Игрока сборной ЮАР убили, чтобы угнать машину. Ему было 24

Преступники все еще на свободе.

Грустная и шокирующая новость из ЮАР: убит южноафриканский защитник «Кайзер Чифс» Люк Флерс. Ему было всего 24 года.

Трагедия на заправке: преступники выстрелили и угнали машину. Все пока на свободе

Флерса застрелили на заправочной станции в Йоханнесбурге, крупнейшего города ЮАР, пока он сидел в машине и ждал сотрудников. Преступники быстро скрылись, полиция расследует дело об убийстве и угоне. Защитник умер по дороге в больницу.

«Подозреваемые направили на футболиста огнестрельное оружие и вытащили его из машины, а затем выстрелили в верхнюю часть тела. Один из преступников уехал на машине Флерса, за ним последовал сообщник», – рассказал подполковник полиции Мавела Масондо. Поиски преступников продолжаются, никто из них не арестован.

«Руководство, игроки и техническая команда глубоко расстроены таким печальным событием, – слова клуба «Кайзер Чифс». – Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям в это чрезвычайно трудное время».

«Кайзер Чифс» – один из лучших клубов ЮАР. У него 53 трофея – больше всех в стране. Флерс играл там с осени 2023-го, до этого был в «Убунту» и «Суперспорт Юнайтед». По сути, карьера Люка была на взлете: только перешел в самый титулованный клуб ЮАР.

Министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва тоже выразил соболезнования в соцсетях: «Я опечален тем, что еще одна жизнь оборвалась из-за насильственного преступления. Мои мысли с семьей Флерса, его клубом «Кайзер Чифс», а также со всем южноафриканским футбольным братством».

Южноафриканский Премьершип объявил, что все матчи 6 и 7 апреля начнутся с минуты молчания в память о Флерсе.

Люк ранее выступал за сборную ЮАР до 23 лет на Олимпиаде в Токио – провел все матчи в группе, но команда ни разу не выиграла. В том же 2021-м его вызвали в старшую сборную на отборочные матчи чемпионата мира против Эфиопии, Флерс тогда так и не вышел на поле.

И больше никогда не выйдет.

«Господи, как можно убить за смартфон?!» В 2014-м не стало капитана сборной ЮАР

В Южной Африке часто угоняют автомобили со смертельным исходом, там уровень убийств один из самых высоких в мире. За октябрь-декабрь 2023-го зарегистрировано 5 973 угона.

По данным Gun Free South Africa, некоммерческой организации, выступающей за снижение уровня насилия с применением огнестрельного оружия, каждый день в ЮАР убивают 31 человека.

В апреле прошлого года случилось особенно страшное – массовая стрельба в доме. Убили десять членов семьи, включая 13-летнего подростка.

Футболисты тоже страдают. В 2014-м убили вратаря и капитана сборной ЮАР Синзо Мейива – тоже недалеко от Йоханнесбурга. Преступники проникли в дом, где было семь человек. В итоге убийцы скрылись, их так и не обнаружили. «Господи, как можно убить за смартфон?!» – звучал тогда жуткий крик боли партера по сборной Цепо Масилела.

В 2015-м погиб нападающий сборной ЮАР Ричард Хеньекане – просто трагедия, без криминала. Он столкнулся с грузовой машиной, в автомобиле 31-летнего футболиста было четыре пассажира, единственным погибшим оказался он сам.

Фото: Elmond Jiyane/Global Look Press ; Instagram/lukefleurs25