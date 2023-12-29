Эти 11 зимних трансферов уже свершились: «Барса» потратила 40 млн на бразильца, Суарес поехал к Месси, ЦСКА купил игрока «Балтики»

В начале января зимнее трансферное окно открывается во многих странах (например, в топ-5 лиг – 1-2 января). Есть и исключения – в России вообще 25 января.

В списке свершившихся трансферов есть и известные имена, и большие суммы, и заметные переходы в России.

Витор Роке – из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону» за 40 млн евро

18-летний бразильский форвард с 12 голами в чемпионате Бразилии заключил контракт с «Барселоной» еще в июле – и аж до лета 2031 года с отступными в 500 млн евро. «В лице Витора Роке «Барса» получила будущего обладателя «Золотого мяча», – прогнозировал агент игрока Андре Кюри. Он же оценивал силу Роке, сравнивая его с Роналдо.

Сам Роке говорит, что всегда хотел только в «Барселону» и что теперь мечта сбылась. Он прилетел в Каталонию уже в конце декабря.

Элиф Элмаз – из «Наполи» в «Лейпциг» за 23 млн евро

Летом 2019-го переход из «Фенербахче» обошелся для «Наполи» в 16,2 млн евро, хотя за пару лет до этого турки потратили на македонца всего 180 тысяч. В Италии Элмаз выиграл Кубок и чемпионат, но в этом сезоне всего четыре раза выходил в стартовом составе – стал меньше играть при Руди Гарсии. В первом матче после возвращения Вальтера Мадзарри забил победный гол «Аталанте», но к этому моменту уже был настроен покинуть клуб.

27 декабря «Лейпциг» объявил о переходе Элмаза, контракт – до лета 2028 года.

Эмиль Форсберг – из «Лейпцига» в «Нью-Йорк Ред Буллс», сумма неизвестна

«Лейпциг» оперативно подписал Элмаза, отпустив местную легенду – 32-летний швед отыграл почти десять лет в клубе, пройдя от второй Бундеслиги до Лиги чемпионов и победы в двух Кубках Германии. Теперь захотелось сменить обстановку.

Форсберг перешел в команду МЛС с контрактом до конца 2026 года с возможностью продления еще на год. Напомним: и лейпцигский, и нью-йоркский клубы спонсирует Red Bull.

Николас де ла Крус – из «Ривер Плейт» во «Фламенго» за 14,5 млн евро

Внутренний южноамериканский трансфер. 26-летний уругвайский центральный полузащитник провел в «Ривере» семь сезонов и выиграл с ним десять трофеев. Раньше им интересовались «Барселона», «Ман Сити» и «МЮ», приглядывался «Зенит», но в Европу де ла Крус не поехал. А «Фламенго» приобрел его после того, как не согласился платить 25 миллионов за Клаудиньо.

Уход из «Ривера» де ла Крус назвал одним из самых сложных решений в жизни.

Педро – из «Коринтианса» в «Зенит» за 9 млн евро

Бразилец перейдет в команду из Санкт-Петербурга по достижении 18-летнего возраста, это произойдет 5 февраля. Педро может сыграть на обоих флангах и в центре нападения. У «Зенита» было приоритетное право выкупа футболиста из «Коринтианса», которым интересовались «Боруссия», «Аякс» и «Ньюкасл».

В минувшем сезоне он наиграл в бразильском клубе больше 20 матчей во всех турнирах и забил один мяч. В «Зенит» поедет уже с медалью чемпиона – победил с Бразилией в чемпионате Южной Америки U-20 и сам там забивал. Заодно и расскажет об Эндрике – крепко с ним дружит. Тот полноценно отправится в Европу чуть позже – летом 2024-го в «Реал».

Джонни де Соуза – из «Интернасьонала» в «Бетис» за 6 млн евро

Джонни родился в Нью-Джерси, но семья в его трехмесячном возрасте переехала в Бразилию. Стал полузащитником сборной США, но во взрослой клубной карьере играл только за «Интернасьонал». Теперь распробует испанскую Ла Лигу и усилит центр полузащиты «Бетиса».

Контракт рассчитан до 2029 года. Marca сообщила, что «Бетис» выплатил шесть миллионов за 80% экономических прав на игрока.

Адриан Мазилу – из «Фарула» в «Брайтон» за 3 млн евро

Парню всего 18 лет, а он уже чемпион Румынии и за «Фарул» провел почти полсотни матчей, заодно и съездил на Евро U-21 со сборной. Мазилу и «Брайтон» договорились о переходе еще в июле.

Румына сравнивали с блеснувшим в «Брайтоне» Каору Митомой, отмечая его скорость, дриблинг, умение создавать моменты. Еще одно качество Мазилу – крепкое телосложение, уже в юном возрасте позволяющее не бояться единоборств.

Родриго Саравия – из «Пеньяроля» в «Ростов» за 1,91 млн евро

Саравия в августе был арендован аргентинской «Химнасией», но в конце декабря «Пеньяроль» досрочно прекратил аренду, чтобы продать футболиста в российский клуб. Переход в «Ростов» подтвердил агент игрока Йоуко Гориссен.

Саравия – 23-летний опорник из Уругвая, способный сыграть и чуть выше в центре. С «Пеньяролем» он выиграл уругвайский Суперкубок-2022, провел полный матч. А в начале декабря сыграл с «Химнасией» стыковую игру за право остаться в элите аргентинского футбола – команда минимально победила, отправив вниз «Колон».

Тамерлан Мусаев – из «Балтики» в ЦСКА за 300 тысяч евро

ЦСКА пока усиливается 22-летним форвардом предпоследней команды РПЛ – безусловно, интересным, но еще далеко не до конца раскрывшимся. Мусаев в РПЛ чаще выходил в «Балтике» на замену, принес победу голом в первом домашнем матче против «Факела», забивал «Крыльям», но круче всего отыграл в кубковой игре против «Ахмата» – балтийцы выиграли 4:1, а Тамерлан забил два красивых гола.

Цена даже при скромной статистике все равно кажется небольшой, но у Мусаева летом 2024-го заканчивался контракт.

Луис Суарес – из «Гремио» в «Интер Майами» бесплатно

Один из самых громких переходов: 36-летний уругваец был близок даже к завершению карьеры, но сыграл соблазн снова поиграть вместе с Лионелем Месси. Стороны подписали соглашение сроком до конца 2024 года. Теперь Суарес поиграет не только вместе с Месси – еще воссоединится с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Бруно Мендес – из «Коринтианса» в «Гранаду» бесплатно

Неудивительно, что «Гранаде» понадобился 24-летний уругвайский защитник – у команды 40 пропущенных голов! Чаще в топ-5 лигах пропускают только «Шеффилд Юнайтед» и «Дармштадт». Да еще и достанется игрок испанцам без денег – контракт у него кончается в декабре.

Подписание Мендеса – первое для нового спортивного директора «Гранады» Маттео Тоньоцци, который ранее работал в «Ювентусе» главным скаутом.

Кто еще может попасть в этот список? Есть известные кандидаты

Усиления нужны многим клубам, так что громкие трансферы, вероятно, еще впереди. Маттейс де Лигт и Нико Шлоттербек интересны «Арсеналу», Кэлвин Филлипс может перейти в «Ньюкасл», за Марсьялем следит «Интер», Рафаэль Варан, возможно, согласится даже на «Ланс».

Также «МЮ» интересуется Джошуа Зиркзее и Жоау Невешем, «Лейпциг» готов отпустить Тимо Вернера, а «Челси» намерен усилить атаку Виктором Осимхеном, Айвеном Тоуни или Виктором Бонифасе.

Фото: instagram.com/fcbarcelona; instagram.com/flamengoen; instagram.com/intermiamicf; IMAGO/Razvan Pasarica/SPORT PICT/Global Look Press