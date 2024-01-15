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Манчини в шоке от Саудовской Аравии: трое игроков сборной отказались ехать на Кубок Азии

Сборная Саудовской Аравии по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу
Кубок Азии Кубок Азии
Роберто Манчини Роберто Манчини
Салман Аль-Фарадж Салман Аль-Фарадж
Наваф Аль-Акиди Наваф Аль-Акиди
Султан Аль-Ганам Султан Аль-Ганам
Футбол Футбол

Скандалище в сборной Саудовской Аравии: три футболиста отказались от вызова на Кубок Азии.

Об этом сообщил главный тренер Роберто Манчини. «Такого в моей карьере еще не было», – шокирован тренер.

Что случилось?

Манчини перед матчем группового этапа с Оманом собрал пресс-конференцию, на которой раскрыл детали состава на турнир.

Оказалось, что не все, кого приглашал итальянец, согласились приехать – это Наваф Аль-Акиди, Халид Аль-Ганам и Салман Аль-Фарадж.

«Это они решили не играть за сборную, а не я. Аль-Фарадж сказал мне, что не хочет играть товарищеские матчи, а Аль-Ганем, что ему не нравится выступать за сборную. Аль-Акиди сказал тренеру вратарей, что если он не выйдет в стартовом составе, то не захочет оставаться (изначально его включили в заявку на турнир – Sports.ru).

Аль-Ганам и Аль-Акиди просились в стартовый состав, но я тренер и тот, кто принимает решения. Мы спросили их, хотят ли они играть за национальную команду, и ответ был получен – «нет».

Я понимаю желание опытных игроков играть в стартовом составе, но не понимаю, почему молодой футболист отказывается от сборной, если ему не гарантировано стартовое место. Хочу включить в состав игроков, которые хотят представлять страну, и я не планирую больше возвращаться к разговору об этих футболистах», – взорвался Манчини.

Теперь чуть подробнее о футболистах, с которыми поссорился Манчини. 

Наваф Аль-Акиди, 23 года. По информации Saudi Gazette, основной вратарь «Аль-Насра» поставил Манчини ультиматум: либо он выходит в старте против Омана, либо возвращается в клуб. 

Наваф постоянно жаловался на Манчини. Когда узнал, что не выйдет, отказался приезжать даже на сборы. 

Султан Аль-Ганам, 29 лет. Защитник «Аль-Насра» признался, что не хочет находиться в сборной, если не будет стабильно играть. По словам Манчини, он дважды пытался поговорить на эту тему, но игрок не послушал.

Аль-Ганам выпустил официальное заявление, где обвинил Роберто во лжи: встреча была только одна, тренер не настаивал на том, чтобы футболист остался.

Салман Аль-Фарадж, 34 года. Хавбек «Аль-Хилаля» отказался от товарищеского матча с Гонконгом – в ответ Манчини просто исключил Салмана из сборной.  

Футболист тоже опроверг слова тренера: «Я получил травму перед игрой. Манчини узнал об этом – и больше никогда со мной не общался».

«Не знаю, почему они не хотят представлять свою страну, – недоумевает тренер. – Мы поговорили с президентом Федерации футбола. Никто не был удивлен. Например, это третий раз, когда Наваф приходит к нам и говорит, что уходит из сборной. Мы сможем заменить этих игроков. Это не такая большая проблема».

Манчини получает 20 млн в год. Но не впечатляет

Манчини приехал в Саудовскую Аравию летом 2023-го. Из сборной Италии уходил по собственному желанию.

«Я никуда не убегал. Никого не убивал. Не думаю, что заслуживаю всю грязь, что на меня вылили. И Саудовская Аравия здесь совершенно ни при чем. У меня там ничего нет.

Спустя пять с половиной лет работы такое может случиться. У меня оставались два с половиной года по контракту, но я уже несколько месяцев думал об уходе. Грустно читать, слышать некоторые вещи о себе. Такова наша работа. Все, что слышал о себе, кажется мне неправильным. Просто пришло время уйти», – объяснял Роберто.

Одна из причин – огромный контракт: по данным инсайдера Николо Скиры, итальянец зарабатывает 20-25 млн евро в год, что с отрывом самая большая зарплата среди тренеров сборных. Он пришел после ухода Эрве Ренара, который ярко выступил на ЧМ-2022 и весной возглавил женскую команду Франции.

Старт Манчини вышел безрадостным: три поражения (от Коста-Рики, Южной Кореи и Мали) и ничья (2:2 с Нигерией). Первые победы пришли лишь в ноябре – обыграли Пакистан (4:0) и Иорданию (2:0). Еще отыграли товарищеские матчи с Ливаном (1:0), Палестиной (0:0) и Гонконгом (2:0).

