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Хендерсон хочет уехать из Саудовской Аравии. Готов даже снизить зарплату

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Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
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Джордан Хендерсон – в заголовках английской прессы, которая уже ждет его домой из Саудовской Аравии. Причин сразу несколько – от климата до посещаемости.

Хендерсон даже согласен на потери в деньгах

Напомним: летом 2023 года Хендерсон перешел из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак» за 14 миллионов евро. Daily Mail пишет, что через полгода он может вернуться обратно и готов рассмотреть любые предложения. Все это – на фоне трехлетнего контракта с зарплатой в четыре раза выше, чем была в «Ливерпуле».

Прежде всего, Хендерсон так до конца и не адаптировался в Саудовской Аравии – из-за климата и матчей в жаркую погоду с высокой влажностью. Еще один аргумент – низкая посещаемость игр «Аль-Иттифака», которая не превышает и восьми тысяч зрителей, несмотря на вместимость стадиона в 35 тысяч.

Критика в Англии после переезда в Саудовскую Аравию – другая причина. Помимо этого Хендерсон считает, что возвращение в АПЛ увеличит его шансы на поездку на Евро-2024 в составе сборной Англии. В общем, доводов хватает, но пока не сообщается, готов ли отпустить его клуб – и за какие деньги?

Хотя осенью Хендерсон говорил: «Возможность поработать со Стиви [Джеррардом] в совершенно другой лиге и совершенно другой культуре была чем-то совершенно новым, интересным с точки зрения проекта, который был поставлен перед нами, с точки зрения лиги и использования моего опыта. Люди могут верить мне или нет, но в моей жизни и карьере деньги никогда не были мотивацией. Никогда».

Сейчас, как сообщают английские медиа, он хочет вернуться в АПЛ, несмотря на существенные потери в зарплате, а еще – необходимость выплатить налоги на сумму около семи миллионов фунтов.

Хендерсон регулярно играл, сделал четыре ассиста, но давно не побеждал с командой

«Аль-Иттифак» – клуб, в котором помимо Хендерсона играют Джорджиньо Вейналдум, Демерэй Грэй, Витиньо, Мусса Дембеле и Робин Квайсон. Идет на восьмом месте, побед столько же, сколько и поражений (по шесть), забито столько же, сколько и пропущено (по 22).

Не самая зрелищная команда турнира – только две пропускают меньше нее, еще шесть меньше забивают. В сентябре «Аль-Иттифак» шел в двух очках от лидера, но все это осталось в прошлом – сейчас до тройки целых 15 очков и всего восемь от зоны вылета.

В общем, скучновато, да еще и 8-матчевая серия без побед наверняка напрягает (последний успех – в октябре), а давление на главного тренера Стивена Джеррарда усиливается. Помощник Джеррарда Иан Фостер уже ушел – возглавил в Англии «Плимут».

В активе Хендерсона 17 матчей и четыре голевые передачи. В сентябре и ему наверняка было веселее, когда эти четыре паса он отдал за три игры подряд. С тех пор ни он, ни клуб результативностью не блистали.

На родине Хендерсона и правда сильно критиковали после отъезда

Играя за «Ливерпуль», Хендерсон выступал в поддержку ЛГБТ-сообщества* («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией в РФ), а после перехода в «Аль-Иттифак» узнал, что о нем говорит Томас Хитцльспергер: «Любопытно узнать, каким будет новый Джордан Хендерсон. Прежний-то умер!»

Хендерсон ответил на критику: «Появление человека с такими взглядами и ценностями в Саудовской Аравии – это только положительный момент». И добавил позже: «Когда я принимал решение о переходе, то пытался взглянуть на это так: если бы я не поехал туда, мы все могли бы просто спрятать головы в песок и критиковать другие культуры и другие страны издалека».

В сборной Англии он сыграл на выезде против Украины, а затем услышал, как ему свистят во время домашней товарищеской игры против Австралии. «Плохо, когда свои же фанаты освистывают тебя. Но у людей есть свое мнение. Каждая встреча с кем-то на улице проходит на позитивной ноте», – прокомментировал Хендерсон.

А Харри Магуайр рассердился: «Настоящие болельщики сборной Англии не освистывают игроков. Не освистывают футболистов, которые посвящают жизнь игре и делают все возможное для того, чтобы у этой страны были хорошие воспоминания и особые моменты для них и их семей».

Менее полугода остается до Евро-2024, где на Хендерсона рассчитывает Гарет Саутгейт. Англия – в числе главных фаворитов турнира. Тем же летом Хендерсону исполнится 34 года. Евро может стать последним крупным турниром в его карьере.

* – «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией в РФ

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Фото: Gettyimages/Francois Nel, Yasser Bakhsh

19 комментариев
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Ответ Alex Filipovich
Как вступить в "международное общественное движение ЛГБТ"?)
Стать болельщиком Барселоны.
+21
-5
+16
Ответ AmanEsen
> выступал в поддержку ЛГБТ-сообщества* («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией в РФ) это что-то новенькое, давно аббревиатура стала организацией?)
С подключением
+8
0
+8
Готов даже снизить зарплату.. А где еще столько платить будут.
+6
0
+6
> выступал в поддержку ЛГБТ-сообщества* («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией в РФ)

это что-то новенькое, давно аббревиатура стала организацией?)
+9
-3
+6
Ответ AmanEsen
> выступал в поддержку ЛГБТ-сообщества* («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией в РФ) это что-то новенькое, давно аббревиатура стала организацией?)
Не очень новенькое: 30 ноября 2023-го года Верховный суд признал «движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Буквально.

Как много интересного за пределами спортивных сайтов, не правда ли?
+6
-2
+4
Как вступить в "международное общественное движение ЛГБТ"?)
+5
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+3
Так смешно, английский казалось бы брутальные фанаты освистывают Хендерсона за то что уехал в страну где не уважают ЛГБТ. Нежные фанаты )
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Странно, ведь такое бабло платят. Только уровень никакущий, зато горы бабла отсыпят
То ли дело играть с английскими бревнами.
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Не всё измеряется деньгами и это хорошо.
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Бензема там не хочет играть, теперь и Хэндерсон
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Деньги не пахнут, но потеют ?..
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Хендерсон активист ЛГБТ, вот и ему не рады в мусульманской стране. Пускай валит обратно на острова - устраивать гейпарады.
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В смысле, "даже".. да это вообще априори должно быть, а не преподноситься как великая жертва. Он уехал в отсталую лигу, потерял форму, наигранные связи, сотни часов тактики и упражнений.. Он не "даже", а "обязан" урезаться серьёзно в зарплате. Крайне странно, когда зарплата описывается как что-то незыблемое и непоколебимое, и никак не отражающее складывающуюся ситуацию.
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Ответ svl.g
В России.
в Зените
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Ответ Alex Filipovich
Как вступить в "международное общественное движение ЛГБТ"?)
Завести мужа
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Ответ Natan Pilkin
Не очень новенькое: 30 ноября 2023-го года Верховный суд признал «движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Буквально. Как много интересного за пределами спортивных сайтов, не правда ли?
что еще за суд?
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