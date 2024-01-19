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«Бавария» впервые за 15 лет проиграла «Вердеру». Уже -7 от «Байера»

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Томас Тухель Томас Тухель
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«Бавария» вроде бы уверенно вернулась в сезон с разгромом «Хоффенхайма», но сейчас внезапно уступила дома «Вердеру» (0:1).

«Бавария» не проигрывала «Вердеру» с 2008-го. Теперь – минус семь от «Байера»

Бременцам для гостевой победы хватило гола, «Бавария» зря пробила 21 раз.

Удивительные матчи двух лидеров в 18-м туре: «Байер» вырвал победу в Лейпциге на 90+, а «Бавария» дома уступила команде, которая не так уж далеко от зоны вылета. «Вердер» забил по голу в каждом из таймов: до перерыва гол Джастина Нджинмы отменили из-за фола в атаке, зато мощный удар Митчелла Вайзера на 59-й минуте стал украшением матча.

«Бавария» перебила «Вердер» по ударам почти в три раза (21:8), а по угловым – в пять (10:2). Конечно, гораздо чаще владела мячом (65% на 35%). Но это не принесло ни голов, ни хорошего результата. 

Томас Тухель злился после игры: «Уже устал говорить о том, что мы хорошо тренировались. Все равно никто не верит. Надо задавать вопросы игрокам. Мы сыграли неважно. Поражение заслуженное».

● Юные фанаты «Баварии» никогда в жизни не видели, как их клуб проигрывает «Вердеру» в Бундеслиге: прервалась беспроигрышная серия в 15 лет и 28 матчей, причем из них «Вердер» вытащил только четыре ничьих. Крупных поражений аж 11. Одно из них – 0:7 дома в 2013-м.

● Если брать все турниры, то «Вердер» не обыгрывал «Баварию» в 32 матчах подряд. Это самая длительная серия в немецком футболе.

● Последняя победа случилась в сентябре 2008 года, и выглядела она совсем неожиданно: к 67-й минуте «Вердер» вел 5:0 на «Альянц-Арене» с дублем Маркуса Розенберга, 1+2 Месута Озила и двумя ассистами Диего. Забивал и Клаудио Писарро.

Последствия свежего поражения не менее интересны. Сразу к таблице:

«Бавария» отстает от «Байера» уже на семь очков, но по потерянным пока на четыре. Уже через три дня мюнхенцы сыграют в перенесенном матче против «Униона», следующие два тура – «Аугсбург» в гостях и «Боруссия» М дома. «Байер» же сначала примет эту же «Боруссию», а потом поедет в Дармштадт.

И уже скоро матч сезона: «Байер» и «Бавария» встретятся 10 февраля в Леверкузене.

У «Баварии» большие проблемы в атаке

Эксперт по Бундеслиге Артем Денисов отметил, что в атаке у мюнхенцев что-то идет не так. 

1. Странный левый фланг, где Геррейру мешается Дэвису и Сане. Убери Геррейру – фланг ничего не потеряет. Будут скоростные проходы Дэвиса и смещения Сане – им даже проще, ведь Геррейру притягивает +1 соперника.

Не стоит забывать: фактически это делает не Геррейру, а Тухель.

2. Слабый правый фланг, где Коман и Лаймер банально создают мало угрозы. Ставка на вскрытие через короткий пас. Ну да, именно с этим ассоциируются Коман и Лаймер. С короткими пасами.

3. У Мусиалы достаточно неудачных решений, потерь и фолов. Всё можно простить за эффективность, как против «Хоффенхайма». Сегодня без дубля, поэтому не прощаем.

4. Вроде бы структура такая, что должно быть удобно Киммиху. На бумаге – да. На практике фирменных диагональных забросов мало, забросов по центру мало, вскрывающих в опорную зону мало.

5. Кейн выглядит изолированным.

6. «Бавария» уязвима к быстрым атакам. Ключевая причина – выбор Геррейру вместо Горетцки. Бесстрашный Вайзер уничтожил фланг Дэвиса, где особенно не хватало помощи Геррейру.

«Бавария» могла забить благодаря финальному штурму. Но до этого была пугающая безысходность.

