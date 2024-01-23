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Таблица трансферов Серии А: «Дженоа» продал Дрэгушина за 25 млн в АПЛ, «Наполи» выручил 25 на Элмазе и вложил 18 в вингера «Вероны»

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Салернитана Салернитана
Футбол Футбол

В Италии открыто зимнее трансферное окно.

Здесь собраны все основные переходы и тренерские назначения.

«Наполи» продал Элифа Элмаза за 25 млн евро в «РБ Лейпциг» и приобрел вингера «Вероны» Сириля Нгонжа за 18 млн.

«Интер» купил хавбека «Брюгге» Таджона Бьюкенена за 7+3 млн евро.

«Милан» на фоне проблем в защите прервал аренду Маттео Габбии и взял полузащитника «Вероны» Филиппо Терраччано.

«Аталанта» приобрела защитника «Вероны» Исака Хина за 8,5 млн.

● «Ювентус» пополнился защитником «Лилля» Тиагу Джало (3,6+2,6 млн).

А также «Сассуоло» заплатил 6 млн за защитника «Вероны» Джоша Дойга, «Верона» заработала 40 млн, а у «Дженоа» крупнейшая сделка: продали Раду Дрэгушина в «Тоттенхэм» за 25+5 млн евро.

Два клуба сменили тренеров: вместо Жозе Моуринью в «Роме» теперь Даниэле де Росси, «Эмполи» поменяли Аурелио Андреаццоли на Давиде Николу.

Таблица трансферов Ла Лиги

Трансферное окны зимы-2024. Онлайн с главными переходами

Фото: eastnews.ru/Nicol Campo

3 комментария
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Верона прямо распродажу устроила. Не верят, что останутся в Серии А?
+7
0
+7
Ответ Seadog
Верона прямо распродажу устроила. Не верят, что останутся в Серии А?
У них финансовые проблемы, у владельца арестовали активы, про банкротство пишут
+4
0
+4
Верона на выход :( Жаль
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0
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