Хави и Луис Энрике «боксировали» – и до матча, и на поле. У них очень сложные отношения

Младший обыграл старшего.

«ПСЖ» и «Барселону» связывает не только частая история встреч в матчах Лиги чемпионов в последние годы. Новая параллель – тренерская: Луис Энрике и Хави. Им есть что доказать друг другу.

За несколько минут до старта матча в трансляции показали забавный эпизод: встречу тренеров в подтрибунке на «Парк де Пренс». Тон задавал хозяин: как будто удивился, кого видит, изобразил боксера, обнял.

За этой сценкой много истории.

Энрике выжил Хави из «Барсы»: часто оставлял в запасе в последний год и говорил, что не рассчитывает

Хави и Энрике познакомились еще игроками «Барселоны»: нынешний тренер «Барсы» дебютировал в 1998-м, бывший – на два года раньше. Играли вместе шесть лет: в 2004-м Энрике завершил карьеру.

Следующая встреча получилась уже более напряженной: последний сезон Хави в Каталонии совпал с дебютным под руководством Луиса Энрике. Тренер начал чаще оставлять ветерана в запасе и вынудил уехать в Катар. Некоторые медиа даже подчеркивали, что Энрике выдавил Хави из клуба.

Хотя полузащитник мог покинуть «Барсу» прямо перед приходом Энрике: всерьез рассматривал возможность, но решил поиграть еще сезон. Летом 2014-го новый тренер сразу сказал, что не рассчитывает на Хави, и поставил перед фактом: «Останешься в «Барселоне» – прекрасно, но если не будешь играть, не доставай меня».

Уже в октябре Хави взвыл: почти не выходил в старте, а в нескольких матчах и вовсе не получил ни минуты. Недовольство росло: «Я не согласен с ролью запасного. Хочу играть, чувствовать себя полезным, остается смириться. Я усердно тренируюсь, чтобы заставить Энрике передумать».

На прощальной пресс-конференции Хави подтвердил летний разговор с тренером про новые обстоятельства: «Он был честен со мной, не обманывал, помог восстановиться и давал играть, когда я сказал ему, что ухожу».

На этом закончились 17 лет Хави в первой команде «Барселоны». Лучо проработал еще два года.

«Я олицетворяю «Барсу» лучше всех». Тренер «ПСЖ» прогревал четвертьфинал ЛЧ подколами и вставал в стойку перед матчем

Хави отыграл четыре года в Катаре, закончил с футболом и сразу начал тренировать, а в 2021-м возглавил «Барселону». Энрике параллельно ставил барселонский стиль сборной Испании: они не пересекались.

Ближе всего были перед назначением Хави в «Барселону»: как возможного кандидата еще до договоренности с легендой называли именно Энрике. Тогда все опроверг сам Луис: «Я не думаю, что у него [президента клуба Жоана Лапорты – Sports] есть мой номер телефона. Я работаю тренером сборной, и у меня есть обычай держать свое слово. Я буду здесь до тех пор, пока мой контракт не закончится, это точно. Несмотря на положительную историю с клубом, не хочу вмешиваться в дела других людей».

Дебютная встреча как тренеров – это противостояние в четвертьфинале ЛЧ. Однако и тут умудрились посоперничать заранее: теперь в медиа.

Начал Энрике: за несколько дней до матча сказал , что отправил Хави сообщение. Какое конкретно – не поделился. А за день до матча ответил на вопрос о том, кто лучше олицетворяет «Барсу» – он или Хави. «Без сомнения, я. Это мое мнение. Владение мячом, голы, прессинг, титулы. Я олицетворяю «Барсу» лучше всех, даже если другие думают иначе. Я знаком с ним [Хави] как с товарищем по команде, игроком под моим руководством, но не как с тренером. Клуб знаю очень хорошо, но не знаю, преимущество ли это».

Тренер «Барселоны» отреагировал сдержанно: «Я видел. Таков Луис Энрике. Думаю, вы его знаете. Я отношусь к нему с большим уважением. Его команда создана для победы в Лиге чемпионов, таковы ее намерения. Мы оба нацелены на одно и то же.

Можно похвастаться тем, что у нас с Луисом Энрике, Гвардиолой, Артетой есть ДНК «Барселоны». Мы будем добиваться одного и того же: владения мячом. Я не рассматриваю все это как дуэль между мною и Энрике. Футболисты – вот кто настоящие протагонисты. Лучше понять философию клуба помогает то, что мы бывшие полузащитники. У философии «Барселоны» ключевое значение, она дает преимущество».

Кстати, та сценка с боксом и обнимашками – со звуком. Там был такой забавный диалог:

Хави : «Агрессия!»

Луис Энрике : «Ты же меня знаешь...» (смеется)

Хави : «Отлично».

Луис Энрике : «Ответишь на поле, а? Мы не встретимся в финале. Не отвечай, иначе я ударю тебя по яйцам» (смеется)

Первая тренерская дуэль – в пользу Хави: 3:2 в Париже. Ответный матч уже 16 апреля, меньше не дели до нового раунда.

«Барса» обыграла «ПСЖ». Благодаря ошибкам Доннаруммы?

Фото: East News /AFP PHOTO/ LLUIS GENE, AFP PHOTO/ LLUIS GENE; imago-images.de, Champions League/Twitter.com/Global Look Press