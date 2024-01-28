Хави про уход Клоппа: «Я полон энергии». Спустя день он объявил, что уйдет летом 🤷‍♂️

Заявление Хави об уходе из «Барселоны» – шок.

Хотя бы потому, что за день до заявления Хави уверял, что полон энергии.

• Между полярными высказываниями Хави прошло чуть больше 24 часов. Неужели так повлияло поражение «Вильярреалу» 3:5?

• У Хави уже встречалась мысленная непоследовательность.

Перед матчем с «Шахтером» в Лиге чемпионов тренер «Барсы» говорил: «Мы на полпути к возвращению великой «Барсы» и абсолютному успеху».

Сразу после поражения 0:1 тренер «Барсы» поменял мнение: «Барселона» достигла низшей точки в плане игры, атаки, потерь. Один из худших матчей за последние годы».

• Сейчас «Барса» и правда в кризисе: 10 очков отставания от «Реала» в Ла Лиге, вылет из Кубка Испании в четвертьфинале от «Атлетика», разгромное поражение «Реалу» 1:4 в Суперкубке Испании и множество игровых проблем.

Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde – UEFA