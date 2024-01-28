«Россия не давит, давит другая сторона». Президент УЕФА – о бане нашей сборной, Суперлиге и саудовских деньгах

Президент УЕФА Александер Чеферин дал откровенно интервью The Guardian, где затронуто несколько важнейших тем. Суперлига, бан России, скандал вокруг Звонимира Бобана, новый формат Лиги чемпионов, деньги Саудовской Аравии и женского футбола.

Матч Сербии и России не имеет особого значения

В марте сборные России и Сербии сыграют в товарищеском матче – для россиян это первая игра против европейской команды во время дисквалификации. «Нормально ли разрешать проводить этот матч в России?» – таким был вопрос.

Ответ Чеферина вышел даже в какой-то степени резким:

«Это не в нашей юрисдикции (проведение товарищеских матчей сборных находится в ведении ФИФА – Sports.ru). Сербия также может сыграть против вас, меня и остальных в этом зале. Юридически мы ничего сделать не можем.

Почему это такая проблема? В чем проблема, что молодые люди хотят играть в футбол? Этот матч никого не волнует: если бы вы, англичане, не говорили о нем, никто бы не узнал . Мы в Словении даже не знаем, что они играют, потому что людей не волнуют вещи, на которые часто указывают английские политики и медиа.

Нас иногда бомбардируют этим, а потом я обсуждаю это с друзьями в Европе. И они говорят: «Ты о чем?» Они знают, что Россию отстранили, и все».

Бан России – пока идет конфликт

Есть ли давление после запрета России играть в международных турнирах? Да, но не от России:

«Давление исходит только от другой стороны: не допускать их. Со стороны России я никогда не испытывал никакого давления . Этот запрет будет действовать, пока продолжается конфликт. Я этому не рад, потому что мне жаль спортсменов, но все, включая УЕФА, должны сделать все возможное, чтобы остановить это безумие. Поэтому им нелегко, они жертвы.

Это всегда плохо для спортсменов, всегда плохо для отношений между людьми, но, к сожалению, мы живем в такие сумасшедшие времена. Я очень переживаю. То, что я вижу в геополитике, пугает».

Вопрос прозвучал и об Израиле. Чеферин ответил: «Я не хочу быть здесь слишком конкретным. Мы отслеживаем каждую ситуацию, в том числе и эту, и мне сложно комментировать. Мир сходит с ума. Я не хочу больше ничего говорить».

Суперлига не нравится даже пожилым людям

На вопросы о Суперлиге Чеферин отвечал неоднократно, здесь – чуть больше мыслей:

«Все, что делают организаторы Суперлиги, – это ходят и снимают себя на камеру, пытаются давать интервью. А мы тем временем управляем футболом. Мы строим поля, разбираемся с многочисленными проблемами.

Это несуществующий проект, то, что никогда не случится, потому что никому это не нужно. Ни суды, ни полиция, ни армия не заставят людей принять нечто настолько бредовое . История так называемой Суперлиги – это история нашего общества: вопрос в том, можно ли за деньги купить все.

Я встретил пожилую женщину в своей стране, Словении, после первой попытки основать Суперлигу в 2021-м. Ей было 80 или 90 лет, она некоторое время не следила за футболом. Но она остановила меня и сказала: «Спасибо, что помешали этим ублюдкам».

Если у них достаточно ресурсов для того, чтобы путешествовать и устраивать шоу Монти Пайтона, то ладно. Мне все равно, как все равно и футбольному сообществу. Кевин Майлс (директор Ассоциации футбольных болельщиков – прим. Sports.ru) сказал организаторам, когда они приехали: «У вас меньше болельщиков, чем у Великобритании было премьер-министров за последние полгода».

Они утверждают, что у них есть 20 готовых клубов? У них никого нет. Нет ни 200, ни 50, ни 20 – это все смешно и нас не волнует. Но я настаиваю вот на чем: мы никогда не говорили, что они не могут участвовать в своем соревновании. Пусть играют – но они же не хотят! Они говорят о создании чего-то там, а потом первыми подают заявку на участие в нашем турнире .

Я бы попросил их не выступать в наших соревнованиях».

