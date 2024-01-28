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Хави про уход Клоппа: «Я полон энергии». Спустя день он объявил, что уйдет летом 🤷‍♂️

Хави Хави
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Футбол Футбол

Заявление Хави об уходе из «Барселоны» – шок. 

Хотя бы потому, что за день до заявления Хави уверял, что полон энергии.

• Между полярными высказываниями Хави прошло чуть больше 24 часов. Неужели так повлияло поражение «Вильярреалу» 3:5?

• У Хави уже встречалась мысленная непоследовательность

Перед матчем с «Шахтером» в Лиге чемпионов тренер «Барсы» говорил: «Мы на полпути к возвращению великой «Барсы» и абсолютному успеху». 

Сразу после поражения 0:1 тренер «Барсы» поменял мнение: «Барселона» достигла низшей точки в плане игры, атаки, потерь. Один из худших матчей за последние годы».

• Сейчас «Барса» и правда в кризисе: 10 очков отставания от «Реала» в Ла Лиге, вылет из Кубка Испании в четвертьфинале от «Атлетика», разгромное поражение «Реалу» 1:4 в Суперкубке Испании и множество игровых проблем.

Пять проблем обороны «Барсы», добивших Хави

«Тренировать «Барсу» невыносимо, жестоко». Хави объясняет уход

Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde – UEFA

31 комментарий
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Хави надо немного посмотреть на себя со стороны и приглядеться к поведению тех тренеров, кто дает результат с имеющимся ресурсом и не ноет по этому поводу. пусть на стажировку к Симоне сгоняет
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"Только точь-в-точь не списывай"
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То что Хави балабол - было понятно еще в его бытность игроком.
Постоянное нытье, непоследовательность и неуместный пафос.
На контрасте с Анчи особенно комично смотрится. Впрочем как и Лапорта на фоне Переса.
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- Да, да. Я уже рядом.
- Да, я уже ищу парковку.
- Да, я уже поднимаюсь.
- Я заболел...
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Ответ ivanessense
Во всём согласен, но это Симеоне-то не ноет? Не, до Хави или Моура не дотягивает, но совсем чуть-чуть.
я про Индзаги если что
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Лицемер-Чапи остался лицемером даже в этой ситуации 🤣🤣
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Оригинал и жалкая копия.
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такое ощущение, что у него с головой проблемы, то одно говорит, а через день совершенно другое, то рассказывает в чем проблемы в испанском футболе и сам же делает все чтобы этих проблем больше стало... у него раздвоение личности или начальная форма шизофрении похоже
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Хави никогда не уйдет из «Барселоны», но покинет ее следующим летом.
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Чапи сдержал слово
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И никто не пишет, что он поступил по-мужски, сам подал в отставку, когда понял, что не вывозит. В основном бросают смешки в его сторону.
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Как физически деградировавший аккумулятор. Только зарядил и энергии полно, а спустя миг уже разрядился.
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Ну, энергии, может, и до сих пор навалом, но понимает что "не получается".

И что достойно уважения несмотря на его психи - что признал что "не получается" и решил не тянуть резину
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Это классический хави. На каждом интервью противоречить своему предыдущему интервью. Воздухан Чави))
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Ответ Федя-гол
Хави надо немного посмотреть на себя со стороны и приглядеться к поведению тех тренеров, кто дает результат с имеющимся ресурсом и не ноет по этому поводу. пусть на стажировку к Симоне сгоняет
В прошлом году он дал результат, и что мы увидели? Возмущения фанатов по поводу недостаточно красивой игры.
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Мысленная непоследовательность в простонародье - п...больство
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Ответ Федя-гол
Хави надо немного посмотреть на себя со стороны и приглядеться к поведению тех тренеров, кто дает результат с имеющимся ресурсом и не ноет по этому поводу. пусть на стажировку к Симоне сгоняет
Не привык он к трудностям, к честной борьбе, где нужно реально характер проявлять в сложные моменты. Сложно, да даже невозможно к этому прийти, если всю жизнь в тепличных условиях играл, когда в сложные моменты "рычаги" всегда помогали, а без них то ты никто.
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это называется женщина в теле мужчины
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клоун...
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Лучше бы не комментировал слова Клоппа, чтобы окончательно не позориться.
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Ответ Растиньяк
это называется женщина в теле мужчины
Ваши фантазии 18+... Не стоит их на обозрение общественности выставлять. Вам к психиатору надо, очень срочно.
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Ответ Kobe81pts
Лучше бы не комментировал слова Клоппа, чтобы окончательно не позориться.
Его, наверное, спросили об этом. Пришлось комментировать. Ума, чтобы перевести на какую-то иную тему, не хватило.
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Ответ Nhz
такое ощущение, что у него с головой проблемы, то одно говорит, а через день совершенно другое, то рассказывает в чем проблемы в испанском футболе и сам же делает все чтобы этих проблем больше стало... у него раздвоение личности или начальная форма шизофрении похоже
Тебе просто надо пить витамины Б2. Мышление улучшает...
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Такое бывает. Это мир футбола!
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Хави заберёт ньюкасл
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растерять всю энергию за сутки - не мешки ворочать
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Ду рачок, что тут ещё скажешь.
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Отрицательная энергия.
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Надо было ему сначала на Осасунах потренироваться, а потом уже в Барсу.
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С не очень хорошей стороны показал себя
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