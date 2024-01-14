Музыкант из пятой лиги Германии сыграет против Салаха. Он герой Мозамбика с сотнями тысяч прослушиваний

Не заиграл в «Кельне» – закрепился в музыке!

Кубок Африки – это не только комичные эпизоды из матчей и яркие болельщики, но еще и трогательные истории о малоизвестных футболистах. Одна из них – о парне из Мозамбика, которого знают больше как музыканта, чем как игрока, и которого интересует матч против Салаха, но не его футболка.

Стэнли Ратифо – участник Кубка Африки из пятой немецкой лиги. У него всего несколько матчей в профессиональном дивизионе

Стэнли Ратифо вызван на турнир в сборную Мозамбика. Он играет за «Пфорцхайм» – середняка Оберлиги Баден-Вюртемберг. Команды оттуда поднимаются в Регионаллигу, а только потом – в профессиональные дивизионы: в третью лигу, во вторую Бундеслигу и, наконец, в главную Бундеслигу. «Пфорцхайму», похоже, подобное грозит нескоро: в 2015-м выбрался из шестой лиги, с тех пор финиширует в основном в середине. Хотя в прошлом сезоне было третье место, но сейчас – седьмое, а до первых двух строчек далековато, но и вылететь тоже не должны.

Ратифо – 29-летний центрфорвард, который может сыграть и вингера. В сезоне у него всего два гола (из набитых командой 43), но играет стабильно.

Он родился в 1994 году в немецком Галле, его мама – немка, а отец – из Мозамбика. Папа бежал из страны во время гражданской войны – он был в числе 20 тысяч рабочих, перебравшихся в ГДР в конце 1980-х. Сын в юности тренировался в лейпцигском «Локомотиве» (это созданный еще в позапрошлом веке клуб, который в 1987 году проиграл финал Кубка Кубков), а дебютировал во взрослом футболе в команде из родного города.

Фактически на профессиональном уровне в Германии Ратифо отыграл лишь четыре матча за «Халлешер» в Д3, да и те – выходя на замену. Остальные игры – в четвертой лиге и ниже.

Сдвиг был в сезоне-2016/17, когда в его первой половине Ратифо заработал 6+3 за 16 матчей и вызвал интерес «Кельна». Тогда перспективы дебюта в команде под руководством Петера Штегера казались вполне ощутимыми, но после двух недель тренировок засомневался сам Ратифо. «Уровень там был невероятно высоким. Я позвонил отцу и сказал, что возвращаюсь», – вспоминал он в интервью Zeit. И все же остался вкалывать, позже даже получив свежую футболку с 40-м номером для игры в Бундеслиге.

Но выздоровел конкурент Леонардо Биттенкур – и шанс для дебюта был упущен. Ратифо провел сезон во второй кельнской команде, а после этого отправился в «Пфорцхайм», где и выступает уже шестой сезон подряд в клубе из 127-тысячного города по соседству с Карлсруэ и Штутгартом.

В интервью Transfermarkt он рассказывал, что тренер сборной Мозамбика Абель Шавьер хотел видеть его в чемпионате Португалии на профессиональном уровне, но парень выбрал Германию. Позже поймете почему.

Исторический гол в сборной – и сразу статус героя

В сборной Мозамбика все сложилось ярче, особенно с самого начала. Первый же матч, если не считать товарищеские, прославил парня на родине его отца. Квалификацию к Кубку Африки-2019 Мозамбик начинал в Замбии. Сборную этой страны он никогда не побеждал (три ничьих и 17 поражений!), а вышел Ратифо – и получилось, ведь именно он и забил победный гол на последней минуте.

Его имя скандировали в аэропорту Мозамбика. Ратифо вспоминал в интервью Kicker: «Меня узнавали на улицах. Это изменило мою жизнь в Мозамбике. Это было неописуемое чувство – так много людей внезапно праздновали такое событие. В Германии-то меня никто не знал».

Впрочем, дальше 90+ минуты все только портили – две ничьих с Гвинеей-Бисау и поражение от Намибии случились из-за пропущенных голов именно в этот отрезок. Ратифо забил в последнем туре в ворота Гвинеи-Бисау, но Мозамбик пропустил на 90-й и не победил – и в итоге не попал на Кубок Африки лишь по личным встречам с Намибией (которая туда поехала и проиграла все три матча в группе).