Чеферин согласен, что новый формат ЛЧ нужно было объяснить

В следующем сезоне групповой этап ЛЧ вместит 36 клубов, которые сыграют по «швейцарской системе». Чеферин подтвердил, что изменений после этого больше не будет, и согласился с тем, что людям так до конца и не объяснили, как именно все сработает:

«Согласен, объяснение вышло неудачным. Отправим команду людей в каждую лигу: чтобы поговорить с клубами, потом с медиа. Но мы уже немного опоздали, надо было начинать раньше. Объяснение надо преподносить лучше . Общаюсь с друзьями, они говорят: «Что это за 36 команд, какие группы?» Они не знают. Думаю, на следующей неделе начнем обсуждение с нескольких лиг».

Летом 2025 года в США сыграют 32 команды в рамках клубного чемпионата мира. Мнение Чеферина:

«Этот турнир никогда не будет Лигой чемпионов, потому что Лига чемпионов уникальна. Думаю, это будет утомительно.

Часто ответственность возлагают на руководящие органы, и в конечном итоге в этом частично виноваты мы. Но клубы приходят к нам и говорят: «Нам нужно больше международных матчей, мы хотим больше играть». Мы приходим к какому-то решению – и они говорят: «УЕФА решил». А их тренеры и игроки говорят: «Что творит УЕФА?» Хотя об этом просили их собственные клубы.

Если клубы хотят, я не могу и не хочу их останавливать. Лично я не думаю, что это будет очень интересное соревнование, все выиграют европейцы . Но оно зависит от ФИФА и клубов в мире.

Не могу себе представить – играешь финал Лиги чемпионов, а потом, через пару дней, отправляешься на другой континент, чтобы месяц играть еще в одном турнире».

Потолка зарплат пока не будет, а экспансия саудовской лиги – пустая трата денег

Чеферин считает, что введенный УЕФА финансовый фэйр-плей работает хорошо, расходы клубов ограничены до 70% на зарплаты, трансферы и агентов, а сократить разрыв между большими и маленькими клубами трудно, зато получается хотя бы его контролировать.

Но с потолком зарплат сложнее – и по юридической части в ЕС, и по другой причине:

«Поскольку деньги сейчас поступают из Европы, если ввести серьезные ограничения, то это станет вопросом конкурентоспособности в будущем. Так что к введению потолка зарплат мы не близки . Маленьким клубам все равно, большие – некоторые хотят, некоторые нет, средние – хотят. Заметная несогласованность».

Но угрозы со стороны Саудовской Аравии и оттока звезд в эту страну Чеферин не видит:

«Я не беспокоюсь об этом. Не думаю, что футбол можно купить. Видел опрос, который показал, что фанаты следят за соревнованиями и командами, а не за игроками. В Испании 98% не знали, куда ушел Бензема, но 100% были в курсе, что он играл за «Реал».

Не думаю, что у клубов Саудовской Аравии хороший подход, да и некоторые игроки уже возвращаются».

В то же время: « В Англии принадлежащий саудовцам клуб – хороший пример, как нужно работать . «Ньюкасл» не покупал суперзвезд, но попал в Лигу чемпионов. Я был удивлен: думал, купят множество игроков к новому сезону, но этого не произошло, и они сыграли очень хорошо. Поэтому не хочу только лишь критиковать. Но саудовская лига – пустая трата денег».

Чеферин хочет обнулить президентский срок. Зачем?

В декабре шла речь о возможных поправках в уставе УЕФА, чтобы Чеферин обнулил президентский срок. Он объяснил, что изменения в уставе нужны для четких формулировок, которых сейчас нет, поскольку на данный момент не существует вообще никаких ограничений.

И добавил: «У одной из федераций есть клоун, который ежедневно звонит другим федерациям и медиа, ноет про заговор, ничего не говоря ни мне, ни руководству УЕФА. Другие федерации проинформировали нас о его поведении – и насмехаются над ним и его действиями.

Хочу ли я снова баллотироваться в 2027 году? Я сообщу, когда придет время. Честно говоря, я так устал после всего, через что мы прошли за последние годы, что не уверен .

