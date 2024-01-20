Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили

И на всякий случай сравнили с МЛС.

Криштиану Роналду продолжает пиар-войну с хейтерами чемпионата Саудовской Аравии: на награждении Globe Soccer Awards португалец заявил, что Про-лига уже обошла по силе французскую Лигу 1.

«Саудовская профессиональная лига более конкурентоспособна, чем Лига 1 – я могу это заявить после проведенного здесь года. Мы уже лучше, чем чемпионат Франции», – заявил лучший игрок Ближнего Востока.

Криштиану постоянно сравнивает местную Про-лигу с другими: летом отмечал, что Саудовская лига сильнее МЛС. Давайте сравним три лиги – по методике Opta Power Rankings.

В основе оценки – футбольный рейтинг Эло (система баллов, начисляемых в зависимости от силы соперника и разницы голов в каждом матче), но с прокачкой: учитывается не только уровень оппонента, но и лига, страна и континент. Благодаря такой коррекции ПСВ (17 из 17 побед в чемпионате) занимает в мировом рейтинге 19-е место – высоко, но не лидер, как выходило бы из идеальных результатов.

Для удобства Opta перекладывает рейтинги на шкалу от 0 до 100 («Ман Сити»): чем ближе к верху на графике, тем сильнее команда. Так, ну что там по силе Саудовской лиги, Лиги 1 и МЛС?

● Прыгать на французский чемпионат пока рано: «Аль-Наср» Роналду на уровне «Реймса» (9-е место Лиги 1), «Аль-Хилаль» – обгоняет «Брест» (8-е). Третья по силе команда Саудовской лиги «Аль-Иттихад» во Франции боролась бы за выживание.

● Ура, «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» сильнее любой команды МЛС. Но американский чемпионат ровнее – это заметно даже визуально: команды плотнее и выше, между ними меньший разрыв – от «Коламбуса» до «Торонто» 11,3 пункта (80,6 – 69,3). Между «Аль-Хилалем» и «Абхой» – 18,3 (85,6 – 67,3).

● Между лидерами Саудовской Аравии и «Аль-Иттихадом» влезли пять клубов американской вышки: «Коламбус», «Лос-Анджелес», «Цинциннати», «Филадельфия» и «Орландо».

● «Абха» занимает 1224-е место в мировом клубном рейтинге – рядом «Висла», «Нефтчи»... и «Химки».

Может, Криштиану пора сравнить чемпионат с действительно Лучшей лигой мира?

Фото: Alexandre Neto/Keystone Press Agency/Global Look Press