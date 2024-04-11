«Ямаль окажется у светофора, если не справится». Из-за этой фразы «Барса» и «ПСЖ» бойкотируют ТВ-вещателя

Сравнили с попрошайкой.

После четвертьфинала ЛЧ «Барселона» и «ПСЖ» отказались общаться c крупнейшим платным телевещателем Испании Movistar. Все из-за неудачной реплики, которую чуть ранее произнес аргентинский эксперт Херман Бургос – бывший помощник Диего Симеоне в «Атлетико».

«Если он не справится, то окажется у светофора». Оскорбительный комментарий Бургоса

За несколько минут до начала игры, когда камера показала разминающегося с мячом Ламина Ямаля, один из ТВ-экспертов похвалил 16-летнего таланта: «Посмотрите на качество, на его работу с мячом».

В этот момент Бургос намекнул, что Ямалю некуда деваться, так как у него нет перспектив за пределами футбола: «Если он не справится, то окажется у светофора».

Эта добивка вызвала смех в студии, но в соцсетях вспыхнул пожар. Комментарий Бургоса посчитали неуместным и даже расистским. Дело в том, что это намек на уличных артистов, обычно эмигрантов, которые жонглируют на дорогах Испании и выпрашивают за это деньги у водителей.

Параллель с биографией футболиста очевидна.

Ямаль вырос в бедном эмигрантском районе

Ламин родился на окраине Барселоны – в семье марокканца и экваторогвинейки. Вырос будущий футболист в Матаро (город в 30 км от Барселоны), а конкретно в эмигрантском районе Рокафонда. По данным Института национальной статистики Испании [INE], почти 50% жителей района находятся под угрозой бедности.

20% из 12 тысяч жителей Рокафонды – марокканцы. Это одно из тех мест, откуда долетали праздничные видео, когда Марокко выбило Испанию в 1/8 финала ЧМ-2022.

Ламин не забывает о корнях: на его бутсах флаги Марокко, Экваториальной Гвинеи и надпись LY304 – инициалы и три последние цифры почтового индекса Рокафонды.

На поле он также показывает жест, отсылающий к числу 304.

Бургос и Movistar уже извинились. Эксперт даже дважды

После матча ведущий Movistar Рикардо Сьерра сообщил о бойкоте клубов: «Я понимаю, что многие зрители ожидали, что мы сделаем интервью с игроками «Барселоны», но «Барса» и «ПСЖ» уведомили нас, что они не собираются говорить, потому что очень злятся на комментарий, который был сделан у нас в эфире».

Бургос после появившейся негативной реакции отреагировал еще по ходу эфира: «Это был комментарий без попытки кого-то задеть. Если кто-то обиделся, я приношу публичные извинения. В наше время нужно адаптироваться ко всему, и именно это мы и делаем».

Но такие извинения явно не приняла публика, поэтому на следующий день он выступил еще раз: «Повторяю извинения за мои слова во вчерашней программе. Я не собирался причинять вред Ламину Ямалю, жителям Барселоны, игрокам, УЕФА или платформе Movistar Plus+, где я работаю. Я пытался с юмором похвалить его качества и навыки, никоим образом это не касалось этнической принадлежности или социального класса.

Прошу прощения у всех, кто обиделся на мой комментарий. Мое намерение заключалось не в том, чтобы пренебрегать Ламином Ямалем, совсем наоборот. Футбол объединяет, поэтому это лучший вид спорта, поскольку он не дискриминирует по признаку пола, расы, религии, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации. Это то, во что я верю. Увидимся на футболе!»

Телекомпания тоже выпустила заявление: «Платформа публично приносит извинения. Movistar Plus+ осуждает любой тип дискриминации и не допускает такого рода комментариев от кого-либо из сотрудников. Мы примем соответствующие меры, чтобы подобные события не повторились».

Скоро узнаем, хватило ли этого для отмены бойкота.

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Фото: Gettyimages /Alex Pantling / Staff; Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press