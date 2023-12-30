Шахин и Свен Бендер – тренеры «Дортмунда». Пока будут помогать Терзичу

В дортмундской «Боруссии» – приступ ностальгии под конец года: в команду вернулись сыгравшие за нее на двоих почти 500 матчей Нури Шахин и Свен Бендер.

Одному 35 лет, другому – 34, оба будут тренировать! Они помогут Эдину Терзичу в тренерском штабе.

«Боруссия» решилась на перестановки, увязнув в Бундеслиге

На зимний перерыв клуб ушел триумфатором самой тяжелой группы в Лиге чемпионов – опередил «ПСЖ», «Милан» и «Ньюкасл». Но забуксовал в Бундеслиге: в последних восьми матчах всего одна победа – в итоге пятое место и шесть очков отставания от зоны ЛЧ. До лидирующего «Байера» – целых 15.

Ассистент Терзича Армин Ройтершан ушел из клуба по собственному желанию, зато пришли Шахин и Бендер. Терзич подчеркнул, что приход обоих – его желание, которое он неоднократно пытался воплотить. «Хотим внести новый импульс в тренерский штаб», – это слова директора «Боруссии» Себастьяна Келя, который выделил опыт обоих специалистов.

Шахин счастлив: «Я не могу отказать «Боруссии», когда она просит. Наш тренерский штаб постарается вернуть команду на победный путь. Вернуться домой – здорово!»

Шахин – точно не на смену Терзичу?

Слухи о возможной отставке Терзича обсуждаются все чаще после неудач в чемпионате. Немецкий Sky Sport рассказывал, что некоторые игроки недовольны тренером. Тактику Терзича критиковали Юлиан Брандт, Грегор Кобель и Никлас Фюллькруг, непростые отношения у него и с Марко Ройсом. Да и с Келем тоже – они не сходились по трансферным вопросам.

А тут еще и Тома Менье поделился секретом, который также едва ли воспринят в команде позитивно: «За каждый лишний килограмм предусмотрен штраф в размере 1000 евро. Начиная с определенного уровня, мы переходим к штрафам в 1000 евро… За 100 граммов!»

В турецких медиа проскакивало предположение о том, что Терзич доработает до конца сезона, а сменит его потом как раз Шахин. Kicker намекает, что в «Боруссии» теперь есть полноценный преемник Терзича, и пишет, что Шахину еще нужно получить лицензию УЕФА Pro.

Шахин и Бендер подписали контракты до лета 2025 года. Терзич тоже связан с «Боруссией» до этого времени.

Шахин-тренер: довел команду в Турции до седьмого места и запомнился тем, как защищал арбитра

Нури фактически завершил игровую карьеру в 33 года: провел сезон в турецком «Антальяспоре», а потом заменил главного тренера и решил не продолжать играть, а сосредоточиться на тренерской работе. Причем ему тут же выдали пятилетний контракт – фактически без опыта! Президент «Антальяспора» Азиз Чатин объяснил, что хочет дать Шахину время на то, чтобы собрать команду.

Это был сезон-2021/22, и «Антальяспор» стартовал всего с двух побед в первых восьми матчах. Заступил Шахин – в следующих восьми играх было уже четыре победы, а главное – 2:1 над далеко убежавшим от всех «Трабзонспором», который в 15 стартовых матчах не проиграл ни разу. Но последовали очередные восемь матчей без побед.

И все же терпение руководства, болельщиков и самого Шахина вознаградилось в том же сезоне – с января-2022 и до конца сезона команда ни разу не проиграла: в 16 матчах было десять побед и шесть ничьих. «Антальяспор» вместе с Федором Кудряшовым финишировал на комфортном седьмом месте лишь в шести очках от зоны еврокубков.

Сезон-2022/23 сложился тяжелее – 13-я строчка и всего одно очко до зоны вылета. Стартовали с шести поражений в девяти играх, да и потом получалось далеко не все – месяц без побед зимой, нестабильность в результатах. Например, двух побед подряд с ноября-2022 не было ни разу. Зато Шахин запомнился тем, как защитил судью от своих разъяренных игроков.

В сезоне-2023/24 опять тяжелое начало – без побед в пяти играх, но потом пять побед в семи матчах. На перерыв до января «Антальяспор» ушел, располагаясь на восьмом месте. До еврокубков пять очков, до зоны вылета – семь.

Кстати, «Антальяспор» – не первая тренерская работа Шахина, он еще в 2015 году помог родному «Майнерцхагену» и деньгами, и умениями, входил в штаб брата.

Бендер завершил карьеру и отправился в любительский футбол, а потом попал в сборную и стал чемпионом мира (как ассистент)

Ларс и Свен Бендеры завершили карьеры в 2021 году и вернулись в родной клуб «Бранненбург», где играли в детстве. Свен сыграл в одном сезоне 13 матчей, а в другом – 17: так помог вывести клуб из девятого дивизиона в восьмой.

За это время Бендер уже поработал и в сборной Германии U-16 – летом 2022-го получил там должность ассистента главного тренера Михаэля Пруса. В марте он рассказывал: «Мы правильно распределяем задачи внутри команды. Я фокусируюсь на работе с защитой – и на тренировках, и на групповых встречах, и во время индивидуальных бесед».

Что он еще говорил: «Одна вещь была особенно важна для меня и Ларса: отдавать многое. Если ты отдаешь многое, то можешь рассчитывать на что-то взамен в жизни. Если же не давать ничего и на многое рассчитывать, то получить ничего не удастся. Мы всегда использовали любую возможность, чтобы стать лучше. Совершать ошибки позволено, но если это результат страсти[к игре, то их можно простить. Воля, желание, страсть – при помощи этого можно многого добиться».

Отношение к делу помогло Бендеру стать успешным уже на самом старте карьеры тренера – он помогал Прусу на чемпионате мира U-17, который прошел осенью. Немцы дошли до финала, в котором переиграли французов в серии пенальти. Прекрасный опыт.

Посмотрим, как Бендер и Шахин помогут «Дортмунду» уже в роли тренеров.

Фото: IMAGO/Seskimphoto, Jurgen Fromme/firo Sportphoto/Global Look Press; East News/ORHAN CICEK / ANADOLU / Anadolu via AFP; Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke, Sebastian Widmann