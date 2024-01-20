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Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили

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И на всякий случай сравнили с МЛС.

Криштиану Роналду продолжает пиар-войну с хейтерами чемпионата Саудовской Аравии: на награждении Globe Soccer Awards португалец заявил, что Про-лига уже обошла по силе французскую Лигу 1.

«Саудовская профессиональная лига более конкурентоспособна, чем Лига 1 – я могу это заявить после проведенного здесь года. Мы уже лучше, чем чемпионат Франции», – заявил лучший игрок Ближнего Востока.

Криштиану постоянно сравнивает местную Про-лигу с другими: летом отмечал, что Саудовская лига сильнее МЛС. Давайте сравним три лиги – по методике Opta Power Rankings.

В основе оценки – футбольный рейтинг Эло (система баллов, начисляемых в зависимости от силы соперника и разницы голов в каждом матче), но с прокачкой: учитывается не только уровень оппонента, но и лига, страна и континент. Благодаря такой коррекции ПСВ (17 из 17 побед в чемпионате) занимает в мировом рейтинге 19-е место – высоко, но не лидер, как выходило бы из идеальных результатов.

Для удобства Opta перекладывает рейтинги на шкалу от 0 до 100 («Ман Сити»): чем ближе к верху на графике, тем сильнее команда. Так, ну что там по силе Саудовской лиги, Лиги 1 и МЛС?

● Прыгать на французский чемпионат пока рано: «Аль-Наср» Роналду на уровне «Реймса» (9-е место Лиги 1), «Аль-Хилаль» – обгоняет «Брест» (8-е). Третья по силе команда Саудовской лиги «Аль-Иттихад» во Франции боролась бы за выживание.

● Ура, «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» сильнее любой команды МЛС. Но американский чемпионат ровнее – это заметно даже визуально: команды плотнее и выше, между ними меньший разрыв – от «Коламбуса» до «Торонто» 11,3 пункта (80,6 – 69,3). Между «Аль-Хилалем» и «Абхой» – 18,3 (85,6 – 67,3).

● Между лидерами Саудовской Аравии и «Аль-Иттихадом» влезли пять клубов американской вышки: «Коламбус», «Лос-Анджелес», «Цинциннати», «Филадельфия» и «Орландо».

● «Абха» занимает 1224-е место в мировом клубном рейтинге – рядом «Висла», «Нефтчи»... и «Химки».

Может, Криштиану пора сравнить чемпионат с действительно Лучшей лигой мира?

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Фото: Alexandre Neto/Keystone Press Agency/Global Look Press

60 комментариев
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Исследование на уровне сильнее ли РПЛ Примеры. Лига 1 готовила игроков, которые стали чемпионами и вице-чемпионами мира. Сборная Аравии не факт, что с легкостью будет обыгрывать условный Азербайджан или белорусов. Матч с Аргентиной - аномалия наподобие победы наших над испанцами в 2018.
+70
-9
+61
ФНЛ это Лучшая Лига Мира, а все остальные лиги ей просто завидуют.
+33
-2
+31
ни один игрок из СА не заиграл бы даже в Лиге 2, не говоря уже про Лигу 1. А это 50% игроков аравийской лиги. Как у него язык повернулся такое ляпнуть на трезвую голову?
+25
-5
+20
МЛС - 76,3
Верблюдшип - 73,5

Фаталити для отбитых сектантов замыкальщика)) А всё почему? Предпоследняя, 29 по стоимости игроков команда МЛС дороже 9 по стоимости команды аравии, и чуток дешевле седьмой с восьмой))
+16
-6
+10
Ответ Cristianor 12111989
Комментарий скрыт
История роналду это только Я Я Я.....
+14
-5
+9
Ответ Саня Беляков
Комментарий скрыт
Правильно. Там Сама Испания не хотела играть. За матч отдать более 1000 пасов это идиотизм.
+16
-7
+9
"Смотрите нас, пжалуста!!!"
+9
0
+9
"Я лучше Месси! Я гоат! Сколько я голов забил за год?! Больше Холланда, Мбаппе и даже Месси! А ведь между проооочим, знали ли вы, что Верблюд Лига - ого-го - лучше Соккер Лиги, а теперь - лучше Фермер Лиги?

