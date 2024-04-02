«Бавария» может взять чемпионство, даже если «Байер» так и не проиграет! Фантастические расклады

«Байер» – почти чемпион после очередной осечки «Баварии», шансы у мюнхенцев совсем математические. Теперь многие прикидывают не расклады в чемпионской гонке, а дату, когда «Байер» оформит титул официально.

Так, а что нужно, чтобы чемпионом стала именно «Бавария»?

Надо выиграть почти все – и дождаться нескольких поражений «Байера»

В Бундеслиге осталось семь туров, «Байер» опережает «Баварию» на 13 очков. Даже если мюнхенцы выиграют все матчи сезона, клубу из Леверкузена хватит трех побед. Можно даже победить в одном матче, а остальные сыграть вничью. В общем, остается набрать всего лишь девять очков из 21.

Самое раннее, когда «Байер» может отпраздновать чемпионство – конец следующей недели! Если «Бавария» проиграет «Хайденхайму» и «Кельну», а «Байер» выиграет у «Униона» и «Вердера».

«Бавария» тоже может досрочно выиграть чемпионат

Первый вариант не очень реальный, второй – фантастический. Наиболее вероятно, что «Байер» выиграет чемпионство в конце апреля. Но все-таки – что нужно «Баварии», чтобы защитить титул? Это тоже практически несбыточный вариант.

Еще раз: семь туров до конца, 13 очков отрыва, при равенстве считается разница мячей. «Баварии» за оставшееся время надо набрать на 14 очков больше. Если команда выиграет пять матчей из семи, то «Байер» должен взять максиму одно очко. Если шесть – то не больше четырех. Если все семь – то «Байер» должен взять не больше семи очков. Разницу мячей в расчет не берем – ее заранее не посчитать.

В общем, три главных варианта:

● «Бавария» берет все матчи, а «Байер» не проигрывает ни одного. Кто чемпион? «Бавария», если у «Байера» все семь игр закончатся вничью.

● «Бавария» выигрывает все матчи, а у «Байера» – четыре поражения в семи играх. Чемпион – «Бавария», если хоть один матч из трех других «Байер» не выиграет.

● Ладно, так и быть включим пункт про разницу. «Бавария» выигрывает все матчи, а «Байер» проигрывает три из семи. Чемпион – «Бавария», если в четырех других играх «Байер» побеждает только дважды, а в случае набора восьми очков (две победы и две ничьих) – становится хуже по разнице.

Но чтобы всерьез рассуждать о поражениях «Байера», надо дождаться хотя бы одного. Ведь команда так до сих пор ни разу не проиграла.

Как оценивают шансы «Баварии» – есть 5%, а есть всего 0,3% и 0,4%

Euroclubindex.com высчитывает шансы на титул в процентах: учитывают силу команд, форму, расписание и другие факторы. Сайт дает 99,7% на чемпионство «Байера» и всего 0,3% - на «Баварию». Чисто теоретически по очкам чемпионами могут стать «Штутгарт» и «Боруссия», но в таблице они уже не фигурируют.

Там же есть прогноз по очкам: «Байер» наберет 88 и опередит «Баварию» на 11, а третьей станет «Боруссия», а не «Штутгарт».

Статистическая компания Opta верит в «Баварию» на 0,1% больше! И дает 0,4% на чемпионство.

В то же время букмекеры дают коэффициенты, исходя из математических расчетов. Например, на «Байер» сейчас дают 1.01 – при переводе в процент вероятности это означает 99,01%. На «Баварию» – 20.00, это 5%. Дальше – уже раздел «фантастика»: 2500.00 на «Штутгарт» и 9999.00 на «Боруссию», проценты там не высчитываются.

Касаемо «Баварии», кажется, это тот случай, где хоть 0,3% или 0,4% от статистических компаний, хоть 5% от букмекеров – считать нет смысла. «Байер» в такой форме никак не может упустить чемпионство. Более того, даже если Алонсо все матчи проиграет, нет гарантии, что «Бавария» наберет 14 даже в семи турах. Например, в предыдущих семи она набрала только 10.

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Но ведь «Байер» буксовал в конце прошлого сезона – как раз в семи последних турах

Да, такое было при Хаби Алонсо в сезоне-2022/23. И любопытно, что меряется неудачный отрезок именно семью заключительными матчами в Бундеслиге. Тогда за это время «Байер» победил лишь однажды и набрал семь баллов. Но и «Бавария» взяла тогда только 13 очков из 21.

Тем не менее «Байер» шел очень хорошо с ноября-2022 до апреля-2023, но потом стало хуже. Команда отставала всего на пять очков от зоны Лиги чемпионов, в итоге финишировала от нее в 12. И за отрезок из семи последних туров «Байер» забил меньше всех (всего шесть), а меньше очков набрали всего три команды.

Впрочем, даже такое падение по форме едва ли помешает выиграть Бундеслигу.

99,6% – шансы «Байера» на чемпионство. Даже Тухель сдался и поздравил Алонсо

Фото: Gettyimages.ru /Christof Koepsel, Leon Kuegeler, Alexander Hassenstein