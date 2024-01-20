Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили
И на всякий случай сравнили с МЛС.
Криштиану Роналду продолжает пиар-войну с хейтерами чемпионата Саудовской Аравии: на награждении Globe Soccer Awards португалец заявил, что Про-лига уже обошла по силе французскую Лигу 1.
«Саудовская профессиональная лига более конкурентоспособна, чем Лига 1 – я могу это заявить после проведенного здесь года. Мы уже лучше, чем чемпионат Франции», – заявил лучший игрок Ближнего Востока.
Криштиану постоянно сравнивает местную Про-лигу с другими: летом отмечал, что Саудовская лига сильнее МЛС. Давайте сравним три лиги – по методике Opta Power Rankings.
В основе оценки – футбольный рейтинг Эло (система баллов, начисляемых в зависимости от силы соперника и разницы голов в каждом матче), но с прокачкой: учитывается не только уровень оппонента, но и лига, страна и континент. Благодаря такой коррекции ПСВ (17 из 17 побед в чемпионате) занимает в мировом рейтинге 19-е место – высоко, но не лидер, как выходило бы из идеальных результатов.
Для удобства Opta перекладывает рейтинги на шкалу от 0 до 100 («Ман Сити»): чем ближе к верху на графике, тем сильнее команда. Так, ну что там по силе Саудовской лиги, Лиги 1 и МЛС?
● Прыгать на французский чемпионат пока рано: «Аль-Наср» Роналду на уровне «Реймса» (9-е место Лиги 1), «Аль-Хилаль» – обгоняет «Брест» (8-е). Третья по силе команда Саудовской лиги «Аль-Иттихад» во Франции боролась бы за выживание.
● Ура, «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» сильнее любой команды МЛС. Но американский чемпионат ровнее – это заметно даже визуально: команды плотнее и выше, между ними меньший разрыв – от «Коламбуса» до «Торонто» 11,3 пункта (80,6 – 69,3). Между «Аль-Хилалем» и «Абхой» – 18,3 (85,6 – 67,3).
● Между лидерами Саудовской Аравии и «Аль-Иттихадом» влезли пять клубов американской вышки: «Коламбус», «Лос-Анджелес», «Цинциннати», «Филадельфия» и «Орландо».
● «Абха» занимает 1224-е место в мировом клубном рейтинге – рядом «Висла», «Нефтчи»... и «Химки».
Может, Криштиану пора сравнить чемпионат с действительно Лучшей лигой мира?
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Фото: Alexandre Neto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Верблюдшип - 73,5
Фаталити для отбитых сектантов замыкальщика)) А всё почему? Предпоследняя, 29 по стоимости игроков команда МЛС дороже 9 по стоимости команды аравии, и чуток дешевле седьмой с восьмой))
Ой, статистика показывает, что я в очередной раз всем наврал?! Да вы просто завидуете! Я гоат! И это в 39 лет! Топ-топ-топ ножками!!!"
Голы: 1:0 – Алонсо (57), 2:0 – Родригес (62), 3:0 – Родригес (71), 4:0 – Ларсен (73), 5:0 – Ларсен (75).
какая-то ерунда
что-то близкое к правде - средняя стоимость команды (состава) по данным трансфермаркт
Франция (без "ПСЖ") - 155
СА - 55
США - 37
хотя, конечно, в топ-5 стоимости сильно завышены по сравнению с периферией
какой-нибудь брит закатил 3 банки в АПЛ - хоп, сразу 20 мультов
в СА нужно, наверное, местному забить за год голов 150, чтобы до 20 мультов вырасти