Ой, статистика показывает, что я в очередной раз всем наврал?! Да вы просто завидуете! Я гоат! И это в 39 лет! Топ-топ-топ ножками!!!"
+10
-3
+7
Применимость рейтинга Эло к международному футболу весьма сомнительна. Так по расчетам на сайте рейтинга самым сенсационным исходом в истории сборных за последние 100 лет является исход матча... Гана - Чехия на ЧМ-2006! https://www.eloratings.net/upsets
+9
-4
+5
РПЛ - сильнейшая лига мира и эталон футбола, а эти цифирками воображаемыми меряются. Справедливости ради, что Саудовская лига, что МЛС к 2030 приблизятся к РПЛ и станут альтернативными точками развития мировой футбольной индустрии.
+4
-1
+3
Ответ Кирилл Голивец
Исследование на уровне сильнее ли РПЛ Примеры. Лига 1 готовила игроков, которые стали чемпионами и вице-чемпионами мира. Сборная Аравии не факт, что с легкостью будет обыгрывать условный Азербайджан или белорусов. Матч с Аргентиной - аномалия наподобие победы наших над испанцами в 2018.
Зря вы так про выход в 1/4. Выполнить план на игру и пройти испанцев на характере, это никак не может быть аномалией и/или удачей.
+18
-15
+3
Ответ Кирилл Голивец
Исследование на уровне сильнее ли РПЛ Примеры. Лига 1 готовила игроков, которые стали чемпионами и вице-чемпионами мира. Сборная Аравии не факт, что с легкостью будет обыгрывать условный Азербайджан или белорусов. Матч с Аргентиной - аномалия наподобие победы наших над испанцами в 2018.
ну как бы арги проиграли, а Россия скатала ничейку
+5
-2
+3
Ответ Кирилл Голивец
Исследование на уровне сильнее ли РПЛ Примеры. Лига 1 готовила игроков, которые стали чемпионами и вице-чемпионами мира. Сборная Аравии не факт, что с легкостью будет обыгрывать условный Азербайджан или белорусов. Матч с Аргентиной - аномалия наподобие победы наших над испанцами в 2018.
какая связь между силой чемпа и силой отдельно взятой сборной?
+4
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+3
Ответ Cristianor 12111989
Комментарий скрыт
Многие звезды единоборств под старость переходят в реслинг и кайфуют. Но найдется закомплексованный чувачок, который и в реслинге продолжает серьезный мордобой.
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Мне даже комментировать не хочется этот бред…) Смотрите Лигу 1 и наслаждаетесь футболом друзья ! Всем добра !
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отрыв от команды Роналду и команды Неймара от остальных команд лиги просто колоссальный! еще бы там не забить кучу голов..тем более такому бомбардиру как РОналду, который чуть ли не лучший замыкальщик в истории футбола. чутье моментов у РОналду всегда был на космическом уровне, а учитывая уровень соперников и особенно вратарей в этой лиге.. маловато Роналду забил, кажется) больше всего удивляет что 1 норм соперник и то они выше с отрывом..
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Ответ Rassvetoff
Зря вы так про выход в 1/4. Выполнить план на игру и пройти испанцев на характере, это никак не может быть аномалией и/или удачей.
Это как раз удача. С пенки забили гол, 74-26 по владения мячом и пройти через серии пенальти это удача. Да, не отскочили но и не были лучше чем соперника.
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Ответ Bunyod Turgunov
Я об этом и говорю. Испанцы не хотели атаковать, был только перепасовка между игроками.
Каким боком большое количество пасов говорит о нежелании играть? Испания так уже много лет играет с большим количеством мелкого паса. И зачастую довольно удачно. Полуфиналисты последнего Евро например.
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Ответ a2wai
ФНЛ это Лучшая Лига Мира, а все остальные лиги ей просто завидуют.
Прочитал голосом из Нашей Раши)
+3
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+2
Ответ Артур Кузьминский
ни один игрок из СА не заиграл бы даже в Лиге 2, не говоря уже про Лигу 1. А это 50% игроков аравийской лиги. Как у него язык повернулся такое ляпнуть на трезвую голову?
Ну не за спасибо же,и ты бы сказал что угодно за такие деньги
+2
0
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Ответ Lavochkin12
какая связь между силой чемпа и силой отдельно взятой сборной?
Система подготовки игроков внутри страны.
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Ответ Rassvetoff
Зря вы так про выход в 1/4. Выполнить план на игру и пройти испанцев на характере, это никак не может быть аномалией и/или удачей.
Да, это аномалия. Раз в 20 лет и палка стреляет
+2
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Ответ хавбек+
Аль-Наср ПСЖ 0-0
«Бенфика» – «Аль-Наср» – 4:1
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0
+1
Кринж скромничает. Пустыня уже где-то на уровне АПЛ. Правда в ЛЧ Азии Аль-Хиляль отлетает от мощного японского Урава Ред Даймондс, а на клубном ЧМ египетский Аль-Ахли рвет Аль-Иттихад 3-1, но с кем не бывает.
+2
-1
+1
Никто "для удобства" не перекладывает рейтинги Эло на шкалу от 1 до 100, что это за самодеятельность?)
+1
0
+1
«Сельта» – «Аль-Наср» – 5:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Алонсо (57), 2:0 – Родригес (62), 3:0 – Родригес (71), 4:0 – Ларсен (73), 5:0 – Ларсен (75).
+2
-1
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методика расчета непонятна
какая-то ерунда
что-то близкое к правде - средняя стоимость команды (состава) по данным трансфермаркт
Франция (без "ПСЖ") - 155
СА - 55
США - 37
хотя, конечно, в топ-5 стоимости сильно завышены по сравнению с периферией
какой-нибудь брит закатил 3 банки в АПЛ - хоп, сразу 20 мультов
в СА нужно, наверное, местному забить за год голов 150, чтобы до 20 мультов вырасти
+3
-2
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Самнительна, но ОКЭЙ
+1
0
+1
А по РПЛ где можно подобный рейтинг посмотреть?
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0
Жалкий р-он
+7
-7
0
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