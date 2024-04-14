Неверкузен ➡️ Неверлузен

И исчезнет грусть.

«Байер» – чемпион, а значит пора отправить в корзину их прозвище «Неверкузен»! Оно моментально поросло паутиной, а на том же месте зажглось гораздо более актуальное.

Вот такая замена в прямом эфире. Историю каждого нам отдельно рассказывали Артем Денисов и Азатхан Чекабаев . А вот самое-самое главное.

Откуда вообще «Неверкузен»? Все намного печальнее, чем только май 2002-го

Позитив про Хаби Алонсо постоянно был смешан с шутками о Неверкузене. Медиа на всех языках минимум полгода эксплуатировали тему: «Сможет ли Алонсо заставить забыть о Неверкузене?»

А что это значит?

В оригинале – Вицекузен, а не Неверкузен. В немецком языке «Байер» насмешливо называют не Неверкузеном, а Вицекузеном, обыгрывая название города Леверкузен и статус вице-чемпиона, то есть команды, занимающей второе место. Неверкузен появился в английском языке, где never – это «никогда». По-немецки «никогда» будет niemals. Не очень подходит. Вицекузен звучнее. Английский вариант прижился в русском языке. Импортозамещение с Никогдакузеном не сработало.

Термин закрепился в 2002-м, когда «Байер» упустил три трофея. В сезоне-2001/02 «Байер» дошел до финала Лиги чемпионов, попал в финал Кубка Германии и единолично лидировал в Бундеслиге за два тура до финиша. Но ни один из турниров так и не выиграл. В чемпионате вели пять очков за три тура до конца, но отдали трофей «Боруссии» Д. Но 1:2 против «Вердера», 0:1 от «Нюрнберга», две победы «Дортмунда» в то же время – и все уплыло.

Кубок отдали «Шальке». Причем «Байер» в финале повел благодаря голу Димитара Бербатова, но дальше пропустили четыре мяча подряд, причем еще на 67-й минуте счет был 1:1, а на 85-й – уже 1:4 (в итоге 2:4). На пути к финалу «Байер» спасался, уступая в счете, дожимал соперников во вторых таймах, в полуфинале сломил «Кельн» только в экстра-таймах, но в решающей игре не справился с неудобным соперником, который и в Бундеслиге не проиграл «Байеру»: 3:3 и 0:1.

Лигу чемпионов забрал «Реал». В дебюте разменялись голами Рауля и Лусио, а затем исход одним из величайших мячей в истории турнира решил Зинедин Зидан.

Именно в ЛЧ «Байер» не был фаворитом, начинал еще с квалификационного раунда. В первом групповом этапе дважды победил «Барселону», во втором вместе с «Депортиво» шагнул в плей-офф, хотя влетел в гостях «Ювентусу» 0:4 и «Арсеналу» 1:4. В четвертьфинале прошел «Ливерпуль» 4:3, забив определяющий гол на 84-й минуте ответного матча. В полуфинале остановил «Ман Юнайтед», ни секунды не лидируя в счете: 2:2 на «Олд Траффорд», 1:1 дома и проход в финал за счет правила гостевого гола.

Вряд ли многие бы удивились, если «Байер» после побед в Бундеслиге и Кубке уступил бы в финале ЛЧ. Но «Байер» проиграл везде. Финал ЛЧ был последним шансом на трофей. Поэтому поражение «Реалу» – самое драматичное, именно оно спустя два десятилетия ассоциируется с трагедией «Байера».

Конечно, «Байеру» в первую очередь не повезло. Рациональный довод – накопленная усталость, умноженная на психологический надрыв, когда команда поплыла в Бундеслиге. Между полуфиналами с «МЮ» был 33-й тур Бундеслиги, когда «Байер» проиграл «Нюрнбергу» и пропустил «Дортмунд» вперед. Жутко не хватало скамейки – минимальная ротация. Капитан Йенс Новотны пропустил финалы Кубка и ЛЧ из-за травмы в ответке с «МЮ».

У истории мог быть еще более печальный конец: в следующем сезоне «Байер» занял 15-е место в Бундеслиге – последнее спасительное, три команды ниже вылетели. Кошмар растянулся на год: Баллак и Зе Роберто уехали в «Баварию», в один момент у «Байера» было семь травмированных защитников, тренера Клауса Топпмеллера уволили после 21-го тура, когда «Байер» был в зоне вылета, а менеджер Райнер Кальмунд говорил, что клуб не мог отпустить трагедию мая-2002.

