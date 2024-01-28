Хави про уход Клоппа: «Я полон энергии». Спустя день он объявил, что уйдет летом 🤷♂️
Заявление Хави об уходе из «Барселоны» – шок.
Хотя бы потому, что за день до заявления Хави уверял, что полон энергии.
• Между полярными высказываниями Хави прошло чуть больше 24 часов. Неужели так повлияло поражение «Вильярреалу» 3:5?
• У Хави уже встречалась мысленная непоследовательность.
Перед матчем с «Шахтером» в Лиге чемпионов тренер «Барсы» говорил: «Мы на полпути к возвращению великой «Барсы» и абсолютному успеху».
Сразу после поражения 0:1 тренер «Барсы» поменял мнение: «Барселона» достигла низшей точки в плане игры, атаки, потерь. Один из худших матчей за последние годы».
• Сейчас «Барса» и правда в кризисе: 10 очков отставания от «Реала» в Ла Лиге, вылет из Кубка Испании в четвертьфинале от «Атлетика», разгромное поражение «Реалу» 1:4 в Суперкубке Испании и множество игровых проблем.
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Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde – UEFA
Постоянное нытье, непоследовательность и неуместный пафос.
На контрасте с Анчи особенно комично смотрится. Впрочем как и Лапорта на фоне Переса.
- Да, я уже ищу парковку.
- Да, я уже поднимаюсь.
- Я заболел...
И что достойно уважения несмотря на его психи - что признал что "не получается" и решил не тянуть резину