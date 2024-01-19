«Бавария» впервые за 15 лет проиграла «Вердеру». Уже -7 от «Байера»

«Бавария» вроде бы уверенно вернулась в сезон с разгромом «Хоффенхайма», но сейчас внезапно уступила дома «Вердеру» (0:1).

«Бавария» не проигрывала «Вердеру» с 2008-го. Теперь – минус семь от «Байера»

Бременцам для гостевой победы хватило гола, «Бавария» зря пробила 21 раз.

Удивительные матчи двух лидеров в 18-м туре: «Байер» вырвал победу в Лейпциге на 90+, а «Бавария» дома уступила команде, которая не так уж далеко от зоны вылета. «Вердер» забил по голу в каждом из таймов: до перерыва гол Джастина Нджинмы отменили из-за фола в атаке, зато мощный удар Митчелла Вайзера на 59-й минуте стал украшением матча.

«Бавария» перебила «Вердер» по ударам почти в три раза (21:8), а по угловым – в пять (10:2). Конечно, гораздо чаще владела мячом (65% на 35%). Но это не принесло ни голов, ни хорошего результата.

Томас Тухель злился после игры: «Уже устал говорить о том, что мы хорошо тренировались. Все равно никто не верит. Надо задавать вопросы игрокам. Мы сыграли неважно. Поражение заслуженное».

● Юные фанаты «Баварии» никогда в жизни не видели, как их клуб проигрывает «Вердеру» в Бундеслиге: прервалась беспроигрышная серия в 15 лет и 28 матчей, причем из них «Вердер» вытащил только четыре ничьих. Крупных поражений аж 11. Одно из них – 0:7 дома в 2013-м.

● Если брать все турниры, то «Вердер» не обыгрывал «Баварию» в 32 матчах подряд. Это самая длительная серия в немецком футболе.

● Последняя победа случилась в сентябре 2008 года, и выглядела она совсем неожиданно: к 67-й минуте «Вердер» вел 5:0 на «Альянц-Арене» с дублем Маркуса Розенберга, 1+2 Месута Озила и двумя ассистами Диего. Забивал и Клаудио Писарро.

Последствия свежего поражения не менее интересны. Сразу к таблице:

«Бавария» отстает от «Байера» уже на семь очков, но по потерянным пока на четыре. Уже через три дня мюнхенцы сыграют в перенесенном матче против «Униона», следующие два тура – «Аугсбург» в гостях и «Боруссия» М дома. «Байер» же сначала примет эту же «Боруссию», а потом поедет в Дармштадт.

И уже скоро матч сезона: «Байер» и «Бавария» встретятся 10 февраля в Леверкузене.

У «Баварии» большие проблемы в атаке

Эксперт по Бундеслиге Артем Денисов отметил, что в атаке у мюнхенцев что-то идет не так.

1. Странный левый фланг, где Геррейру мешается Дэвису и Сане. Убери Геррейру – фланг ничего не потеряет. Будут скоростные проходы Дэвиса и смещения Сане – им даже проще, ведь Геррейру притягивает +1 соперника.

Не стоит забывать: фактически это делает не Геррейру, а Тухель.

2. Слабый правый фланг, где Коман и Лаймер банально создают мало угрозы. Ставка на вскрытие через короткий пас. Ну да, именно с этим ассоциируются Коман и Лаймер. С короткими пасами.

3. У Мусиалы достаточно неудачных решений, потерь и фолов. Всё можно простить за эффективность, как против «Хоффенхайма». Сегодня без дубля, поэтому не прощаем.

4. Вроде бы структура такая, что должно быть удобно Киммиху. На бумаге – да. На практике фирменных диагональных забросов мало, забросов по центру мало, вскрывающих в опорную зону мало.

5. Кейн выглядит изолированным.

6. «Бавария» уязвима к быстрым атакам. Ключевая причина – выбор Геррейру вместо Горетцки. Бесстрашный Вайзер уничтожил фланг Дэвиса, где особенно не хватало помощи Геррейру.

«Бавария» могла забить благодаря финальному штурму. Но до этого была пугающая безысходность.

Фото: Eibner-Pressefoto/Memmler/Global Look Press; Gettyimages.ru/Sebastian Widmann