И до этого «Байер» многое упускал . Главное поражение до хоррор-требла – упущенная Бундеслига-1999/2000. Перед последним туром «Байер» лидировал с 73 очками, у «Баварии» было 70, при равенстве мюнхенцы были бы выше за счет разницы. «Байер» проиграл «Унтерхахингу», у которого не было турнирных задач (0:2 с автоголом Баллака), «Бавария» победила и забрала титул. Уже тогда «Байер» съел гигантскую порцию издевок. Самые запоминающиеся: баннер на стадионе «Унтерхахинга» с надписью «Вечно второй Леверкузен» и фраза Ули Хенесса «Леверкузенцы не обойдут нас и через сто лет».

У «Байера» было все, чтобы прозвище закрепилось . Никогда не побеждали в Бундеслиге: второе место – исторический потолок. Собирали серебро на очень компактном отрезке: 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2001/02. Четыре раза за шесть сезонов, еще одно в сезоне-2010/11. У клуба в целом слишком мало трофеев, только Кубок УЕФА-1987/88 и Кубок Германии-1992/93 (плюс чемпионство в северной зоне второй Бундеслиги-1978/79). Упускали еще три финала Кубка Германии (2001/02, 2008/09 и 2019/20) и Суперкубок Германии (1992/93). С выигранного Кубка Германи-1993 у «Байера» пять проигранных финалов, пять вторых мест в Бундеслиге и нуль трофеев. Неверкузен с лета 1992-го.

Сейчас Вицекузен – торговая марка, клуб зарабатывает на прозвище . Еще в 2010-м компания Bayer, которой принадлежит клуб, зарегистрировала торговую марку Vizekusen. Типы товаров, попавшие под защиту: бумажные и картонные изделия, печатный материал, фотографии, канцелярские товары, текстильные изделия, покрывала, флаги и вымпелы, одежда, обувь, головные уборы, шарфы, спортивные товары, елочные украшения. Немецкое футбольное сообщество восприняло это как элегантную самоиронию. Параллельно «Байер» стал активно продвигать заводскую сущность (раньше стеснялись), так что и этот негативный образ решили монетизировать. Кто-то, конечно, увидел ментальность лузеров – но вот теперь бренд остается, а суть его наконец сменилась. Продажи товаров с Вицекузеном в клубных магазинах наверняка подскочат, в напоминание о конце эпохи.

Неверлузен – кто это придумал и принес на Спортс?

Да, теперь у «Байера» новое прозвище – Неверлузен: потому что он не проигрывает (0 поражений в сезоне).

В комментариях на Спортсе слово теперь всплывает регулярно. А кто его придумал? Есть один удивительный факт…

Впервые «Байер» назвали Неверлузеном почти 12 лет назад! Удивительно, но на Спортсе слово Неверлузен появилось еще 9 декабря 2012 года. Тогда леверкузенцы по традиции шли вторыми после «Баварии». Болельщик мюнхенцев написал: «Главное – отцепить Байер». А пользователь Олег Петров ему ответил: «Неверлузен не пройдет))».

Потом слово пропало на 11 лет и в следующий раз всплыло уже во второй половине нынешнего сезона, когда «Байер» каждую неделю крушил соперников во всех турнирах. 4 февраля пользователь Asier Illaramendi (фанат «Реала») под новостью о лидерстве «Байера» написал короткое «Неверлузен». Несмотря на два плюса, новая жизнь прозвища на Спортсе началась именно тогда. А уже 10 февраля neverloosen от пользователя Leverkusenez собрал 210 плюсов.

С марта прозвище вообще не уходит из комментариев.

В апреле у некоторых пользователей уже появились вопросы: «Сколько еще раз в комментах напишут «Неверлузен»?»

Еще один автор прозвища в России – Василий Уткин . 10 февраля «Байер» вынес «Баварию» 3:0, а 15-го на ютубе Василия Уткина вышел выпуск с заголовком «Байер – Неверлузен!» Одно из последних видео мастера слова: «Как известно, «Байер» Леверкузен – это притча во языцех в Германии. Клуб, который уже имел массу шансов выиграть чемпионство и один раз даже был близок к треблу, но на финише он почему-то всегда проигрывает почти все или совсем все. Поэтому его называют Неверкузен. Кто знает, возможно, этот сезон войдет в историю как «Байер» Неверлузен?»

Так говорят и в мире . Недавно «Унион» анонсировал в соцсетях игру с «Байером» и назвал соперника Неверлузен. В мировых медиа прозвище периодически упоминается с марта, а в ютубе шортс под названием Bayer Neverlosen появился еще 8 января. В твитах так называли команду Хаби Алонсо уже в сентябре, когда она не проиграла в первых семи матчах сезона.

Фото: Gettyimages /Alexander Hassenstein / Staff, Sandra Behne / Staff, Andreas Rentz / Staff, Shaun Botterill / Staff, Stu Forster / Staff Martin Rose / Staff; en.wikipedia.org, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler, IMAGO/Jerry Andre/Global Look Press