Таблица трансферов Ла Лиги. Новый конкурент Захаряна, только «Барса» покупает дороже 6 млн
Трансферное окно в Ла Лиге открылось 2 января и закроется в 23:59 31 января. Здесь все зимние переходы испанского чемпионата.
● Самая дорогая покупка – у «Барселоны»: 18-летний Витор Роке приехал из «Атлетико Паранаэнсе» за 40 млн евро и уже выскакивал на замену (пока без голов и ассистов).
● «Реал Сосьедад» продал конкурента Арсена Захаряна Мохамеда-Али Чо в «Ниццу» за 10 млн евро, но на замену французу приобрели форварда сборной Суринама Шералдо Беккера.
● Эрик Байи вернулся в «Вильярреал»: защитник начал сезон в «Бешикташе», но практически не играл и в конце декабря расторг контракт. В 2016-м «Вильярреал» продал ивуарийца в «Манчестер Юнайтед» за 30 млн фунтов, а теперь вернул его бесплатно. Также арендован у «Вулверхэмптона» Гонсалу Гедеш – испанские болельщики должны помнить его по «Валенсии».
● «Бетис» заплатил шесть миллионов евро за хавбека сборной США Джонни. Легенда мексиканского футбола Андрес Гуардадо вернулся на родину и теперь будет играть за «Леон».
● 21-летний Люсьен Агуме сбежал с лавки «Интера» в «Севилью», арендовавшую 21-летнего полузащитника до конца сезона. Из «МЮ» подтянулся еще один молодой полузащитник – Аннибаль Межбри. Его «Севилья» тоже взяла на полгода с правом выкупа за 20 млн евро.
● «Сельта» подписала опорника Жаилсона из «Палмейрас». Несостоявшаяся звезда «Барселоны» Илайш Мориба заехал в «Хетафе».
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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos