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Эти 11 зимних трансферов уже свершились: «Барса» потратила 40 млн на бразильца, Суарес поехал к Месси, ЦСКА купил игрока «Балтики»

Интер Майами Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллс Нью-Йорк Ред Буллс
Витор Роке
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Ростов Ростов
Джонни де Соуза
Бетис Бетис
ЦСКА ЦСКА
Гранада Гранада
Зенит Зенит
Бруно Мендес Бруно Мендес
Барселона Барселона
Тамерлан Мусаев Тамерлан Мусаев
Адриан Мазилу
Эмиль Форсберг Эмиль Форсберг
Родриго Саравия
трансферы трансферы
Фламенго Фламенго
Педро дос Сантос
Брайтон Брайтон
Николас де ла Крус Николас де ла Крус
Элиф Элмаз Элиф Элмаз
Луис Суарес Луис Суарес
Футбол Футбол

В начале января зимнее трансферное окно открывается во многих странах (например, в топ-5 лиг – 1-2 января). Есть и исключения –  в России вообще 25 января.

В списке свершившихся трансферов есть и известные имена, и большие суммы, и заметные переходы в России.

Витор Роке – из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону» за 40 млн евро

18-летний бразильский форвард с 12 голами в чемпионате Бразилии заключил контракт с «Барселоной» еще в июле – и аж до лета 2031 года с отступными в 500 млн евро. «В лице Витора Роке «Барса» получила будущего обладателя «Золотого мяча», – прогнозировал агент игрока Андре Кюри. Он же оценивал силу Роке, сравнивая его с Роналдо.

Сам Роке говорит, что всегда хотел только в «Барселону» и что теперь мечта сбылась. Он прилетел в Каталонию уже в конце декабря.

Элиф Элмаз – из «Наполи» в «Лейпциг» за 23 млн евро

Летом 2019-го переход из «Фенербахче» обошелся для «Наполи» в 16,2 млн евро, хотя за пару лет до этого турки потратили на македонца всего 180 тысяч. В Италии Элмаз выиграл Кубок и чемпионат, но в этом сезоне всего четыре раза выходил в стартовом составе – стал меньше играть при Руди Гарсии. В первом матче после возвращения Вальтера Мадзарри забил победный гол «Аталанте», но к этому моменту уже был настроен покинуть клуб.

27 декабря «Лейпциг» объявил о переходе Элмаза, контракт – до лета 2028 года.

Эмиль Форсберг – из «Лейпцига» в «Нью-Йорк Ред Буллс», сумма неизвестна

«Лейпциг» оперативно подписал Элмаза, отпустив местную легенду – 32-летний швед отыграл почти десять лет в клубе, пройдя от второй Бундеслиги до Лиги чемпионов и победы в двух Кубках Германии. Теперь захотелось сменить обстановку.

Форсберг перешел в команду МЛС с контрактом до конца 2026 года с возможностью продления еще на год. Напомним: и лейпцигский, и нью-йоркский клубы спонсирует Red Bull.

Николас де ла Крус – из «Ривер Плейт» во «Фламенго» за 14,5 млн евро

Внутренний южноамериканский трансфер. 26-летний уругвайский центральный полузащитник провел в «Ривере» семь сезонов и выиграл с ним десять трофеев. Раньше им интересовались «Барселона», «Ман Сити» и «МЮ», приглядывался «Зенит», но в Европу де ла Крус не поехал. А «Фламенго» приобрел его после того, как не согласился платить 25 миллионов за Клаудиньо.

Уход из «Ривера» де ла Крус назвал одним из самых сложных решений в жизни.

Педро – из «Коринтианса» в «Зенит» за 9 млн евро

Бразилец перейдет в команду из Санкт-Петербурга по достижении 18-летнего возраста, это произойдет 5 февраля. Педро может сыграть на обоих флангах и в центре нападения. У «Зенита» было приоритетное право выкупа футболиста из «Коринтианса», которым интересовались «Боруссия», «Аякс» и «Ньюкасл».

В минувшем сезоне он наиграл в бразильском клубе больше 20 матчей во всех турнирах и забил один мяч. В «Зенит» поедет уже с медалью чемпиона – победил с Бразилией в чемпионате Южной Америки U-20 и сам там забивал. Заодно и расскажет об Эндрике – крепко с ним дружит. Тот полноценно отправится в Европу чуть позже – летом 2024-го в «Реал».

