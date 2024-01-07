Хендерсон хочет уехать из Саудовской Аравии. Готов даже снизить зарплату

Джордан Хендерсон – в заголовках английской прессы, которая уже ждет его домой из Саудовской Аравии. Причин сразу несколько – от климата до посещаемости.

Хендерсон даже согласен на потери в деньгах

Напомним: летом 2023 года Хендерсон перешел из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак» за 14 миллионов евро. Daily Mail пишет, что через полгода он может вернуться обратно и готов рассмотреть любые предложения. Все это – на фоне трехлетнего контракта с зарплатой в четыре раза выше, чем была в «Ливерпуле».

Прежде всего, Хендерсон так до конца и не адаптировался в Саудовской Аравии – из-за климата и матчей в жаркую погоду с высокой влажностью. Еще один аргумент – низкая посещаемость игр «Аль-Иттифака», которая не превышает и восьми тысяч зрителей, несмотря на вместимость стадиона в 35 тысяч.

Критика в Англии после переезда в Саудовскую Аравию – другая причина. Помимо этого Хендерсон считает, что возвращение в АПЛ увеличит его шансы на поездку на Евро-2024 в составе сборной Англии. В общем, доводов хватает, но пока не сообщается, готов ли отпустить его клуб – и за какие деньги?

Хотя осенью Хендерсон говорил: «Возможность поработать со Стиви [Джеррардом] в совершенно другой лиге и совершенно другой культуре была чем-то совершенно новым, интересным с точки зрения проекта, который был поставлен перед нами, с точки зрения лиги и использования моего опыта. Люди могут верить мне или нет, но в моей жизни и карьере деньги никогда не были мотивацией. Никогда».

Сейчас, как сообщают английские медиа, он хочет вернуться в АПЛ, несмотря на существенные потери в зарплате, а еще – необходимость выплатить налоги на сумму около семи миллионов фунтов.

Хендерсон регулярно играл, сделал четыре ассиста, но давно не побеждал с командой

«Аль-Иттифак» – клуб, в котором помимо Хендерсона играют Джорджиньо Вейналдум, Демерэй Грэй, Витиньо, Мусса Дембеле и Робин Квайсон. Идет на восьмом месте, побед столько же, сколько и поражений (по шесть), забито столько же, сколько и пропущено (по 22).

Не самая зрелищная команда турнира – только две пропускают меньше нее, еще шесть меньше забивают. В сентябре «Аль-Иттифак» шел в двух очках от лидера, но все это осталось в прошлом – сейчас до тройки целых 15 очков и всего восемь от зоны вылета.

В общем, скучновато, да еще и 8-матчевая серия без побед наверняка напрягает (последний успех – в октябре), а давление на главного тренера Стивена Джеррарда усиливается. Помощник Джеррарда Иан Фостер уже ушел – возглавил в Англии «Плимут».

В активе Хендерсона 17 матчей и четыре голевые передачи. В сентябре и ему наверняка было веселее, когда эти четыре паса он отдал за три игры подряд. С тех пор ни он, ни клуб результативностью не блистали.

На родине Хендерсона и правда сильно критиковали после отъезда

Играя за «Ливерпуль», Хендерсон выступал в поддержку ЛГБТ-сообщества* («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией в РФ), а после перехода в «Аль-Иттифак» узнал, что о нем говорит Томас Хитцльспергер: «Любопытно узнать, каким будет новый Джордан Хендерсон. Прежний-то умер!»

Хендерсон ответил на критику: «Появление человека с такими взглядами и ценностями в Саудовской Аравии – это только положительный момент». И добавил позже: «Когда я принимал решение о переходе, то пытался взглянуть на это так: если бы я не поехал туда, мы все могли бы просто спрятать головы в песок и критиковать другие культуры и другие страны издалека».

В сборной Англии он сыграл на выезде против Украины, а затем услышал, как ему свистят во время домашней товарищеской игры против Австралии. «Плохо, когда свои же фанаты освистывают тебя. Но у людей есть свое мнение. Каждая встреча с кем-то на улице проходит на позитивной ноте», – прокомментировал Хендерсон.

А Харри Магуайр рассердился: «Настоящие болельщики сборной Англии не освистывают игроков. Не освистывают футболистов, которые посвящают жизнь игре и делают все возможное для того, чтобы у этой страны были хорошие воспоминания и особые моменты для них и их семей».

Менее полугода остается до Евро-2024, где на Хендерсона рассчитывает Гарет Саутгейт. Англия – в числе главных фаворитов турнира. Тем же летом Хендерсону исполнится 34 года. Евро может стать последним крупным турниром в его карьере.

* – «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией в РФ

Фото: Gettyimages/Francois Nel, Yasser Bakhsh