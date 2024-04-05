Коул Палмер – идеальный пенальтист. Лучший в «Челси» со времен Лэмпарда 🥶

«Я не собираюсь промахиваться».

Эпичный хет-трик Коула Палмера в матче с «МЮ» (4:3) – повод подсветить хладнокровие молодой звезды «Челси». За это качество фанаты переименовали Коула в Колда (cold – «холодный»).

Палмеру нравится – даже придумал под это прозвище особенное празднование.

А отмечать голы ему приходится часто, ведь он бьет пенальти и никогда не промахивается.

Уже 8 из 8: Палмер гонится за Яя Туре и Бербатовым

У Палмера в этом сезоне АПЛ восемь реализованных пенальти из восьми – столько же, сколько у «Ман Сити» и «МЮ» вместе взятых.

Это уже один из лучших стопроцентных показателей в истории Премьер-лиги. По данным Opta, выше только Яя Туре (11 из 11) и Димитар Бербатов (9 из 9). У Рубена Невеша тоже 8 из 8.

А еще восемь голов с пенальти – это лучший результат для игроков «Челси» за сезон со времен Фрэнка Лэмпарда, который забивал с точки 10 (2009/10). Коул после матча с «МЮ» обошел Жоржиньо – тот в сезоне-2020/21 реализовал семь попыток.

Нервы вообще не подводят: хоть паненкой, хоть в дождь с «Сити» на 90+5

Впервые Палмер подошел к точке в начале октября – и забил победный против «Бернли». Этот гол не только стал для него дебютным за «Челси», но и положил начало традиции.

Если Коул забивает с пенальти, лондонцы не проигрывают. И ведь часто огорчает топ-клубы!

Через две недели Михаил Мудрик заработал пенальти в матче с «Арсеналом». Тогда Палмер еще не утвердился в качестве лидера и штатного пенальтиста команды, поэтому Рахим Стерлинг попытался забрать мяч у молодого новичка.

В дело вмешался Энцо Фернандес, который одним жестом вернул мяч Коулу.

И Палмер не подвел. Больше в его суперталанте не сомневался никто.

Как тут засомневаться, если Коул в 21 год забивает Эдерсону на 95-й минуте при счете 3:4. Гол в ворота родного «Ман Сити» под лондонским дождем – это было красиво.

Правда, в марте Стерлинг все же украл у Палмера пенальти в Кубке. Воспользовался тем, что Энцо пропускал матч – и доказал правоту аргентинца, пробив крайне неудачно.

После этого Рахиму пришлось извиняться в соцсетях, а Палмер вскоре показал всем новый мастер-класс: положил в ворота «Бернли» паненкой!

И вот теперь Коул выдал перформанс с «МЮ», став вторым самым молодым игроком, забившим два пенальти в одном матче (21 год 334 дня). Моложе был только Марио Балотелли (20 дней 138 дней) в декабре 2010-го.

Кстати, помимо этих восьми голов Палмер забил и в кубковой серии пенальти с «Ньюкаслом». Счастливая традиция сработала и тут: Коул пошел бить первым, а «Челси» победил.

Это работало и в молодежке «Сити»: четыре забитых пенальти из четырех, ноль поражений.

После 4:3 с «МЮ» Палмер заверил – он только начал: «Забить на последней минуте – чистое безумие. Вы знаете, я реализовал много пенальти. И я не собираюсь промахиваться, будьте уверены».

«Челси» – «МЮ»: 2:3 на 90+10 превратились в 4:3! БЕЗУМИЕ!

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill, Alex Pantling