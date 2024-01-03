Кейн и «Байер» – лучшие, Левандовски и «Барса» – одни из худших. Что с реализацией в топ-лигах?

Новогодние праздники – хорошее время, чтобы подвести промежуточные статистические итоги. Поговорим о реализации моментов?

Механика проста: сравниваем голы с xG (острота ударов) и смотрим на команды с наибольшей положительной и отрицательной разницей.

● «Байер» – единственный клуб, который забил на 10+ мячей больше, чем создал моментов по модели xG. Еще одной сенсации евросезона – «Жироне» – хорошая реализация тоже сильно благоволит.

● Почти все команды с хорошей реализацией идут в зоне ЛЧ – за исключением «Аталанты» (6-е место в Серии А) и менхенгладбахской «Боруссии» (12-е место в Бундеслиге). Без реализации было бы еще хуже.

● Больше всего оверперформят испанские клубы – «Жирона», «Реал», «Атлетико».

● «Ницца», несмотря на плохую реализацию, идет второй в Лиге 1. Схожая ситуация у «Барселоны», которая занимает четвертую строчку в Ла Лиге.

● «Кельн», «Эмполи» и «Сельта» из-за неважной реализации находятся в зоне вылета. «Брентфорд» (16-е место в АПЛ), «Алавес» (16-е место в Ла Лиге) и «Лион» (15-е место в Ла Лиге) тоже недалеко от опасного участка таблицы.

● «МЮ» и «Челси» из-за скудной реализации занимают позиции сильно ниже ожидаемых.

● Харри Кейн, Лаутаро Мартинес и Джуд Беллингем забили почти на шесть мячей больше ожидаемого. Джуд особенно сильно влияет на общий показатель реализации «Реала».

● Половина игроков из списка – из Бундеслиги.

● У корейцев в АПЛ отличная реализация – доказано Сон Хын Мином и Хван Хи Чханом.

● Большие проблемы с реализацией у лидера «Сельты» Яго Аспаса – и это сильно влияет на идущую в зоне вылета команду. Поймал кризис и Роберт Левандовски, чья результативность в этом сезоне сильно упала.

● По Дарвину Нуньесу визуальные впечатления совпадают со статистикой – уругваец по-прежнему часто не реализует убойные моменты.

● Сразу два игрока с плохой реализацией – Николас Джексон и Энцо Фернандес – из «Челси».

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin