Льорис покинул «Тоттенхэм» ради МЛС: его забрал клуб Велы, тут закончили Кьеллини и Бэйл

Один из главных вратарей современности уже восемь месяцев не появляется на поле. Летом ходили слухи об уходе Уго Льориса из «Тоттенхэма», но он сменил клуб только зимой: «Лос-Анджелес» уже объявил о переходе француза.

Контракт рассчитан на 2024 год с возможностью продления на 2025-й и 2026-й.

Льорис в «Тоттенхэме»: три проигранных финала, много сухих матчей, статус капитана и легенды

Льорис появился в «Тоттенхэме» сразу после Евро-2012, перейдя из «Лиона» за 12,6 млн евро. С тех пор – 11 сезонов в клубе, 447 матчей во всех турнирах, но трофеи – только в сборной (если не считать Кубок Ауди в 2019-м).

Дебютный матч положил конец гигантской серии Брэда Фриделя, который провел в АПЛ 310 игр подряд. «Тоттенхэм» с Льорисом обыграл 2:0 «Астон Виллу», и это был первый из девяти сухих матчей для француза в стартовом сезоне.

В ноябре 2013-го получил коленом в голову от Ромелу Лукаку. «Врачи делали мне знаки, что Льорис не сможет продолжить матч, так как он не понимал, где находится. Даже сейчас он не помнит, что произошло в том эпизоде», – говорил Андре Виллаш-Боаш, но голкипер доиграл матч до конца. Его не выпустили на следующую игру, но затем Льорис помог Франции выйти на ЧМ-2014 по итогам стыков с Украиной.

В марте 2015-го появилась возможность выиграть трофей, но «Тоттенхэм» уступил 0:2 «Челси» в финале Кубка лиги. Капитан Льорис пропустил от другого капитана – Джона Терри, а затем еще и от Диего Косты.

С лета 2015-го француз обзавелся постоянной капитанской повязкой в «Тоттенхэме». Тогда же шли слухи о возможном переходе в «МЮ» в случае ухода Давида Де Хеа, но оба вратаря остались в своих клубах.

Следующий год – Евро-2016. Сборная Франции двигалась к победе на домашнем чемпионате, но гол португальца Эдера на 109-й минуте финала все испортил. Только серебро.

В сезоне-2016/17 «Тоттенхэм» финишировал вторым в АПЛ и пропустил всего 26 голов – клубный рекорд. У Льориса – 15 сухих матчей, но «Золотая перчатка» досталась Тибо Куртуа (16). В последних двух матчах клуб забил шесть голов «Лестеру» и семь – «Халлу», но все равно пропустил по мячу. Даже в такой ситуации Льорис обидно проскочил мимо главного приза.

В ЛЧ-2018/19 француз выдал крутой матч в Дортмунде и 100-й сухой за «Тоттенхэм», а еще – взял пенальти от Серхио Агуэро в четвертьфинале. Но в финале – опять без трофея: «Ливерпуль» был сильнее «Тоттенхэма».

Еще одна попытка выиграть финал Кубка лиги появилась в 2021-м, но снова нет: 0:1 от «Ман Сити» с поздним голом Эмерика Лапорта и в присутствии всего лишь 7773 болельщиков из-за пандемии коронавируса.

Да, с «Тоттенхэмом» было несколько безуспешных попыток выиграть титул – три финала кубков, второе место в АПЛ. Зато в 2018-м Льорис стал чемпионом мира, да еще и в качестве капитана сборной Франции – и это легко перевешивает все неудачи.

А в предпоследнем сезоне за «Тоттенхэм» Льорис обновил собственный рекорд по сухим матчам в АПЛ – их стало 16.

Из сборной он ушел после ЧМ-2022, а в «Тоттенхэме» последний матч провел в Ньюкасле в апреле 2023-го, где за 21 минуту пропустил пять голов. Очень жаль, что получился такой безрадостный финал.

Тем не менее, у Льориса 151 сухой матч за «Тоттенхэм», из них – 127 в АПЛ, и всего одного матча не хватило, чтобы догнать Петера Шмейхеля. А по сэйвам Льорис занимает шестое место в АПЛ, до тысячи не хватило еще 14.

Льорис не торопился уходить, подходя взвешенно к ситуации с будущим клубом

Летом уже было ясно, что Льорис не останется в «Тоттенхэме» до конца контракта, который истекает в июне 2024 года. Его не включили в число футболистов, отправившихся в азиатско-тихоокеанское турне, сам вратарь оценивал предложения других клубов. К этому времени Льорис немного сдал в игре на линии, попал в десятку вратарей топ-лиг с наибольшим количеством ошибок, которые привели к ударам, заметно упал и показатель разности ожидаемых голов после ударов и пропущенных мячей.

Плюс к этому новому тренеру «Тоттенхэму» Энджу Постекоглу понадобился голкипер, умеющий играть ногами и пасовать. Так клуб забрал из «Эмполи» Гульельмо Викарио, а Льорис долечивал травму.

«Тоттенхэм» назначил нового капитана – Сон Хын Мина, а бывший попал в сферу интересов «Интера», «Фиорентины», «ПСЖ», «Аль-Хилаля» и «Лацио». Но первые забрали Яна Зоммера, флорентийцам и саудовцам он отказал, да и к парижанам не перешел. В «Лацио» Льорис также не захотел – ему не гарантировали место в воротах.

А об интересе «Ниццы» агент сообщил всего за час до закрытия трансферного окна, когда не было возможности принять обдуманное решение. Впрочем, сами французы позже опровергли какие-либо переговоры по переходу. Уже при закрытом окне появились слухи о возможном бесплатном подписании Льориса «Ньюкаслом», который лишился Ника Поупа, но этого не произошло.

Все это время Льорис тренировался в «Тоттенхэме», но не попадал в заявку на матчи. К открытию зимнего трансферного окна уже пора было определиться с новым кубом, чтобы сезон не пропал целиком. Впрочем, источник Le Parisien рассказывал, что сейчас для Льориса важнее всего стабильность семьи, которая обосновалась в Лондоне, так что он не будет переходить в первый попавшийся клуб, а тщательно взвесит все варианты. В это легко поверить, учитывая характер футболиста.

В конце декабря Льорису исполнилось 37 лет. «Лос-Анджелесу» он достается бесплатно. В команде не так много известных лиц, разве что вингер Дени Буанга (долго играл во Франции) и защитник Серджи Паленсия (воспитанник «Барселоны»). 34-летний Карлос Вела не продлил контракт, который истекает 1 января – станет игроком мексиканского «Крус Асуль».

В прошлом году «Лос-Анджелес» боролся за трофей до последнего, дошел до плей-офф МЛС, где проиграл «Коламбус Крю» (1:2). После того матча карьеру закончил Джорджо Кьеллини, год назад здесь же из футбола ушел Гарет Бэйл.

Конкурент у Льориса только один – третий кипер Томас Ромеро, первые двое уже ушли. Так что француза ждет относительно легкая пенсия.

А еще – встреча с Лионелем Месси. На клубном уровне Льорис играл против Месси четырежды – его команды забили 11 голов, а сам Лео – три. Встречи на уровне сборных были еще более драматичными: 4:3 на ЧМ-2018 и 3:3 в финале через четыре года, да еще и с серией пенальти.

Фото: East News/Ben STANSALL / AFP, CARL RECINE / POOL / AFP; ULMER/Michael Kienzler/Global Look Press; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Stu Forster, Clive Rose, Dean Mouhtaropoulos, Dan Mullan, Clive Brunskill, Shaun Botterill, Justin Setterfield, Julian Finney