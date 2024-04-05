Игрока сборной ЮАР убили, чтобы угнать машину. Ему было 24
Преступники все еще на свободе.
Грустная и шокирующая новость из ЮАР: убит южноафриканский защитник «Кайзер Чифс» Люк Флерс. Ему было всего 24 года.
Трагедия на заправке: преступники выстрелили и угнали машину. Все пока на свободе
Флерса застрелили на заправочной станции в Йоханнесбурге, крупнейшего города ЮАР, пока он сидел в машине и ждал сотрудников. Преступники быстро скрылись, полиция расследует дело об убийстве и угоне. Защитник умер по дороге в больницу.
«Подозреваемые направили на футболиста огнестрельное оружие и вытащили его из машины, а затем выстрелили в верхнюю часть тела. Один из преступников уехал на машине Флерса, за ним последовал сообщник», – рассказал подполковник полиции Мавела Масондо. Поиски преступников продолжаются, никто из них не арестован.
«Руководство, игроки и техническая команда глубоко расстроены таким печальным событием, – слова клуба «Кайзер Чифс». – Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям в это чрезвычайно трудное время».
«Кайзер Чифс» – один из лучших клубов ЮАР. У него 53 трофея – больше всех в стране. Флерс играл там с осени 2023-го, до этого был в «Убунту» и «Суперспорт Юнайтед». По сути, карьера Люка была на взлете: только перешел в самый титулованный клуб ЮАР.
Министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва тоже выразил соболезнования в соцсетях: «Я опечален тем, что еще одна жизнь оборвалась из-за насильственного преступления. Мои мысли с семьей Флерса, его клубом «Кайзер Чифс», а также со всем южноафриканским футбольным братством».
Южноафриканский Премьершип объявил, что все матчи 6 и 7 апреля начнутся с минуты молчания в память о Флерсе.
Люк ранее выступал за сборную ЮАР до 23 лет на Олимпиаде в Токио – провел все матчи в группе, но команда ни разу не выиграла. В том же 2021-м его вызвали в старшую сборную на отборочные матчи чемпионата мира против Эфиопии, Флерс тогда так и не вышел на поле.
И больше никогда не выйдет.
«Господи, как можно убить за смартфон?!» В 2014-м не стало капитана сборной ЮАР
В Южной Африке часто угоняют автомобили со смертельным исходом, там уровень убийств один из самых высоких в мире. За октябрь-декабрь 2023-го зарегистрировано 5 973 угона.
По данным Gun Free South Africa, некоммерческой организации, выступающей за снижение уровня насилия с применением огнестрельного оружия, каждый день в ЮАР убивают 31 человека.
В апреле прошлого года случилось особенно страшное – массовая стрельба в доме. Убили десять членов семьи, включая 13-летнего подростка.
Футболисты тоже страдают. В 2014-м убили вратаря и капитана сборной ЮАР Синзо Мейива – тоже недалеко от Йоханнесбурга. Преступники проникли в дом, где было семь человек. В итоге убийцы скрылись, их так и не обнаружили. «Господи, как можно убить за смартфон?!» – звучал тогда жуткий крик боли партера по сборной Цепо Масилела.
В 2015-м погиб нападающий сборной ЮАР Ричард Хеньекане – просто трагедия, без криминала. Он столкнулся с грузовой машиной, в автомобиле 31-летнего футболиста было четыре пассажира, единственным погибшим оказался он сам.
Фото: Elmond Jiyane/Global Look Press; Instagram/lukefleurs25
Поездил немного по стране, пообщался с местными (преимущественно белыми). Они очень и очень недовольны режимом. Во-первых, в правительство искусственно сажают черных. Точно также искусственно создаются места под черных на работах. Естествннно, они не работают от слова совсем, а просто забивают на работу.
Ещё там по нескольку раз в день отключают электричество (вообще везде). То есть едешь ты по дороге, бац, перестали работать светофоры, осветительные мачты и так далее.
Оказалось, правительство таким образом экономит электроэнергию. И пытается эту же электроэнергию продать соседним странам, чтобы заработать денег.
В одном из городов, который называется Джордж, белый мэр. Потомок голландцев. И его любят приблизительно все.
Даже черные ребята. И криминала там минимум.
Короче, грустно это всё.
Страна то на самом деле - жемчужина. Особенно побережье Атлантического и индийского океанов.
Убийства которые, как вы совершенно верно пишите, сократились, это как раз от максимума, который пришелся на войну за отмену апартеида, и были теракты, нападения и т.п.
А сейчас она стала немного выше чем была до начала активной фазы борьбы черных. И это очень большие цифры по меркам развитых стран.
Только вот при апартеиде большинство убийств происходили в бантустанах — фактических резервациях чернокожих. А теперь они вышли на просторы всей страны, нигде нет безопасности.
А это внутренние и малозначительные трудности .
Каких-нибудь 100-200 лет и преодолеют !
Путём возвращения к традиционному жизненному укладу :
Ни белых колонизаторов , ни машин , ни футбола !
Стрельба из лука и прыжки со скалы !
Но апартеид, да, помогал сдерживать основную массу.
Особенно интересуют цифры не общей смертности,а смертности белых от действий негроидов.
Давайте vadned,блесните эрудицией и владением матчастью! Жду!!!
Всенепременнейше жду ответа.Как соловей лета...
Ступайте в чат Гарварда или Сорбонны !
Там сейчас все Ваши единомышленники
Это очень риторический вопрос)
Опять негры. Никогда такого не было и вот опять.
А потом ещё и обижаются.