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Таблица трансферов Ла Лиги. Новый конкурент Захаряна, только «Барса» покупает дороже 6 млн

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Трансферное окно в Ла Лиге открылось 2 января и закроется в 23:59 31 января. Здесь все зимние переходы испанского чемпионата.

Самая дорогая покупка – у «Барселоны»: 18-летний Витор Роке приехал из «Атлетико Паранаэнсе» за 40 млн евро и уже выскакивал на замену (пока без голов и ассистов).

● «Реал Сосьедад» продал конкурента Арсена Захаряна Мохамеда-Али Чо в «Ниццу» за 10 млн евро, но на замену французу приобрели форварда сборной Суринама Шералдо Беккера.

● Эрик Байи вернулся в «Вильярреал»: защитник начал сезон в «Бешикташе», но практически не играл и в конце декабря расторг контракт. В 2016-м «Вильярреал» продал ивуарийца в «Манчестер Юнайтед» за 30 млн фунтов, а теперь вернул его бесплатно. Также арендован у «Вулверхэмптона» Гонсалу Гедеш – испанские болельщики должны помнить его по «Валенсии».

● «Бетис» заплатил шесть миллионов евро за хавбека сборной США Джонни. Легенда мексиканского футбола Андрес Гуардадо вернулся на родину и теперь будет играть за «Леон».

● 21-летний Люсьен Агуме сбежал с лавки «Интера» в «Севилью», арендовавшую 21-летнего полузащитника до конца сезона. Из «МЮ» подтянулся еще один молодой полузащитник – Аннибаль Межбри. Его «Севилья» тоже взяла на полгода с правом выкупа за 20 млн евро.

● «Сельта» подписала опорника Жаилсона из «Палмейрас». Несостоявшаяся звезда «Барселоны» Илайш Мориба заехал в «Хетафе».  

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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos

7 комментариев
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По вчерашней игре с Бетисом , Роке пока сыроват
+7
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+7
Ответ tangier
По "Валенсии" хотя бы есть слухи какие?
Есть слух, что Лим тот еще жмот. Поэтому вряд ли что-то будет)
+2
0
+2
Ответ Korotkov R.A.
Есть слух, что Лим тот еще жмот. Поэтому вряд ли что-то будет)
Это не слух)
+1
0
+1
По "Валенсии" хотя бы есть слухи какие?
0
0
0
Ответ Korotkov R.A.
Есть слух, что Лим тот еще жмот. Поэтому вряд ли что-то будет)
вот и вот-то( просто вообще даже слухов никаких, последнее, что попадалось это об интересе к Де Хеа
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Ответ tangier
вот и вот-то( просто вообще даже слухов никаких, последнее, что попадалось это об интересе к Де Хеа
Зачем он нужен при имеющемся Мамардашвили только?
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Ответ tangier
По "Валенсии" хотя бы есть слухи какие?
Есть, выставили на поле молодняк, чтобы на трансферы не тратиться)
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