Телеграм-канал Артема Денисова

Фото: Eibner-Pressefoto/Memmler/Global Look PressGettyimages.ru/Sebastian Widmann

28 комментариев
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Кейн принес с собой дух Шпор.
+96
-5
+91
проклятие Кейна
+36
-4
+32
Ответ Кенигсбергер
Кейн принес с собой дух Шпор.
Теперь это Тотенария или Бавэенхэм.
+24
-5
+19
Ответ Кенигсбергер
Кейн принес с собой дух Шпор.
Да у Баварии вполне нормальная статистика 13-2-2 и уже довольно солидный отрыв от 3 места. Просто в этом году Байер ортит привычную картину
+16
0
+16
Бавария то уничтожает соперника , то мучается в атаке не забивая ничего...
вполне вероятно что в следующем матче отгрузит 5 мячей и Кейн проявит себя во всей красе, а потом снова мучения
по мне так, нужен хороший правый защитник - Мазрауи и Лаймер уровень РБ, но никак не Баварии, а если ещё Дэвис уйдет то и ЛЗ
+15
0
+15
Ну, Горецку он не ставит, потому что у него предвзятое отношение к игроку. То есть у Тухлого есть любимчики и те, кого он не любит.
+10
0
+10
Задача Байера усложняется. Надо растерять уже семь очков преимущества. А если серьёзно, то новый чемпион Германии только на пользу. И желательно не на один сезон.
+9
0
+9
Ответ Port Royal
Интересно кто сейчас больше рад, бременцы или леверкузенцы?
Пока радоваться нечему, одна осечка Байера и проигрыш в очной встрече и уже равенство
+6
0
+6
Действительно историческая победа последний раз в 2008 было если не изменяет память, в те годы бремен был на высоте и гремел в Европе.
+6
0
+6
Кейн: "Вы, чё, творите !?!"
+4
0
+4
Ответ fassakh
Действительно историческая победа последний раз в 2008 было если не изменяет память, в те годы бремен был на высоте и гремел в Европе.
да, были в шаге от победы в Кубке УЕФА, но не сложилось
+4
0
+4
В любом случае все решится в мае. Но потенциальный кф в 24 конечно щемит душу, кто б подумал)
+4
0
+4
Да, помню, включаю телевизор, а там мой Вердер Баварию 5:0 разносит. А у мюнхенцев потом два гола забил Боровски, тоже игрок из системы Вердера. Хорошие были деньки.
+2
0
+2
Ответ fassakh
Действительно историческая победа последний раз в 2008 было если не изменяет память, в те годы бремен был на высоте и гремел в Европе.
В 2008 Бавария была очень слабая
+2
0
+2
Интересно кто сейчас больше рад, бременцы или леверкузенцы?
+2
0
+2
obosralis
+1
0
+1
интересно, что придумает Неверкузен, чтобы слить чемпионство
+1
0
+1
Ответ GibsonFlyingV
Пока радоваться нечему, одна осечка Байера и проигрыш в очной встрече и уже равенство
Вы зрите в корень....(с)
+1
0
+1
Ответ Singidunum1389
да, были в шаге от победы в Кубке УЕФА, но не сложилось
Такой уж Жадсон
0
0
0
Ответ Singidunum1389
Да, помню, включаю телевизор, а там мой Вердер Баварию 5:0 разносит. А у мюнхенцев потом два гола забил Боровски, тоже игрок из системы Вердера. Хорошие были деньки.
Они тогда Тима специально утащили, чтобы "Музыкантов" ослабить,да и всё таки игрок был крутой!
Надеюсь,что Байер Алонсо Бавария не сможет разграбить,я бы очень не хотел, чтобы тот же Вирц уезжал в Мюнхен, иначе этот каток как минимум в Германии снова 10 лет никто не сможет остановить
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Ответ balander09
Бавария то уничтожает соперника , то мучается в атаке не забивая ничего... вполне вероятно что в следующем матче отгрузит 5 мячей и Кейн проявит себя во всей красе, а потом снова мучения по мне так, нужен хороший правый защитник - Мазрауи и Лаймер уровень РБ, но никак не Баварии, а если ещё Дэвис уйдет то и ЛЗ
Ну вообще-то Лаймер вообще ни разу не правый защитник,он ЦОП/ЦП,как его Тухлый умудрился на правый фланг засунуть я вообще хз,я понимаю,что дефицит,но это полный нонсенс.
С таким же успехом можно Геррейру перестроить на ПЗ
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Ответ Виктор Войнов
проклятие Кейна
Да нет, там руководство молодцы
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Но Кейн один из лидеров на Золотой Мяч, да?
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Несколько раз повторяется «уже -7». Простите, а вчера сколько было?
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Жаль Бонифасе вылетел у Байера.
А так у Баварии еще игра в запасе.
В прошлом сезоне пред последним туром только сушасшедший мог верить в чемпионство Баварии и чем все закончилосьв итоге.
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Кейна жаль
+2
-2
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