Дебют Ратифо на Кубке Африки был отложен на годы вперед – на КАН-2021 Мозамбик тоже не попал, совсем неудачно отыграв в квалификации. Зато все сложилось сейчас, даже несмотря на 1:5 от Сенегала – Бенин и Руанда в квалификационной группе оказались ниже. Ратифо отыграл в старте все шесть матчей и забил отличный гол головой Руанде.

Вопрос выхода решился только в последнем туре в домашней игре против Бенина. Устраивала ничья, но Мозамбик победил, забив решающий гол на 90+5 (наконец-то голы на 90+ сыграли в его пользу!). «Уровень шума был так высок, что разговаривать было невозможно вообще, – вспоминал Ратифо. – После игры мы праздновали с фанатами. Я едва мог видеть, где заканчивается толпа. Они праздновали так, будто мы выиграли Кубок Африки».

Сейчас Мозамбик – главный аутсайдер всего КАН-2023 с 24 участниками, но едва ли это сильно волнует Ратифо, который ждет дебюта на столь крупном турнире, приехав из пятой немецкой лиги. Причем дебюта заслуженного – он больше шести лет в сборной, у него 22 матча за Мозамбик и четыре гола.

Ратифо хорошо известен в Мозамбике как футболист, но в остальном мире – как музыкант

В Германии он играет в основном для нескольких сотен болельщиков, но в мире музыки у него целых 8667 слушателей за месяц в Spotify, а самая известная песня – PradaShades – отмечена 224 тысячами прослушиваний. Есть еще и трек Lifestyle совместно с DJ Razé и Greeny – его вообще слушали 808 тысяч раз.

Ратифо разочаровался в футболе после неудачи с «Кельном» и, несмотря на предложения из третьей лиги, где играют профессиональные команды, вообще не хотел продолжать карьеру: «Я потерял мотивацию и веру в футбол». И тут на помощь пришла музыка, которой он занимался параллельно.

Как музыканта его заметил лейбл из Пфорцхайма, с которым он и подписался. Но, как сам вспоминает, страсть к спорту не отпускала, так что просто пришел на тренировку местного клуба и сказал что-то вроде: «Привет, меня зовут Ратифо, я хотел бы с вами потренироваться». И все получилось – уже почти шесть лет в команде.

В интервью ФИФА он рассказывал: «Я из музыкальной семьи, музыка была со мной с детства, а мой отец – музыкант в стиле регги. А в этом году у меня многое заготовлено – жду момента, чтобы поделиться этим после Кубка Африки. Музыка всегда будет частью меня. Как в футболе есть цели – так и в музыке».

В соцсетях на него подписаны 13 тысяч человек. Весьма неплохо для парня из пятой лиги.

Кубок Африки – мечта, но футболка Салаха не интересует

Эмоции после объявления состава сборной Мозамбика на КАН – незабываемы: «Потерял дар речи. Это была моя давняя мечта. Несмотря на неудачи, я никогда не переставал стремиться к этой цели». Ратифо говорил, что одноклубники по «Пфорцхайму» очень за него порадовались: «Некоторые написали лично и пожелали незабываемого приключения».

Вместе с ним в национальной команде будут играть защитник «Атлетико» Рейнилду Мандава и полузащитник «Спортинга» Жени Катаму, а еще – десять человек из чемпионата Мозамбика. «Такое разнообразие делает нашу команду особенной», – уверен Ратифо.

Мозамбик попал в группу к Египту, Кабо-Верде и Гане. Матч против египтян – стартовый, дальше – Кабо-Верде, а завершать групповой этап придется против ганцев. По раскладам, даже третье место Мозамбика в этой группе будет неожиданностью. Но едва ли это вообще тревожит команду.

Ратифо интересует турнир, но никак не личности, его наполняющие. За футболку Мохамеда Салаха после игры с Египтом он ни с кем конкурировать не будет, и причина проста: «Я просто не фанат футбола». Хотя благодаря именно футболу 14 января будет историческим для него днем, если он впервые сыграет на Кубке Африки.

Фото: Gettyimages/Karina Hessland / Freier Fotograf; Jan Huebner/Ulrich, IMAGO/Julia Rahn/Global Look Press