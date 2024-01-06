Вернер снова в АПЛ! Разумный выбор «Тоттенхэма», несмотря на спад в «Лейпциге»

Тимо Вернер возвращается в АПЛ – переходит в «Тоттенхэм» на правах аренды до конца сезона. Ого, кажется, пока это самый неожиданный трансфер январского окна!

The Athletic пишет об успешных переговорах лондонцев с «Лейпцигом», скоро все объявят официально. Это будет аренда с правом выкупа за 15-20 млн евро, зарплату на себя возьмет «Тоттенхэм».

Зачем Вернер «Тоттенхэму»? Отвечает Вадим Лукомский

Вернер – разумный выбор Постекоглу. Сначала он компенсирует нехватку Сона (уедет на Кубок Азии), а потом будет конкурировать с Ришарлисоном. В первой части сезона кореец и бразилец делили между собой левый фланг атаки и центр нападения. Оба поиграли и там, и там. Это как раз две самые частые роли Тимо.

Динамика после возвращения Сона может быть самой разной. Возможно, Вернер будет выходить в центре, а Сон – с фланга. Или наоборот. Сон и Ришарлисон займут оба места, а Вернер будет первым запасным. Вероятно, это будет решаться исходя из формы и химии между игроками.

Для Постекоглу важнее базовый набор качеств атакующего игрока. Дальше при правильном отношении со стороны футболиста он может адаптировать систему и найти позицию. Маст-хэв набор сформулирован в инсайде The Guardian – интенсивность, скоростные данные и умение грамотно прессинговать.

Это нужно на любом месте в атаке «Тоттенхэма». А вот задачи с мячом разные. Слева требуется держать ширину в атаке и чаще играть 1-в-1. В центре – стягивать на себя защитников и создавать пространство для креативных игроков, также в ограниченном формате участвовать в комбинациях. И там, и там важны скоростные рывки за спину.

Хочется похвалить «Тоттенхэм» за структуру сделки. Сначала – только аренда, но есть опция необязательного выкупа. Очень правильное отношение к игроку, у которого в теории есть все качества, чтобы блистать в системе Постекоглу, но на практике серьезный и продолжительный спад в нынешнем клубе.

А что за спад? Да-да, Вернер – уже не топ в «Лейпциге»

Артем Денисов в телеграм-канале «Аргонавтика» рассказал, что происходит с Вернером сейчас:

«Трансфер ожидаемый: Вернер совсем потух в «Лейпциге». В этом сезоне он даже не первый выбор со скамейки. Проиграл конкуренцию и за место в паре форвардов (там выходит вечный Юссуф Поульсен), и за место под нападающими (даже с учетом постоянно травмированного Дани Ольмо).

В прошлом сезоне Тимо тоже выглядел невзрачно. Очень обидно травмировался перед ЧМ-2022: оставалось меньше трех недель, была серия из четырех матчей подряд с результативными действиями. Мало хорошего можно вспомнить кроме этой серии. Офсайдов было больше, чем хороших открываний за спины. Кристофер Нкунку орал на Вернера чаще, чем одобрительно хлопал.

Атакующий «Тоттенхэм» – точно вариант выше среднего для Тимо. Пусть пробует, наверняка очень хочет попасть на домашний Евро-2024. Пока он сильно далек от этой цели».

Вернер уже играл в АПЛ: мало забивал, зато выиграл ЛЧ

В 2016 году «Лейпциг» не пожалел на Вернера 23 млн евро, чтобы порадоваться его 95 голам за четыре сезона и на пике отправить в «Челси» за 53 млн. Но за два года в АПЛ немец выжал лишь 10 мячей и перестал мучиться, лишь вернувшись в «Лейпциг» за 20 млн.

Впрочем, и там результативность особо выше не стала: в прошлом сезоне Бундеслиги он отличился лишь девять раз, сейчас за полсезона – всего дважды.

Роман Нагучев передавал разговор с экс-игроком сборной Германии Карл-Хайнцем Ферстером. Тот рассказал, что изначально Вернер не хотел уезжать из Бундеслиги: играя всю жизнь в футбол, мало учился, поэтому стеснялся образования. Плюс была проблема мнительности и подверженности стрессам. После мощного сезона-2019/20 с 28 голами в Бундеслиге уверенности стало гораздо больше – и Вернер отправился в АПЛ.

Там после четырех голов в восьми матчах Вернер замолчал практически на весь оставшийся сезон, забил лишь по мячу в феврале и апреле, но все это уже было без участия уволенного Фрэнка Лэмпарда. Заодно и влетел во все мемы весной 2021-го, когда умудрился не попасть в пустые ворота за сборную Германии, тогда проиграли Северной Македонии в отборе к ЧМ-2022.

Возглавивший «Челси» Томас Тухель комментировал произошедшее: «Вчера я отправил его домой с тренировки, потому что он хотел поработать над завершением атак. Я сказал: «Тебе не нужно это. Твои тело и мозг знают, как забивать. Ты делал это с шести лет. Так что не беспокойся, голы придут».

И выдал еще одну запоминающуюся фразу: «Если женщина не хочет идти с вами ужинать, вы не можете ее заставить. Вы можете отойти в сторону, и тогда, может быть, она перезвонит. Голы придут».

Через месяц Вернер забил «Реалу», а еще через три недели выиграл с «Челси» Лигу чемпионов. В том же году добавил еще два международных трофея – взял Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

После второго сезона в «Челси» Вернер вернулся в Германию, упомянув, что ему не слишком подходила система Тухеля. И добавил: «В первом сезоне я стал лучшим бомбардиром «Челси» и выиграл ЛЧ. Большего и желать нельзя. К сожалению, второй сезон был немного неудачным. Я установил рекорд по голам, которые отменил ВАР. После этого мне пришлось иметь дело с коронавирусом и травмами, это ничуть не улучшило мое положение».

Вернер постарается снова покорить АПЛ с командой из Лондона – теперь с «Тоттенхэмом».

Фото: Gettyimages/Maja Hitij / Staff, David Ramos / Staff, Clive Mason / Staff