🤏🤏🤏 – жест Рэшфорда после гола «Тоттенхэму». Но «МЮ» опять не выиграл

«Продолжайте говорить».

«Тоттенхэм» и «МЮ» выдали яркий матч в АПЛ – с четырьмя голами и неожиданными героями. Бодрая ничья 2:2.

«МЮ» забрал первый тайм благодаря связке Хейлунд-Рэшфорд. За «Тоттенхэм» ответил Ришарлисон

«Юнайтед» забил уже на 3-й минуте: Расмус Хейлунд примагнитил мяч к левой ноге и классным ударом вогнал в верхний угол. У датчанина гол во второй игре АПЛ подряд, в конце декабря он забил «Астон Вилле»: после пяти голов Лиге чемпионов он начал забивать и в АПЛ. Теперь семь голов за 25 матчей.

На 12-й минуте Диогу Далот вынес головой из пустых ворот. А вот на 19-й «МЮ» не спасли: Педро Порро метнул во вратарскую, а Ришарлисон вовремя выпрыгнул и головой закинул мяч в сетку. У него шесть голов в шести последних матчах чемпионата.

В конце первого тайма «МЮ» забил еше, когда Маркус Рэшфорд разыграл двоечку с Хейлундом и четко пробил в дальний угол.

🤏🤏🤏 – таким жестом англичанин отпраздновал. «Продолжайте говорить», – очевидный посыл нападающего: у него первый гол на «Олд Траффорд» с мая 2023-го.

К нему за последнее время полно претензий: и игровых в целом, и конкретно за реализацию моментов.

В середине декабря и мы задались вопросом «Что с ним не так?»

Рэшфорд забил 80-й мяч в АПЛ. Больше только у двух вингеров «МЮ» – Криштиану Роналду (103) и Райана Гиггза (109).

«Тоттенхэм» отыгрался уже на 46-й – благодаря дебютному ассисту Вернера. У «МЮ» лишь одна победа за месяц

«Юнайтед» мог бы и успокоиться после первого тайма: команда еще никогда не проигрывала в АПЛ, если уходила на перерыв с преимуществом.

Правда, «Тоттенхэм» решительно выскочил из раздевалки, на первой же минуте Тимо Вернер – в дебютной игре за клуб – сделал ассист, Родриго Бентанкур забил с близкой дистанции в ближний угол.

К проблемам «МЮ» добавилась травма Джонни Эванса, его пришлось менять – хорошо хоть, что вылечился Лисандро Мартинес, он попал в заявку впервые с сентября и вышел как раз вместо.

На последней минуте Скотт Мактоминей мог принести «МЮ» победу – но промазал головой из выгоднейшей позиции.

У «Юнайтед» лишь одна победа в шести матчах АПЛ. Начиная с 9 декабря, в чемпионате три поражения, две ничьих и победа над «Астон Виллой», когда превратили 0:2 в 3:2.

Ничья вряд ли кого-то устроила: «Тоттенхэм» остался на пятом месте, «МЮ» подвинулся на седьмое.

«Тоттенхэм» 26 января ждет заруба с «Ман Сити» в 1/16 Кубка Англии. Дальше – домашний матч с «Брентфордом» в АПЛ.

«Ман Юнайтед» в Кубке сыграет с победителем матча «Ньюпорт Каунти» – «Истли». В чемпионате 1 февраля запланирован выезд к «Вулвз».

Следующий тур в АПЛ так нескоро, потому что этот – 21-й – растянут аж на 11 дней, его будут играть до следующего понедельника.

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Фото: eastnews.ru/Darren Staples / AFP