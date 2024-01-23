Таблица трансферов Серии А: «Дженоа» продал Дрэгушина за 25 млн в АПЛ, «Наполи» выручил 25 на Элмазе и вложил 18 в вингера «Вероны»

В Италии открыто зимнее трансферное окно.

Здесь собраны все основные переходы и тренерские назначения.

● «Наполи» продал Элифа Элмаза за 25 млн евро в «РБ Лейпциг» и приобрел вингера «Вероны» Сириля Нгонжа за 18 млн.

● «Интер» купил хавбека «Брюгге» Таджона Бьюкенена за 7+3 млн евро.

● «Милан» на фоне проблем в защите прервал аренду Маттео Габбии и взял полузащитника «Вероны» Филиппо Терраччано.

● «Аталанта» приобрела защитника «Вероны» Исака Хина за 8,5 млн.

● «Ювентус» пополнился защитником «Лилля» Тиагу Джало (3,6+2,6 млн).

А также «Сассуоло» заплатил 6 млн за защитника «Вероны» Джоша Дойга, «Верона» заработала 40 млн, а у «Дженоа» крупнейшая сделка: продали Раду Дрэгушина в «Тоттенхэм» за 25+5 млн евро.

Два клуба сменили тренеров: вместо Жозе Моуринью в «Роме» теперь Даниэле де Росси, «Эмполи» поменяли Аурелио Андреаццоли на Давиде Николу.

Фото: eastnews.ru/Nicol Campo