Результаты не впечатляют, так что в победу на Кубке Азии почти не верится. Последний раз Саудовская Аравия брала этот трофей в 1996-м: в группе прошли Таиланд, Ирак, потом выбили Китай (4:3), Иран и обыграли ОАЭ в финале (оба раза – по пенальти). Тренером тогда был португалец Нелу Вингада.

Теперь саудовцы попали в группу с Таиландом, Кыргызстаном и Оманом.

Кубок Африки и Кубок Азии должны были проводить летом. Причины переноса – схожие

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Francois Nel, Yasser Bakhsh; Maurizio Borsari/Global Look Press

18 комментариев
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Ответ KaPZeN43
Саудовцы выбрали не того тренера. Манчини всегда добивался результатов в богатых командах, которые могли себе позволить усилиться. Либо в сильной сборной Италии. Тут же - весьма средняя по азиатским меркам сборная Саудовской Аравии, где хорошие игроки появятся в лучшем случае через несколько лет. И это если изменится система подготовки. Работать с тем, что есть, Манчини не умеет.
Сильной сборной Италии?)))
До начала Евро ту Италию никто и в полуфинале не видел.
Да и во всех раундах плей офф макаронники скорее андердогами были, чем фаворитами. И большая часть состава была известна только ярым поклонникам СериАла.
Комментировал бы Геннадий Сергеевич, напутал бы фамилий 😁😁
+14
-2
+12
Видимо, Роберто Аль-Манчини забыл, как киданул некий клуб из Петербурга
+14
-5
+9
Тяжело Манчини без Дриусси,Краневиттера и Ригони
+7
-1
+6
Ответ KaPZeN43
Саудовцы выбрали не того тренера. Манчини всегда добивался результатов в богатых командах, которые могли себе позволить усилиться. Либо в сильной сборной Италии. Тут же - весьма средняя по азиатским меркам сборная Саудовской Аравии, где хорошие игроки появятся в лучшем случае через несколько лет. И это если изменится система подготовки. Работать с тем, что есть, Манчини не умеет.
Так никто не умеет. Если нет футболистов нет и игры. Хоть обосрись. У какого нибудь Раньери десятки провальных лет, ну максимум крайних средних и просто повезло получить Канте, Мареза, которые и потом с другими тренеры входили в топ 5 на своей позиции, а Канте временами в Челси вообще играл как лучший игрок мира.
Топ тренер не учит играть в футбол. Или ты умеешь или нет, задача топ тренера максимально использовать сильные стороны футболиста и скрывать слабости.
Если у тренера топ игрок, показывает говно футбол, то вопросы к тренеру есть, а если у тебя говно футболисты и они показывают говно футбол, ну это логично. Даже какие нибудь тренеры мотиваторы ну выдадут 1-2 матча из 10 не говно с говняными футболистами, но остальные будут еще ужаснее, чем с тренером тактиком.
+5
0
+5
Забавные сельские разборки) Аль-какие то там не хотят куда-то приезжать)
+2
0
+2
Ответ Старик Стариканов
Тяжело Манчини без Дриусси,Краневиттера и Ригони
Кокорина не хватает
+2
0
+2
Кто то может следит - Носит ли Манчини в Аравии шарф?
+2
-1
+1
Ну, как бы, если футболист отказывается от вызова в сборную, то ему грозит дисквалификация от ФИФА. Роберто уж должен был об этои знать и сказать об этом игрокам.
+1
0
+1
Ответ Zver
полностью понимаю игроков. Если бы сам был на их месте,то без гарантии игры не стал бы приезжать. А какой смысл? зачем полировать скамейку, если можно провести это время с семьей или с друзьями.
Ага, давай брать в сборную только 11 игроков в стартовый состав
+1
0
+1
Ответ KaPZeN43
Саудовцы выбрали не того тренера. Манчини всегда добивался результатов в богатых командах, которые могли себе позволить усилиться. Либо в сильной сборной Италии. Тут же - весьма средняя по азиатским меркам сборная Саудовской Аравии, где хорошие игроки появятся в лучшем случае через несколько лет. И это если изменится система подготовки. Работать с тем, что есть, Манчини не умеет.
в Зените он конечно славно добился успеха
+2
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Ответ Гриззли
Ну, как бы, если футболист отказывается от вызова в сборную, то ему грозит дисквалификация от ФИФА. Роберто уж должен был об этои знать и сказать об этом игрокам.
бред, нет такого правила. Это клубы обязаны отпускать игроков в сборные, а сами футболисты вполне могут отказаться играть
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