Звонимир Бобан ушел с поста руководителя футбольного департамента из-за возможного обнуления первого срока Чеферина. Ответ президента: «Его уход не вызвал каких-либо существенных потрясений, не говоря уже о шоке в УЕФА или европейском футбольном сообществе, даже если и стал неожиданностью. Он не заслуживает моего комментария. Люди, знающие и его, и меня, естественно, придут к собственным выводам».

Семь лет во главе УЕФА – накопилась усталость

Рефлексия Чеферина:

«Надеюсь и верю, что как человек я не сильно изменился. Мои друзья все еще мои друзья. Я просто очень, очень устал.

Если бы кто-нибудь спросил меня, когда мне было 20: «Хочешь стать президентом УЕФА?» Я бы сказал: «Сколько я должен заплатить?» Сейчас мне самому за это хорошо платят, но и стресса хватает. Вас постоянно подвергают пристальному вниманию, часто из-за глупостей, но приходится приспосабливаться.

Футбол — безусловно лучший продукт Европы. Экономика уходит из Европы, а футбол остается здесь . Не хотим сопротивляться переменам, но нужно пристально их изучать. Нельзя просто купить клуб и делать все, что хочешь, а потом играть в наших соревнованиях и делать вид, что все в порядке. У нас есть механизмы для защиты системы, и мы стараемся сделать все возможное.

Все умны, когда дело касается политики и футбола. В мой офис ежедневно поступает пять предложений о том, как изменить футбол. Людей волнует футбол, люди говорят о футболе – и это главное».

Друг Чеферина после скандального финала ЛЧ ушел со своего поста

Финал ЛЧ в 2022 году в Париже был отложен из-за проблем с безопасностью. Возглавлял службу безопасности Желько Павлица – давний друг Чеферина. Что с ним стало затем?

Ответ Чеферина: «Он хотел перевестись на другую должность, в основном из-за статей в вашей газете. Его каждый день обвиняли в том, что он не совершал. Он и его семья больше не могли этого терпеть, так что он сам попросил об изменениях. Теперь у нас новый человек, я его не знаю, потому что президент не выбирает всех. Он из Уэльса, так что, возможно, The Guardian понравится больше, раз это Великобритания.

Павлица еще работает по вопросам безопасности в УЕФА, но это не связано с организацией матчей».

О проблемах в женском футболе: есть гендерное равенство, а денег недостаточно

Это прозвучало как обращение к тем, кто транслирует игры:

«Женский футбол растет, и это здорово, но нужно вкладывать еще. Мы по-прежнему теряем деньги на каждом соревновании, но рассматриваем это как инвестицию, и ситуация становится все лучше и лучше. У нас полные стадионы, теперь есть и второй еврокубок, что очень важно для конкурентного баланса.

Но все говорят о гендерном равенстве, а вещатели и спонсоры – особенно вещатели – предлагают очень небольшие суммы . Им тоже следует что-то сделать с этим. У нас нет безграничных средств, особенно потому, что мы пострадали от пандемии коронавируса. Инвестируем столько, сколько можем. Думаю, европейский женский футбол, безусловно, самый сильный в мире».

Оптимизм по поводу футбола, но не Европы

На вопрос о надеждах на 2024-й Чеферин ответил:

«Что касается футбола, то в меня вселяет надежду единство, которого не было раньше. Мы все отказались от идиотского проекта Суперлиги и отказались бы от любого другого проекта, который убьет футбол. Футбол в порядке, и это одна из редких позитивных вещей, которые есть у людей.

Но я не очень оптимистичен в отношении европейского общества. Все больше популистов, все больше радикальных правых, но это еще и потому, что свободы слова больше не существует. При диктатуре вас сажают в тюрьму; в так называемых демократиях вас убивают в медиа. Людей это достало, они не могут говорить свободно. В моей ситуации сделать ничего нельзя: скажу неверное слово, вы будете писать о нем семь лет .

Но я все равно верю в то, что люди хорошие. И что мы двигаемся циклично – и очень скоро развернемся».

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP; Gettyimages.ru/Rob Pinney; Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency, Marcio Machado/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Даничев