Джонни де Соуза – из «Интернасьонала» в «Бетис» за 6 млн евро

Джонни родился в Нью-Джерси, но семья в его трехмесячном возрасте переехала в Бразилию. Стал полузащитником сборной США, но во взрослой клубной карьере играл только за «Интернасьонал». Теперь распробует испанскую Ла Лигу и усилит центр полузащиты «Бетиса».

Контракт рассчитан до 2029 года. Marca сообщила, что «Бетис» выплатил шесть миллионов за 80% экономических прав на игрока.

Адриан Мазилу – из «Фарула» в «Брайтон» за 3 млн евро

Парню всего 18 лет, а он уже чемпион Румынии и за «Фарул» провел почти полсотни матчей, заодно и съездил на Евро U-21 со сборной. Мазилу и «Брайтон» договорились о переходе еще в июле.

Румына сравнивали с блеснувшим в «Брайтоне» Каору Митомой, отмечая его скорость, дриблинг, умение создавать моменты. Еще одно качество Мазилу – крепкое телосложение, уже в юном возрасте позволяющее не бояться единоборств.

Родриго Саравия – из «Пеньяроля» в «Ростов» за 1,91 млн евро

Саравия в августе был арендован аргентинской «Химнасией», но в конце декабря «Пеньяроль» досрочно прекратил аренду, чтобы продать футболиста в российский клуб. Переход в «Ростов» подтвердил агент игрока Йоуко Гориссен.

Саравия – 23-летний опорник из Уругвая, способный сыграть и чуть выше в центре. С «Пеньяролем» он выиграл уругвайский Суперкубок-2022, провел полный матч. А в начале декабря сыграл с «Химнасией» стыковую игру за право остаться в элите аргентинского футбола – команда минимально победила, отправив вниз «Колон».

Тамерлан Мусаев – из «Балтики» в ЦСКА за 300 тысяч евро

ЦСКА пока усиливается 22-летним форвардом предпоследней команды РПЛ – безусловно, интересным, но еще далеко не до конца раскрывшимся. Мусаев в РПЛ чаще выходил в «Балтике» на замену, принес победу голом в первом домашнем матче против «Факела», забивал «Крыльям», но круче всего отыграл в кубковой игре против «Ахмата» – балтийцы выиграли 4:1, а Тамерлан забил два красивых гола.

Цена даже при скромной статистике все равно кажется небольшой, но у Мусаева летом 2024-го заканчивался контракт.

Луис Суарес – из «Гремио» в «Интер Майами» бесплатно

Один из самых громких переходов: 36-летний уругваец был близок даже к завершению карьеры, но сыграл соблазн снова поиграть вместе с Лионелем Месси. Стороны подписали соглашение сроком до конца 2024 года. Теперь Суарес поиграет не только вместе с Месси – еще воссоединится с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Бруно Мендес – из «Коринтианса» в «Гранаду» бесплатно

Неудивительно, что «Гранаде» понадобился 24-летний уругвайский защитник – у команды 40 пропущенных голов! Чаще в топ-5 лигах пропускают только «Шеффилд Юнайтед» и «Дармштадт». Да еще и достанется игрок испанцам без денег – контракт у него кончается в декабре.

Подписание Мендеса – первое для нового спортивного директора «Гранады» Маттео Тоньоцци, который ранее работал в «Ювентусе» главным скаутом.

Кто еще может попасть в этот список? Есть известные кандидаты

Усиления нужны многим клубам, так что громкие трансферы, вероятно, еще впереди. Маттейс де Лигт и Нико Шлоттербек интересны «Арсеналу», Кэлвин Филлипс может перейти в «Ньюкасл», за Марсьялем следит «Интер», Рафаэль Варан, возможно, согласится даже на «Ланс».

Также «МЮ» интересуется Джошуа Зиркзее и Жоау Невешем, «Лейпциг» готов отпустить Тимо Вернера, а «Челси» намерен усилить атаку Виктором Осимхеном, Айвеном Тоуни или Виктором Бонифасе.

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Фото: instagram.com/fcbarcelona; instagram.com/flamengoen; instagram.com/intermiamicf; IMAGO/Razvan Pasarica/SPORT PICT/Global Look Press

3 комментария
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с Мазилу не промазали
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Ну вот и проверим скаутов «Зенита».
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Ответ SilvesterCat
Ну вот и проверим скаутов «Зенита».
ска аут))) но это уже из другой ветки))
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