про Верчелли» (в 1922-м).

● «Ювентус» завоевал практически в два раза больше скудетто, чем ближайший преследователь: 36 против 20 у «Интера». Туринцы сильно оторвались во время девятилетней победной серии: накопили ровно четверть от всех клубных чемпионств в истории.

Теперь практически каждый год – новый лидер.

Про мощную серию «Юве» мы уже сказали: выглядит внушительно.

Однако с последней победы туринцев золото забирали уже три разных клуба: «Интер», «Милан» и «Наполи». Теперь снова «Интер».

Фото: Gettyimages.ru /Marco Luzzani